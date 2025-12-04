Novità e trend 3 0

Novità per Android: chiamate importanti, migliore rilevamento dello spam e sottotitoli con emozioni

Google ha introdotto diverse nuove funzionalità per tutti i dispositivi Android e contemporaneamente ha rilasciato il secondo importante aggiornamento di Android 16 - come sempre, prima per gli smartphone e i tablet Pixel.

Sei nuove funzionalità come i sottotitoli con le emozioni o una maggiore protezione contro lo spam e le frodi sono in arrivo su tutti i dispositivi Android. I riassunti AI delle notifiche e le nuove forme per le icone delle app sono inizialmente disponibili solo per i dispositivi Google Pixel con Android 16.

Aggiornamenti delle app per tutti i dispositivi Android

A inizio dicembre Google sta introducendo sei nuove funzioni per Android. Queste saranno disponibili per tutti i dispositivi Android sotto forma di aggiornamenti delle app, a prescindere dal produttore e dalla sua politica di aggiornamento.

Google vuole migliorare la protezione dallo spam nell'app Messaggi. Se un numero sconosciuto ti aggiunge a una chat di gruppo, riceverai un avviso. Tra le altre cose, questo ti dirà quante persone ci sono nel gruppo e quante di queste sono tuoi contatti. Ci sono anche consigli sul comportamento sicuro e l'opzione di lasciare direttamente il gruppo. Puoi bloccare direttamente il numero sconosciuto e segnalarlo come spam.

Se utilizzi i sottotitoli per i video, presto potrai leggere qualcosa di più delle sole parole pronunciate. In futuro, la funzione consentirà di visualizzare anche le emozioni scritte e quindi di trasmettere lo stato d'animo delle persone che parlano. L'app di sistema responsabile dei sottotitoli viene eseguita in background e non compare nella schermata iniziale.

Circle-to-Search ora può anche avvertire delle frodi. Puoi utilizzare la funzione di ricerca per cerchiare i testi corrispondenti nelle e-mail o nelle chat e il programma ti fornirà una stima delle promesse di fortuna milionarie e simili.

Si tratta ancora di una versione beta.

Ancora in fase beta e quindi disponibili solo a breve sono le chiamate importanti. Puoi contrassegnare la tua chiamata come importante nell'app Google Telefono. La persona che stai chiamando lo vedrà - anche nella cronologia delle chiamate se non risponde - e potrà capire subito che non si tratta di una semplice chiacchierata di circostanza.

L'abbraccio e una scimmia diventano scimmie che si abbracciano nella Cucina Emoji.

Nel browser Chrome, le schede possono essere appuntate e la Cucina Emoji cresce per includere più combinazioni possibili di emoji.

Android 16 con riassunti AI per le notifiche

In contemporanea con gli aggiornamenti delle app, Google ha presentato la seconda parte di Android 16. Da quest'anno, Google non vuole più raccogliere gli aggiornamenti del sistema operativo per un anno e poi rilasciarli sui dispositivi, ma piuttosto distribuire più frequentemente piccoli aggiornamenti con le nuove funzionalità che sono state completate a quel punto. Idealmente, questo dovrebbe accelerare anche gli aggiornamenti per gli altri produttori. Tuttavia, per il momento le seguenti nuove funzioni sono disponibili solo per i dispositivi Pixel.

Nuove forme per le icone delle app.

Tra le novità di Android 16 di dicembre 2025 ci sono i riepiloghi nelle notifiche. Ad esempio, l'intelligenza artificiale riassumerà il contenuto di un'e-mail o di un messaggio di chat e lo visualizzerà nella notifica. Il sistema ordina anche le notifiche con priorità più bassa in gruppi in base ad argomenti come le notizie o le pubblicità e le silenzia.

Nuove funzionalità di personalizzazione delle notifiche.

Per l'aspetto visivo sono state aggiunte nuove forme personalizzabili per le icone delle app. Inoltre, le cosiddette «Themed Icons» possono ora essere utilizzate per tutte le app, il che dovrebbe garantire un aspetto uniforme. In futuro, la modalità scura oscurerà anche le app che non offrono la modalità scura e che in precedenza non erano coperte dalle impostazioni di sistema. L'obiettivo: consumare meno energia e risparmiare batteria.

Il controllo dei genitori direttamente sullo smartphone del bambino.

Le modifiche al controllo parentale sono interessanti per i genitori e i tutori. In precedenza, l'app «Family Link» doveva essere installata sui dispositivi. In futuro, le impostazioni come il tempo di schermo consentito, gli orari di blocco, il controllo delle app e molto altro potranno essere trovate anche nelle impostazioni dei dispositivi dei bambini. Naturalmente sono protette da un PIN in modo che solo i genitori possano accedervi.

Google include anche la modalità desktop tra le nuove funzionalità dell'aggiornamento. Tuttavia, è ancora in fase beta. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima che tu possa collegare il tuo smartphone a uno schermo esterno in modo normale e non solo avere lo schermo del tuo cellulare riflesso. Le soluzioni di altri produttori, come Samsung Dex, non sono interessate.

La modalità desktop di Android è ancora in fase di test.

