Novità e trend 5 5

Inizia il processo negli USA: i social media creano deliberatamente dipendenza nei bambini?

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 28.1.2026

Google e Meta devono difendersi dall'accusa di aver creato dipendenza nei confronti dei giovani e di averli danneggiati di conseguenza. Il processo potrebbe portare a multe miliardarie e a modifiche strutturali dei servizi di social media.

Secondo studi come questo, i social media possono promuovere la depressione e danneggiare soprattutto i minori attraverso tendenze pericolose. Ecco perché l'Australia è stato il primo paese al mondo a introdurre qualche settimana fa un divieto di utilizzo dei social media per i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 16 anni. A loro non è più consentito utilizzare piattaforme come Tiktok, X, Facebook, Instagram e YouTube nel paese.

Novità e trend L'Australia vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni di Samuel Buchmann

La questione se questi servizi siano deliberatamente progettati per creare dipendenza nei giovani è oggetto di un primo importante processo a Los Angeles (USA). Il caso di una diciannovenne americana con le iniziali «KGM» è considerato un processo innovativo. La giuria sarà selezionata questa settimana. Si prevede che il processo durerà diverse settimane.

L'accusa: meccanismi di gioco d'azzardo sulle piattaforme dei social media

KGM incolpa le aziende dietro Tiktok, Facebook, Snapchat e YouTube per i suoi problemi di salute mentale. Sostiene che le piattaforme utilizzano meccanismi simili a sistemi di gioco d'azzardo che creano dipendenza. Incoraggiavano lo scorrimento infinito e spingevano gli utenti a riaprire le app con frequenti notifiche push.

L'obiettivo: trattenere i giovani nel feed il più a lungo possibile e presentare loro pubblicità. Allo stesso tempo, i servizi facevano troppo poco per combattere il cyberbullismo e non fornivano una protezione sufficiente contro i contenuti dannosi. KGM è stato dipendente dai social media in giovane età e di conseguenza soffre di depressione e di pensieri suicidi.

Le aziende tecnologiche sostengono, tuttavia, che le misure di protezione dei giovani introdotte finora sono sufficienti e che i problemi di salute mentale dei giovani non possono essere imputati esclusivamente ai social network. Google e Meta sottolineano le loro misure di sicurezza esistenti e sostengono di non essere responsabili dei contenuti provenienti da fornitori terzi.

Meta, in particolare, è pronta a rispondere alle domande dei giovani.

Meta, in particolare, avrà probabilmente difficoltà a sfuggire alle proprie responsabilità. I 2021 file trapelati di «Facebook» affermano che l'azienda è consapevole degli effetti nocivi dei social media (in questo caso Instagram), ma non sta facendo nulla al riguardo.

Retroscena Prima il profitto: ecco cosa rivelano i Facebook Files di Coya Vallejo Hägi

Più di mille altre cause sono in corso

Alcuni giorni prima del processo, Tiktok e Snap hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con KGM e hanno così evitato il banco degli imputati. I termini dell'accordo non sono noti. Tuttavia, i responsabili di Google, l'operatore di YouTube, e di Meta, la società madre di Facebook, dovranno rispondere alle domande. Si attende, tra l'altro, una dichiarazione dell'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg.

In passato, Zuckerberg è già stato interrogato dal Congresso degli Stati Uniti in merito ad accuse di questo tipo, ma finora non ci sono state conseguenze reali o regolamenti più severi.

Questo potrebbe cambiare. Più di mille altre cause sono state intentate da genitori, distretti scolastici e quasi tutti gli stati americani interessati. Questi procedimenti sono ora riuniti in California. Il caso attuale è un banco di prova che potrebbe definire gli standard per tutte le cause successive.

La sentenza potrebbe avere conseguenze di vasta portata per i social media

Se la giuria seguirà le argomentazioni dei querelanti, le aziende potrebbero dover affrontare multe miliardarie, requisiti più severi per la protezione dei giovani, obblighi di trasparenza per gli algoritmi e forse cambiamenti strutturali alle piattaforme stesse. Sarah Gardner, CEO di un'iniziativa che si batte per la sicurezza online dei bambini, fa un paragone drastico: il procedimento è simile ai precedenti processi sul tabacco, in cui sono state riconosciute le conseguenze del consumo di tabacco sulla salute e, di conseguenza, la pubblicità del tabacco in pubblico è stata quasi vietata.

Immagine di copertina: Shutterstock/Iren_Geo

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







