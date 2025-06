Novità e trend 3 2

"Stop Killing Games": la petizione per spegnere i giochi rischia di fallire

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 30.6.2025

Se un gioco online diventa poco redditizio o richiede troppo supporto, gli editori spengono i server. Il gioco scompare così nel nirvana digitale. La petizione dell'UE "Stop Killing Games" vuole evitare che ciò accada.

Pensi che sia un peccato che molti giochi non siano più giocabili dopo la chiusura dei server? Anche lo YouTuber Ross Scott la pensa così ed è per questo che ha lanciato l'iniziativa «Stop Killing Games». L'iniziativa organizza petizioni per portare l'argomento ai parlamenti dell'UE e del Regno Unito. Se hai la cittadinanza dell'UE, possibilità di partecipare fino alla fine di luglio

Se verranno raccolte abbastanza firme - almeno un milione - il Parlamento UE dovrà occuparsi della chiusura dei giochi. I promotori sperano che venga approvata una legge che obblighi gli editori a mantenere i loro giochi giocabili anche dopo la fine del supporto. Tuttavia, al momento la petizione rischia di fallire.

I giochi dovrebbero essere preservati come bene culturale

La campagna «Stop Killing Games» è nata dalla decisione di Ubisoft di mettere offline i server del gioco di corse online «The Crew» dieci anni dopo il suo lancio. Il gioco era ancora disponibile per l'acquisto fino a quando non è stata annunciata la chiusura tre mesi prima.

Questa azione ha causato un'ampia controversia nella Community del gioco. La domanda era: cosa si ottiene per il prezzo di acquisto: solo una licenza limitata nel tempo o un diritto illimitato all'uso del gioco? Per quanto tempo dovrebbe essere garantito l'accesso a un gioco dopo l'acquisto?

Novità e trend Licenza invece di acquisto: due giocatori denunciano Ubisoft per informazioni poco trasparenti di Debora Pape

È chiaro che gli editori non hanno interesse a gestire i server di giochi online che vengono utilizzati a malapena per sempre. Oggi, però, anche molti giochi per giocatore singolo richiedono una connessione permanente al server. Anche questi non possono più essere giocati se il server viene spento. In questo modo, i giochi non sono più utilizzabili.

In questo modo, i giochi scompaiono per sempre dagli occhi del pubblico. Le cose erano diverse quando i giochi venivano venduti solo su supporti fisici e non richiedevano una connessione al server. Di conseguenza, esistevano migliaia di installazioni di un gioco su numerosi computer. Oggi, invece, l'accesso ai giochi può essere regolato in modo centralizzato.

Scott vede quindi la chiusura dei server di gioco come una violazione dei diritti dei consumatori. Inoltre, secondo la campagna «, i videogiochi sono opere creative uniche». La loro rimozione dovrebbe essere vista come una perdita culturale per la società, paragonabile alla distruzione di tutte le copie di un libro.

Conservare invece di spegnere

Una delle ragioni per la chiusura dei server - oltre ai costi operativi - è la cessazione del supporto per un gioco. Se i giochi non vengono più sviluppati, prima o poi smetteranno di funzionare. Il modo più semplice per evitare le richieste di supporto è quello di mettere i server offline.

La campagna non prevede esplicitamente la chiusura dei server.

La campagna non chiede esplicitamente agli editori di supportare per sempre i loro giochi o di fornire loro dei server. Piuttosto, la petizione intende mostrare i modi in cui i giochi possono essere gestiti su server privati o scaricati dagli archivi e giocati dopo la scadenza del loro ciclo di vita, ad esempio con il beneplacito degli sviluppatori.

Un esempio positivo è rappresentato dai server privati o dal download degli archivi.

Un esempio positivo è quello dell'editore Good Old Games, che include i vecchi giochi senza gestione dei diritti digitali in un programma di conservazione «» e promette di adattarli al nuovo hardware. In questo modo lo sviluppatore può esternalizzare il problema dell'assistenza.

Novità e trend GOG fa il dito medio a Blizzard per "Warcraft" di Debora Pape

Anche il gioco spaziale «Freespace 2», uscito nel 1999, è ancora disponibile: La versione statunitense del codice sorgente è liberamente disponibile dal 2002. Non può essere utilizzata per scopi commerciali. Questo significa che i fan non solo possono continuare a giocare al gioco, ma hanno anche la possibilità di ottimizzarlo per nuovi hardware e nuovi contenuti.

Immagine di copertina: Ubisoft

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo