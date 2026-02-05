Novità e trend 4 1

WD mostra la roadmap degli HDD enterprise fino a 100 TB - lancio dei modelli da 40 TB nel 2026

WD presenta una roadmap di HDD aziendali che prevede capacità di oltre 100 TB entro il 2029. Si inizierà con i modelli da 40 TB, la cui produzione in serie è prevista per il 2026. In futuro, il produttore opererà solo con il nome "WD".

Il marchio Western Digital è ormai storia. Secondo un comunicato stampa, il produttore di supporti di archiviazione sta effettuando un rebranding e in futuro opererà solo con il nome di «WD». Ancora più importante, tuttavia, è la nuova roadmap degli HDD aziendali, che prevede ancora una volta grandi balzi in termini di capacità.

I primi modelli da 40 TB basati sulle tecnologie di scrittura UltraSMR ed ePMR saranno lanciati nella seconda metà del 2026. Attualmente WD sta effettuando le qualifiche con due importanti provider di cloud. Allo stesso tempo, WD è alla prova dei primi modelli HAMR, la cui produzione di massa è prevista per il 2027. WD vuole aumentare la loro capacità a oltre 100 TB entro il 2029. Ciò si basa su una duplice strategia: l'ePMR sarà ulteriormente utilizzato, mentre l'HAMR darà il via alla fase successiva. Allo stesso tempo, WD si sta posizionando come partner infrastrutturale per i data center guidati dall'intelligenza artificiale.

Cosa c'è dietro l'ePMR e l'UltraSMR? L'ePMR (Energy-Assisted Perpendicular Magnetic Recording) è un ulteriore sviluppo della classica tecnologia di scrittura dei dischi rigidi. I bit nello strato magnetico possono essere allineati in modo più stabile, il che consente di ottenere una maggiore densità di dati. WD combina l'ePMR con «UltraSMR», una variante della Shingled Magnetic Recording. Le tracce dei dati si sovrappongono come tegole, il che aumenta la capacità ma rende la scrittura più impegnativa. Si tratta di un'offerta vantaggiosa per i grandi provider di cloud, che memorizzano principalmente flussi di dati sequenziali.

Cosa rende l'HAMR diverso? La registrazione magnetica assistita dal calore (HAMR) riscalda lo strato magnetico in modo selettivo con un piccolo laser. In questo modo i bit possono essere posizionati più vicini tra loro senza diventare instabili. Il processo è più complesso, ma apre le porte a capacità significativamente più elevate. WD prevede di lanciare gli hard disk HAMR nel 2027.

Gli obiettivi di capacità sono ben definiti: l'ePMR arriva a 60 TB, l'HAMR a oltre 100 TB. E senza cambiamenti tecnologici forzati. Entrambi i processi si basano sulla stessa architettura di base, il che semplifica la produzione e facilita la transizione per i clienti. Chi utilizza l'ePMR oggi può passare all'HAMR in un secondo momento senza dover ricostruire la propria infrastruttura.

Più prestazioni: WD spinge l'HDD in una nuova categoria

I carichi di lavoro dell'AI non solo generano più dati, ma richiedono anche una maggiore larghezza di banda. Per questo WD sta introducendo due nuove tecnologie che portano gli hard disk fuori dalla loro zona di comfort.

La prima si chiama «High Bandwidth Drive». Più testine leggono e scrivono simultaneamente su più tracce. Questo raddoppia l'ampiezza di banda e a lungo termine dovrebbe consentire di ottenere un throughput fino a otto volte superiore. I primi esemplari sono già in possesso dei clienti.

La seconda si chiama «Dual Pivot». Un attuatore aggiuntivo, che opera in modo indipendente, aumenta le prestazioni dell'IO sequenziale e consente una maggiore distanza tra le piastre. Questo non solo aumenta la velocità, ma anche la capacità. La tecnologia è destinata a comparire nelle unità di serie a partire dal 2028.

Combinati, i due approcci dovrebbero quadruplicare le prestazioni dell'IO sequenziale. Si tratta di un aspetto cruciale perché l'aumento della capacità porterebbe a una riduzione delle prestazioni IO per terabyte. WD vuole evitare proprio questo.

Meno consumo di energia per i dati freddi dell'AI

L'addestramento dell'AI genera enormi quantità di dati che vengono utilizzati raramente ma che devono comunque essere rapidamente accessibili - i cosiddetti dati freddi dell'AI. Gli archivi sono troppo lenti e i classici HDD sono troppo assetati di energia. WD sta quindi introducendo una nuova classe: «Power-Optimised HDDs».

Queste unità sono progettate per consumare il 20 percento di energia in meno, offrire più capacità e rispondere comunque in pochi secondi. Sono destinate ai dati troppo attivi per l'archiviazione ma troppo costosi per la memoria flash. L'inizio delle qualifiche è previsto per il 2027.

Parallelamente, WD sta lavorando a un livello software per semplificare l'uso delle nuove unità. Ciò dovrebbe consentire ai grandi provider di cloud di passare più rapidamente alle nuove generazioni di HDD senza dover ricostruire la propria infrastruttura. Il lancio della piattaforma è previsto per il 2027 e accelererà soprattutto la qualificazione dei nuovi modelli.

