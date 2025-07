Novità e trend 1 2

Nuove funzioni push: Bluesky vuole coinvolgere gli appassionati di sport con un maggiore controllo e aggiornamenti in diretta

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.7.2025

Con l'ultimo aggiornamento, Bluesky introduce nuove opzioni per le notifiche push. Ora puoi specificare quali account vuoi che siano informati sulle nuove attività. In particolare, le discussioni sportive dovrebbero trarre vantaggio da questa novità.

La piattaforma di social media Bluesky ha rilasciato un importante aggiornamento per le notifiche. Il network vuole darti un maggiore controllo sulla tua timeline. E, soprattutto, fare più presa sugli appassionati di sport.

Cosa c'è di nuovo

Bluesky nomina un totale di tre innovazioni chiave:

Notifiche di attività per i singoli account: Decidi tu se vuoi essere avvisato di nuovi articoli, citazioni o risposte di utenti specifici

Controllo preciso: puoi controllare le notifiche in modo molto preciso, ad esempio solo per i nuovi articoli, ma non per le risposte o i "mi piace"

Miglioramento della panoramica: le impostazioni delle notifiche sono state riviste e ora sono più facili da consultare.

Il nuovo sistema integra anche la vecchia funzione «Notifiche prioritarie». Se avevi attivato le notifiche esclusivamente per gli account seguiti, queste impostazioni rimarranno in vigore.

Puoi utilizzare l'icona delle impostazioni in alto a destra delle tue notifiche per specificare cosa vuoi vedere.

Fonte: Bluesky

In una rete decentralizzata come Bluesky, che non utilizza un ordinamento algoritmico, questo nuovo controllo sulla tua timeline è un passo importante. Sei tu a decidere cosa vuoi vedere e da chi.

Discussioni sportive in primo piano

Bluesky ha dichiarato più volte negli ultimi mesi che l'espansione della sua presenza nelle discussioni sportive è una priorità assoluta. Anche se l'ultimo post sul blog non menziona esplicitamente questo aspetto, le nuove funzioni di notifica sono rivolte proprio a questi scenari.

Toccando la campanella si attivano le notifiche push di account specifici come la piattaforma di giornalismo sportivo The Athletic.

Fonte: Bluesky

Perché le discussioni sportive prosperano in tempo reale. Se segui giornalisti sportivi, account di tifosi o atleti, ad esempio, ora puoi attivare notifiche mirate. In questo modo sarai sempre aggiornato durante le partite, i tornei o i momenti importanti della stagione sportiva.

A maggio Bluesky ha provato un badge «Live» per i contenuti sportivi, che ha lo scopo di mostrare in modo più evidente le trasmissioni in diretta. Al momento funziona principalmente come link a trasmissioni esterne su YouTube o Twitch. Bluesky segnala che in futuro sarà possibile seguire gli eventi sportivi in tempo reale e non solo in sintesi.

Bluesky vs. X: lo status quo nel settore sportivo

Nonostante il numero crescente di utenti, Bluesky è ancora molto indietro rispetto a X (ex Twitter) nel settore dello sport. X è ancora la piattaforma dominante per i commenti in diretta, le Ultime notizie e i meme virali relativi agli eventi sportivi. A seconda della fonte, la piattaforma conta tra i 350 e i 600 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo e ha creato una forte scena di giornalisti sportivi, squadre e campionati.

Bluesky, invece, conta circa 36,5 milioni di utenti registrati. Sebbene la Community sia in crescita, negli ultimi tempi ci sono stati segnali contrastanti in termini di attività e portata. I dati relativi al coinvolgimento individuale sono in fase di stagnazione e molti giornalisti di spicco rimangono attivi su X per il momento o utilizzano Bluesky al massimo come utilizzo secondario.

Immagine di copertina: miss.cabul / Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.