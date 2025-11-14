Novità e trend 2 10

Android: Google alleggerisce leggermente le restrizioni previste per il sideloading

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 14.11.2025

Google ha cambiato idea: il sideloading dovrebbe essere ancora possibile con Android, almeno per gli utenti esperti a cui vengono mostrati ancora più avvisi.

Ad agosto, Google ha annunciato nuove regole che rendono quasi impossibile il sideloading, cioè il download di app da fonti diverse dal Google Play Store: Solo le app degli sviluppatori registrati potranno essere installate, indipendentemente dalla fonte. Questo ha scatenato proteste nella Community degli sviluppatori e negli app store alternativi. Google ha annunciato delle agevolazioni per l'avvio del nuovo processo di registrazione per gli editori di app.

Sideloading con più avvisi

Le persone con sufficiente esperienza dovrebbero essere ancora in grado di utilizzare il sideloading e c'è un tipo di account per i piccoli progetti di app che richiede meno dati al momento della registrazione. Queste sono le due novità che Google ha annunciato nel blog post all'inizio della prima fase del nuovo processo di registrazione.

Secondo Google, il nuovo account è stato creato per le app di piccole dimensioni e richiede meno dati al momento della registrazione.

Secondo Google, l'obiettivo principale delle nuove regole è quello di prevenire la diffusione di malware. Tuttavia, le reazioni all'annuncio in estate hanno dimostrato che ci sono «Power user» che sono disposti a correre un rischio maggiore installando applicazioni non autorizzate.

Questo è il motivo per cui Google ha deciso di adottare le nuove regole.

Per questo motivo Google sta lavorando a un processo «che consenta agli utenti esperti di accettare i rischi dell'installazione di software non verificato.» Questo prevede avvisi chiari per garantire che le persone comprendano i rischi connessi. L'obiettivo di Google è quello di garantire che nessuno sia tentato di ignorare gli avvisi di sicurezza sotto la pressione dei truffatori.

Account utente per piccoli progetti di app

Google annuncia anche un nuovo tipo di account utente per studenti e sviluppatori per hobby. Per la verifica è richiesta solo una piccola quantità di dati. La registrazione è quindi meno dispendiosa in termini di tempo e più economica. Questo è particolarmente importante per lo sviluppo di nuove app su piccola scala. Per evitare che i truffatori sfruttino il nuovo tipo di account, è consentito solo un numero limitato di installazioni di applicazioni.

Le nuove regole si applicheranno in Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia a partire dal 2026 e poi in tutto il mondo dal 2027.

Immagine di copertina: Shutterstock / Mamun_Sheikh

