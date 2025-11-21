Novità e trend 0 0

Nothing OS 4.0: Android 16 e nuove funzionalità per il Phone (3) e successivamente per altri smartphone

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 21.11.2025

La fase di test di Nothing OS 4.0 è giunta al termine. Il produttore è soddisfatto del suo nuovo sistema operativo e lo sta distribuendo prima ai telefoni (3).

Nothing OS 4.0 non solo contiene Android 16 e le sue nuove funzionalità, ma porta con sé anche miglioramenti specifici per il produttore. Ad esempio, il Glyph visualizza gli aggiornamenti in tempo reale, la regolazione del volume riceve un feedback aptico quando viene raggiunto il massimo o il minimo e la modalità scura diventa ancora più scura.

Il produttore sta distribuendo Nothing Phone OS 4.0 (3). L'aggiornamento sarà disponibile anche su altri smartphone Nothing e CMF nelle prossime settimane.

Extra dark e altri aggiornamenti in tempo reale

La modalità Extra Dark «» è stata progettata per ridurre il consumo di energia grazie a toni neri migliorati e a contrasti maggiori. Le notifiche, le impostazioni rapide e la panoramica delle app dovrebbero essere più facili da leggere in condizioni di scarsa illuminazione grazie alle Novità. Tuttavia, inizialmente la modalità sarà implementata solo nel launcher e nelle app di Nothing. Tuttavia, è prevista l'integrazione di altre app.

La modalità scura, ancora più scura, è progettata per risparmiare energia.

Fonte: Nothing

Tutte le app che supportano gli aggiornamenti live di Android 16 li visualizzeranno sui dispositivi Nothing non solo sulla schermata di blocco e tramite le notifiche, ma anche con segnali luminosi nel glifo. Questi tre elementi sono destinati a lavorare insieme senza soluzione di continuità. Questo aumenta notevolmente il numero di app che possono utilizzare gli aggiornamenti in tempo reale del Glifo.

Il Glifo diventa un indicatore di progresso per gli aggiornamenti in tempo reale.

Fonte: Nothing

Ci sono anche:

Nuove dimensioni dei widget: i layout 1×1 e 2×1 per il meteo, i passi e il tempo sullo schermo consentono visualizzazioni più compatte.

Con la nuova visualizzazione a comparsa, è possibile aprire contemporaneamente due app fluttuanti e passare da una all'altra con un gesto.

La nuova visualizzazione a comparsa permette di aprire due app contemporaneamente e di passare da una all'altra con un gesto.

Le app nascoste possono essere nascoste dalla panoramica delle app, ma sono comunque accessibili con un gesto.

Le interazioni con le notifiche dovrebbero essere più reattive grazie a un leggero appesantimento e a un ritorno elastico durante lo scorrimento e l'apertura.

Nothing promette inoltre che «l'intero sistema sarà più fluido e naturale.» Ogni tocco, ogni strisciata e ogni gesto ora reagisce con maggiore profondità e precisione. Non posso descriverlo in altro modo, dovrai provarlo tu stesso e giudicare se rende più vivace la tua esperienza d'uso. Le nuove animazioni all'apertura delle app sono sulla stessa scia. Lo sfondo della schermata iniziale si sposta delicatamente verso l'interno o verso l'esterno.

Nuove funzioni solo per il telefono (3)

Come modello con le migliori caratteristiche, il Phone (3) con Nothing OS 4.0 ha alcune funzioni esclusive che gli altri smartphone del produttore non hanno. Tra queste, il controllo esteso del flip-to-glyph e una modalità tascabile migliorata. Ci sono anche due nuovi Glyph Toys, Clessidra e Ciclo Lunare.

Il Glyph Mirror è un nuovo strumento di gioco.

Il Glyph Mirror Selfie ora salva anche l'immagine come una foto originale e non più solo come un'immagine con alcuni pixel monocromatici. Questo lo rende un'utile anteprima per i selfie con la fotocamera principale.

Nel Playground, un'IA crea app in base alle specifiche.

Fonte: Nothing

Il Nothing Playground è già stato annunciato ed è ora disponibile. Puoi usarlo per creare le tue app. Tutto ciò che devi fare è descrivere ciò di cui hai bisogno nel Widget Builder e un'intelligenza artificiale genererà l'app. La gamma di funzioni di queste app probabilmente non sarà enorme, ma potrebbe essere interessante vedere quali nuovi strumenti verranno creati.

Immagine di copertina: Niente

