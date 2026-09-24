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Occhiali senza fotocamera e intelligenza artificiale tascabile: ecco cosa mostra Meta al Connect

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2026

Nuovi modelli con e senza fotocamera, funzionalità aggiuntive del display, occhiali VR particolarmente leggeri e un dispositivo Muse compatto: al Connect 2026 Meta presenta la sua più ampia gamma di hardware IA mai vista finora.

Entro la fine dell'anno, Meta intende offrire oltre 100 varianti di occhiali intelligenti tramite Ray-Ban, Oakley e il proprio marchio. Particolarmente insolito è il nuovo «Ray-Ban Meta Audio»: è completamente privo di fotocamera.

«Ray-Ban Meta Audio» arriva senza fotocamera

I nuovi occhiali audio si concentrano su musica, telefonia e Meta AI. Due altoparlanti aperti sono posizionati nelle stanghette, mentre sei microfoni catturano la voce. Foto e video sono esclusi.

Con questo, Meta offre per la prima volta le sue funzioni di IA in un paio di Ray-Ban senza fotocamera. Ciò avviene in un momento in cui gli smart glasses sono sempre più criticati a causa di possibili registrazioni segrete e della gestione del materiale registrato. In Germania, l'organizzazione HateAid ha persino presentato una denuncia penale contro Meta e altri fornitori.

Meta ha dovuto recentemente chiudere una falla che permetteva di coprire il LED di registrazione dei suoi precedenti smart glasses. La variante senza fotocamera potrebbe quindi attirare persone che finora hanno evitato gli smart glasses a causa di tali preoccupazioni sulla privacy.

Meta stessa afferma che lo sviluppo degli occhiali senza fotocamera è in corso da anni e non è una reazione diretta alle critiche attuali.

Il «Ray-Ban Meta Audio» pesa 43 grammi. Secondo Meta, la batteria dovrebbe durare fino a dodici ore. La custodia di ricarica fornisce energia per altre 48 ore.

Meta offre inizialmente gli occhiali in due design di montatura: Clubmaster con il bordo superiore marcato e accentuato, e Burbank con una montatura completa rettangolare più semplice. In totale sono disponibili 23 combinazioni di colori e lenti.

La versione Clubmaster presenta il tipico bordo superiore accentuato.

In Germania, il modello parte da 349 euro. In Svizzera, i prezzi partono da 359 franchi. Ray-Ban accetta già preordini e indica la metà di ottobre come data di consegna per diverse varianti.

«Ray-Ban Meta» arriva alla terza generazione

Anche il classico «Ray-Ban Meta» con fotocamera riceve un aggiornamento. Secondo Meta, la terza generazione è più sottile e dura fino a nove ore con una sola carica della batteria.

La fotocamera continua ad avere una risoluzione di dodici megapixel e registra video fino a 3K. Sei microfoni dovrebbero, secondo Meta, filtrare oltre il 90 percento dei rumori di fondo, rendendo così le chiamate e i comandi vocali più comprensibili.

È inoltre presente un nuovo pulsante liberamente configurabile. Tramite questo, ad esempio, puoi avviare direttamente Meta AI.

Oltre al noto Wayfarer, la terza generazione è disponibile anche come Aviator e nel nuovo design Cat-Eye Zena. Meta indica un totale di 27 combinazioni di colori e lenti.

Con il modello Zena, Meta amplia la terza generazione con una montatura Cat-Eye.

Più avanti nell'anno, gli AI Glasses di Meta dovrebbero essere in grado di registrare video con audio spaziale Dolby Atmos. Meta intende aggiungere la funzione tramite un aggiornamento software.

A ciò si aggiungono altri modelli della serie Meta Glasses, tra cui Capri, Nova, Adventurer e Fury, oltre a nuove edizioni speciali.

Gli occhiali con display arrivano in Germania

Meta amplia anche i già presentati Meta Ray-Ban Display. Gli occhiali mostrano informazioni direttamente nel campo visivo e possono essere controllati insieme al «Meta Neural Band». Il braccialetto misura i segnali elettrici dei muscoli del polso tramite elettromiografia di superficie (EMG) e li traduce in input.

Il «Meta Neural Band» da polso fa parte degli occhiali con display.

Meta aggiunge, tra le altre cose, la navigazione in bicicletta, informazioni sul trasporto pubblico locale e ulteriori funzioni di calendario e notifica. Molte di queste, tuttavia, vengono lanciate inizialmente in modo limitato. I percorsi per biciclette e trasporti pubblici arrivano per ora negli Stati Uniti e in Canada, le funzioni di calendario estese inizialmente in inglese negli Stati Uniti.

A ciò si aggiunge un'app Explore, tramite la quale dovrebbero diventare disponibili ulteriori applicazioni per gli occhiali.

Anche le cosiddette chiamate ologramma fanno parte delle novità. Per questo, inizialmente acquisisci il tuo volto con l'app Meta AI. Durante la chiamata, Meta ne genera una versione digitale fotorealistica. Il sistema deduce la mimica dalla tua voce e da ciò che viene detto.

La funzione dovrebbe essere lanciata in autunno inizialmente come accesso anticipato per gli utenti WhatsApp negli Stati Uniti. Per la Germania e la Svizzera, Meta non ha ancora indicato una data.

Gli occhiali con display dovrebbero essere disponibili in Germania dal 13 ottobre. Meta indica Francoforte, Amburgo e Monaco come primi luoghi di vendita. La Svizzera non fa ancora parte dei nuovi mercati annunciati. Oltre alla Germania, Meta estende la vendita a Francia, Italia, Gran Bretagna e Canada.

Meta riduce anche la VR

I nuovi Meta VR Glasses sono decisamente più tecnici. Gli occhiali pesano circa 100 grammi e sono quindi significativamente più leggeri dei classici visori VR. Per questo, Meta sposta l'hardware di calcolo, la memoria e la batteria in un puck separato. Questo rimane collegato agli occhiali tramite un cavo.

Gli occhiali e il puck formano insieme il nuovo sistema VR di Meta.

Meta punta su display Micro-OLED e lenti pancake compatte. Questa tecnologia di lenti ripiega il percorso della luce all'interno, consentendo così una struttura più piatta. Le fotocamere ti mostrano contemporaneamente l'ambiente circostante a colori. Con questo cosiddetto pass-through a colori, vedi la stanza intorno a te nonostante gli occhiali.

Meta intende utilizzare il dispositivo, tra le altre cose, per film, giochi e spazi di lavoro virtuali. Puoi posizionare diversi monitor virtuali davanti a te. Una superficie piana dovrebbe servire anche come tastiera virtuale e touchpad.

Al lancio, più di 75 giochi dovrebbero funzionare completamente con il tracciamento manuale. Altri titoli possono essere trasmessi in streaming tramite Xbox Cloud Gaming.

I «Meta VR Glasses» dovrebbero uscire nella primavera del 2027 per 1299,99 dollari USA. Meta non ha ancora fornito prezzi e date di lancio concrete per la Germania e la Svizzera.

«Muse» dovrebbe collegare i dispositivi

Molti dei nuovi dispositivi dovrebbero in futuro poter accedere all'agente IA personale di Meta, Muse. Muse risponde alle domande, raccoglie informazioni e dovrebbe anche poter gestire compiti e progetti a lungo termine.

Muse è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Meta non ha ancora indicato una data di lancio per la Germania o la Svizzera. Nei prossimi mesi, l'agente dovrebbe arrivare inizialmente sugli AI Glasses.

Oltre agli occhiali, Meta ha annunciato anche «Muse Charm». Il piccolo dispositivo dovrebbe stare in tasca e offrire un accesso vocale diretto a Muse. Meta intende comunicare dettagli tecnici, prezzo e data di uscita solo in seguito.

Immagine di copertina: Meta

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