Meta Quest 3S è ora disponibile in edizione limitata per Xbox - ma non per te

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 25.6.2025

Meta ha presentato la prima edizione limitata delle sue cuffie Quest. Viene rilasciata in collaborazione con Microsoft come "Xbox Edition". Purtroppo non è disponibile in questo paese.

Dopo le indiscrezioni e le immagini trapelate negli ultimi giorni, ora è ufficiale: Meta ha collaborato con Microsoft per presentare un'edizione speciale delle sue cuffie VR economiche Quest 3S. « Meta Quest 3S Xbox Edition» sarà distribuita in edizione limitata - il numero esatto non è noto. Inoltre, non è facile ottenere l'edizione speciale: Sarà disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Caratteristiche speciali dell'edizione Xbox

L'edizione Xbox delle cuffie VR è identica nella costruzione alle varianti standard di Quest 3S. Include gli occhiali con 128 gigabyte di memoria interna. Solo la combinazione di colori è diversa: dopo che Meta ha optato per il bianco nelle ultime generazioni di Quest, le cuffie in edizione limitata sono presentate in nero opaco, proprio come i precedenti occhiali VR dell'azienda. L'edizione speciale riprende così la variante di colore «Carbon Black» della Xbox Series X. Gli accenti sono del tipico colore verde di Xbox.

Questo design viene ripreso anche negli accessori inclusi nel set: un cinturino Elite per un maggiore comfort quando si indossano gli occhiali per lunghi periodi, i due controller touch associati e un controller Xbox. I controller touch si usano per i contenuti VR e di realtà mista.

Per i giochi normali hai bisogno del controller Xbox, e anche a questo ci pensiamo noi: il set include un abbonamento di tre mesi «a Xbox Game Pass Ultimate». Questo ti permette di giocare a tutti i giochi dell'abbonamento Microsoft tramite il cloud gaming su uno schermo virtuale. Se ti stai chiedendo perché dovresti farlo quando potresti giocare ai videogiochi su uno schermo normale senza un blocco sulla testa, ti consigliamo di farlo: La ricerca può farti sentire come se fossi seduto davanti a uno schermo cinematografico e, inoltre, è possibile bloccare completamente l'ambiente circostante.

L'annuncio di Meta sull'edizione speciale di Xbox è disponibile qui. Tra l'altro, l'azienda prevede un prezzo di vendita al pubblico di 399 dollari.

I giochi Game Pass sono disponibili anche senza edizione speciale

Se sei infastidito dal fatto che non puoi acquistare il Quest 3S in versione speciale: Forse ti consola il fatto che puoi giocare ai videogiochi Game Pass su uno schermo virtuale con i normali occhiali Quest VR. È necessario un Quest 2 (o successivo) e il livello «Ultimate» del servizio di gioco di Microsoft. Per il cloud gaming sono necessari anche un controller Xbox per i consueti controlli di gioco e una connessione internet veloce.

Nel nostro negozio svizzero, puoi anche acquistare Quest 3 o Quest 3S come bundle con Elite Strap.

Immagine di copertina: Meta

