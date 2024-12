GOG fa il dito medio a Blizzard per "Warcraft"

Blizzard ha rimosso due giochi di "Warcraft" dal negozio GOG. Tuttavia, GOG promette ulteriori aggiornamenti e offre un buono acquisto per distribuirli prima del delisting.

Quando si parla di editori di videogiochi, ci sono i "buoni" che conquistano i cuori della comunità dei videogiocatori e i "cattivi" che incorrono nel dispiacere della comunità dei videogiocatori a causa di decisioni non convenzionali. "Good Old Games, meglio conosciuta come GOG, è sicuramente uno dei buoni e lo sta dimostrando ancora una volta.

Chi è GOG e di cosa si occupa il fornitore? GOG è stato fondato nel 2008 con l'obiettivo di preparare giochi classici privi di DRM per i computer moderni e di renderli disponibili per il download legalmente e a un prezzo vantaggioso. DRM-free significa che non vi è alcuna gestione dei diritti digitali attraverso l'accesso online o software di terze parti. Il motivo è che molti giochi vecchi di decenni non funzionano più sui computer moderni, anche se si dispone di un CD o di un lettore di dischetti. Ciò significa che i classici più amati potrebbero scomparire nelle nebbie digitali del passato.

Il programma di conservazione di GOG

Nel novembre 2024, GOG ha annunciato il suo "Programma di conservazione": I giochi che vi sono inclusi continueranno a essere mantenuti e adattati al nuovo hardware. Attualmente ci sono 102 titoli nel Preservation Programme. Ad esempio, "Warcraft" 1 e 2 degli anni Novanta.

Il 13 dicembre GOG dovrà rimuovere i due giochi dalla sua offerta su richiesta di Blizzard Entertainment, lo sviluppatore e l'editore dei giochi di "Warcraft". Questo è stato annunciato da GOG il 2 dicembre. Blizzard stessa ha rivisitato questi giochi e ne ha rilasciato delle versioni remaster il 13 novembre.

Altri aggiornamenti tecnici nonostante il delisting

Anche se i giochi non sono più disponibili tramite il negozio GOG, il fornitore promette di continuare a mantenerli come parte del Programma di Conservazione. Questo vale anche per tutti gli altri giochi che fanno parte del catalogo del Programma di conservazione e che potrebbero essere rimossi dal negozio in futuro. Ciò significa che puoi ancora acquistare "Warcraft" 1 e 2 su GOG e aspettarti aggiornamenti tecnici da GOG anche dopo il 13 dicembre, anche se GOG non sarà più autorizzato a vendere i giochi.

Il fornitore offre anche un buono acquisto - MakeWarcraftLiveForever - per il bundle dei giochi, che potrai utilizzare per ottenere un piccolo sconto fino al momento del delisting. Al momento del pagamento, dovrai selezionare una delle valute supportate (dollaro USA, euro, sterlina britannica o złoty polacco).

Il buono acquisto e la promessa di manutenzione probabilmente dimostrano come GOG si senta in colpa per la rimozione dei giochi dal negozio da parte di Blizzard. Tuttavia, GOG ringrazia Blizzard per la buona collaborazione nell'annuncio. L'intera faccenda va quindi presa con filosofia.