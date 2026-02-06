Novità e trend 6 3

Blizzard abbandona "Overwatch 2" e ritorna al nome originale

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 6.2.2026

Abbandonando il "2", Blizzard lancia un chiaro segnale: Overwatch sta diventando un gioco a servizio continuo. Nuovi elementi dell'interfaccia utente, una riorganizzazione dei ruoli e una storia annuale strutturata segnano il più grande cambiamento degli ultimi anni.

Blizzard Entertainment sta dando un taglio netto: il marchio «Overwatch 2» sta scomparendo e lo sparatutto tornerà al nome originale «Overwatch». Questo passo comporta una revisione dell'interfaccia utente e cambiamenti strutturali e di design di ampia portata. Lo studio sta rispondendo a un periodo di critiche persistenti, cambiamenti strategici e aspettative deluse nei confronti del sequel.

La fine della cifra: un nome per l'eternità

La decisione di rimuovere il sito «2» dal titolo è un'ammissione. Il direttore di gioco Aaron Keller ha spiegato durante il «Overwatch Spotlight 2026» che il gioco è concepito come un ecosistema in costante evoluzione che va oltre la rigida numerazione. Lo studio vuole evitare che i giocatori si chiedano continuamente quando un eventuale terzo capitolo annullerà i loro progressi. L'obiettivo è un «Forever Game». Abbandonando il numero, Blizzard sta segnalando che la frammentazione della base di giocatori è finita e che l'attenzione è tornata a concentrarsi su un servizio unico e unificato.

Questa mossa corregge una delle decisioni più controverse degli ultimi anni. Mentre il nome «Overwatch 2» al momento del lancio nel 2022 indicava principalmente la modalità PvE (poi parzialmente eliminata) e il passaggio al 5v5, il vecchio e nuovo nome dovrebbe ora essere sinonimo di affidabilità.

Radicale rimodellamento dell'interfaccia utente

Quando accederai il 10 febbraio, all'inizio della nuova era, difficilmente riconoscerai il gioco, secondo gli sviluppatori. Blizzard sta introducendo la più ampia riprogettazione UI/UX nella storia del franchise. Lo sviluppatore ha anche semplificato l'intero menu di navigazione per ridurre al minimo i punti di attrito e farti entrare più velocemente nel vivo dell'azione.

Un punto di forza particolare è la nuova lobby degli eroi in 3D. Nella prima fase, vedrai il tuo personaggio selezionato in un ambiente dinamico; entro la quarta stagione, questa funzione verrà ampliata in modo da presentare l'intero gruppo in una scena interattiva.

La roadmap ufficiale 2026 di Blizzard offre un'anteprima di nuovi eroi, modalità di gioco, eventi e contenuti cosmetici in «Overwatch».

Oltre alla grafica, la struttura della galleria degli eroi e del pannello sociale sta cambiando radicalmente. Un nuovo «Notification Hub» riunisce tutte le informazioni su eventi, progressi e ricompense in un'unica posizione centrale. L'obiettivo dei progettisti è chiaro: il gioco deve sembrare più moderno, ordinato e, soprattutto, più veloce.

Il paese ha bisogno di nuovi (sotto)ruoli e nuovi eroi

Il ritorno al nome «Overwatch» va di pari passo con un cambiamento nel gameplay. Blizzard sta ulteriormente scomponendo i classici ruoli di tank, danno e supporto. In futuro, incontrerai un sistema di sotto-ruoli come «Bruiser», «Initiator» o «Tactician». Queste sottocategorie portano con sé specifici bonus passivi che aumentano il peso strategico della tua scelta di eroe. Un «Iniziatore» tank come Winston, ad esempio, riceve benefici diversi rispetto a un «Stalwart» tank più difensivo.

Al tempo stesso, Blizzard sta inaugurando una nuova era di narrazione con «Il Regno di Talon». Al posto di frammenti non ben definiti, puoi aspettarti un arco narrativo coerente, lungo un anno, che può essere seguito direttamente nel gioco tramite un «Narrative Viewer integrato».

I cinque nuovi eroi previsti per il lancio sono Dominia, Emre, Mizuki, Anran e Jetpack Cat, con altri cinque personaggi che seguiranno nel corso dell'anno.

Un massiccio lancio di contenuti dà il via alle danze: cinque nuovi eroi si uniranno al roster in un colpo solo. Blizzard prevede di rilasciare un totale di dieci nuovi personaggi nel 2026. Lo studio sta quindi raddoppiando il ritmo degli anni precedenti e sta facendo capire che il marchio «Overwatch» non è affatto finito.

