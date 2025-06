Novità e trend 6 3

Xbox e Asus lanciano due palmari

Simon Balissat Traduzione: tradotto automaticamente 8.6.2025

Asus e Xbox lanciano "ROG Xbox Ally" e "ROG Xbox Ally X". Le due console portatili sono dirette concorrenti di Steamdeck. Microsoft non sta correndo alcun rischio.

Era un segreto mal custodito: Microsoft sta per lanciare un palmare. Tuttavia, non da sola, ma in collaborazione con Asus. « ROG Xbox Ally» e «ROG Xbox Ally X» si differenziano per prestazioni e prezzo. Entrambe eseguono Windows 11, offrono un display FHD da 7 pollici con 120 Hz e maniglie ispirate ai controller Xbox.

Le nuove console portatili

Fonte: Microsoft

Il modello Ally, più economico, ha un chip AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre la variante X, più potente, ha un processore Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. L'Ally X offre anche una batteria più potente (80 Wh invece di 60 Wh) e «Impulse Trigger» per un feedback migliore. Questo dovrebbe essere simile al feedback aptico dei controller DualSense di Sony. Una batteria più grande significa anche un peso maggiore: «Rog Xbox Ally X» pesa 715 g rispetto a 670 g.

L'uscita è prevista per Natale, ma non è ancora chiaro a quale prezzo. Microsoft sta entrando direttamente nel mercato delle console portatili per competere con la Switch 2 e la Steamdeck. Anche Sony sarebbe al lavoro su un dispositivo portatile. Il fatto che Microsoft abbia a bordo un partner come Asus, che ha esperienza con i palmari Windows, potrebbe essere una mossa intelligente. Lo sviluppo interno è costoso e rischioso. Leggi qui la prova del nostro collega Phil sul predecessore.

Test del prodotto Asus ROG Ally X alla prova: un'alternativa a Steam Deck, ma non un sostituto di Philipp Rüegg

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo