Orologio della Morte: mostra i secondi che ti rimangono da vivere

17.7.2025

Con l'Orologio della Morte puoi visualizzare i secondi rimanenti alla tua morte premendo un pulsante. L'orologio da tavolo con un look retrò in legno non ha lo scopo di spaventarti, ma di farti riflettere.

Il canale YouTube Vsauce ha prodotto un video sulla questione di come continuiamo a esistere dopo la morte. Il presentatore Michael Stevens analizza i fantasmi metaforici che ci lasciamo alle spalle. In altre parole, la permanenza di ricordi, influenze e altre tracce che generiamo nel nostro corpo fisico durante la vita. Si tratta di identità, tempo ed eredità.

Il video fa parte del progetto Mox Nox (in latino «presto notte» o «è ora»), che ha recentemente incluso un contenuto non digitale: l'Orologio della Morte.

Come funziona l'Orologio della Morte?

Prima di avviare l'Orologio della Morte, devi compilare un questionario. Inserisci i dati relativi alla tua età, al tuo peso, alle tue abitudini e molto altro ancora, in modo da ottenere una previsione sulla durata della tua vita. Poi trasferisci i secondi all'orologio, ad esempio 1 262 278 080 per 40 anni. Se poi premi il pulsante rosso in alto, la lancetta del tempo a LED si trasforma in un orologio mortuario.

Ecco che scompare. Ma cos'è l'ora?

Fonte: Inq Factory

Torna indietro con il pulsante grigio accanto a sé.

Non barare quando scrivi. Altrimenti scoprirai alla fine se l'orologio si ferma semplicemente a 0.

Fonte: Inq Factory

Un comando rotante e altri due pulsanti sul lato destro ti aiutano a effettuare le impostazioni. A sinistra, puoi modificare la luminosità del display.

Non solo i secondi che scendono possono far riflettere, ma anche gli slogan sulla parte frontale.

Fonte: Inq Factory

Anche se l'Orologio della Morte è progettato per funzionare a rete, grazie alla batteria non dimenticherà le tue impostazioni. Per il resto, l'orologio non ha molto altro da offrire con il suo aspetto retrò in legno in stile anni '80. Non c'è Bluetooth, né digitale. Non c'è Bluetooth, né rete digitale: solo componenti puramente meccanico-elettronici. Oltre alla scritta Mox-Nox in basso a sinistra sulla parte anteriore, ce n'è una seconda sopra il display. Si legge: «Omnes vulnerant, ultima necat». Quindi: «Tutti (ore o secondi) feriti, l'ultimo uccide».

È ora di...

Fonte: Inq Factory

L'orologio da tavolo è il risultato di una collaborazione tra Michael Stevens e il negozio online Inq Factory. Tuttavia, il prodotto è modellato sull'omonima app Death Clock (per iOS e Android) di Brent Franson. Il fondatore e CEO di Most Days Inc. vuole utilizzare il suo software per aiutare a migliorare le abitudini e aumentare la qualità della vita incorporando l'intelligenza artificiale, la psicologia comportamentale e le routine personalizzate. Puoi rispondere alle domande dell'app e vedere quanto tempo ti rimane in base alle previsioni, ma devi sottoscrivere un abbonamento per poterlo utilizzare in seguito.

La versione fisica di Most Days è stata progettata da Franson.

La versione fisica del Death Clock, invece, funziona indipendentemente da app e abbonamenti. Costa invece 79,90 dollari USA una tantum (IVA e spese di spedizione escluse). Puoi preordinarlo qui. La consegna è prevista per l'inizio del 2026.

Immagine di copertina: Fabbrica Inq

