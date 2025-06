Novità e trend 8 2

Microsoft ha appena presentato questi nuovi giochi per Xbox e PC

Simon Balissat Traduzione: tradotto automaticamente 8.6.2025

L'Xbox Showcase in estate è il più grande trailer show di Microsoft, dove vengono annunciati decine di nuovi giochi. Quest'anno ci sono state poche sorprese e alcuni assenti.

Un piccolo quiz per iniziare. Quali dei seguenti tre titoli o sottotitoli generici ho inventato? «Beast of Reincarnation», «The New Dawn» o «Solo Levelling Arise Overdrive»... giusto: nessuno, questi sono tutti titoli presentati allo Xox Showcase.

Oltre a 21 trailer di giochi, Microsoft ha presentato nuovi contenuti per giochi esistenti e remake. E nuovo hardware, anche se si tratta più che altro di una collaborazione con Asus.

Novità e trend Xbox e Asus lanciano due palmari di Simon Balissat

Per mantenere l'ordine, citerò prima i giochi nuovi, poi i successori di franchise esistenti e infine i DLC e i remake alla fine. I giochi sono ordinati a mia discrezione. Tutti i giochi saranno presenti nel Gamepass al momento dell'uscita.

Tutti i giochi nuovi

Questi dodici titoli sono freschi e non hanno predecessori e al massimo un modello in un altro medium come i fumetti o gli anime. Questo non significa che l'ispirazione non venga da qualche altra parte. Sto parlando di te, «Animo»...

«Clockwork Revolution»

Il nuovo gioco di inExile, noto per la serie «Borderlands», è un thriller steampunk con manipolazione del tempo. Personaggi accattivanti, battute spiritose e un pupazzo di legno arrabbiato. Cosa posso volere di più? Per me, la più grande sorpresa della vetrina.

Data: Sconosciuta

Uscirà per: Xbox Series X/S, PC

«Keeper»

Nel nuovo gioco di Double Fine («Psychonauts»), prendo il controllo di un faro dimenticato da tempo. Il mio migliore amico è un uccello. Il gioco suona meravigliosamente strano e ha un aspetto carino. Il gameplay offrirà più di quanto si possa vedere nel trailer?

Data: 17 ottobre 2025

In uscita per: Xbox Series X/S, PC

«Cronos: The New Dawn»

Siamo al primo di due giochi completamente indipendenti che hanno «Dawn» (Alba) nel titolo. Se conosci gli sviluppatori polacchi di Bloober Team, forse te ne sarai già accorto... Si tratta di un gioco survival horror che nel trailer gioca molto abilmente con la tastiera dei cliché del genere. Non c'è da stupirsi, visto che lo studio è stato recentemente responsabile del remake di «Silent Hill 2».

Data: Autunno 2025

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«The Blood Of DawnWalker»

Anche il secondo gioco con «Dawn» nel titolo proviene da uno studio polacco. Il gioco di ruolo è ambientato in un mondo fantasy medievale con vampiri. Tutto molto cupo. Nel trailer non si possono non notare le somiglianze con «The Witcher 3». Non c'è da stupirsi, del resto lo studio «Rebel Wolves» è stato fondato da ex «sviluppatori di Witcher».

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«No Ghosts at the Grand»

Un altro gioco in cui sei l'erede di un hotel. Dopo «Blue Prince», il genere ha già due rappresentanti! Anche in questo caso, nulla è come sembra. Quello che inizia come un accogliente gioco di ristrutturazione sembra rapidamente uscire dai binari. Mi piace la colonna sonora reggae.

Data: 2026

Uscirà per: Xbox Series X/S, PC

«Aphelion»

Un astronauta e un'astronauta sono bloccati sul nono pianeta del nostro sistema solare. No, non Plutone, quello non è più un pianeta da molto tempo. Il pianeta si chiama Aphelion e io assumo il ruolo di Ariane, che sta cercando il suo compagno Thomas. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea ESA. Ora è chiaro anche perché la protagonista si chiama Ariane. Il gioco è sviluppato da «Don't Nod», nota soprattutto per la serie narrativa «Life is Strange»

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Beast of Reincarnation»

Un po' di ninja, un po' di robot, molta azione. Il tutto sembra davvero mediocre. Il fatto che lo studio «Game Freak» sia noto soprattutto per i giochi «Pokémon» non lo rende migliore.

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Animo»

A proposito di «Pokémon»: ovviamente si stavano chiedendo quanti Pokémon si potessero inserire in un gioco senza che saltasse fuori una causa da parte della Pokemon Company.

Data: 2026

Verrà rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

«Mudang Two Hearts»

E un'altra copia. Un misterioso gruppo terroristico. Occhiali per la visione notturna. Aggirarsi furtivamente in complessi industriali e uffici open space. Tutto ciò assomiglia molto a «Metal Gear Solid». Ma viene dalla Corea.

Data: 2026

Verrà rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

«At Fates End»

Un sidescroller splendidamente animato con una meccanica di carte. Prenderò sicuramente nota di questo titolo.

Data: 2026

Uscirà per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Invincible VS»

Un gioco di combattimento 3 contro 3 basato sul fumetto e sulla serie di supereroi Amazon

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Solo Levelling Arise Overdrive»

E un'altra serie di fumetti/anime che diventa un gioco

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PC

Successore

Perché reinventare la ruota? Sono stati mostrati nove successori. E sì: anche il nuovo «Call of Duty» è incluso...

«The Outer Worlds 2»

Un'avventura per il capitalismo, dal capitalismo. Il fatto che proprio Microsoft abbia aperto lo showcase con questo trailer è un segno di autoironia. Non ho mai giocato alla prima parte, ma dopo questo trailer non vedo l'ora di vedere la seconda parte.

Data: 29 ottobre

Uscirà per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Super Meatboy 3D»

È tornato! La montagna di carne senza pelle e con tanta rabbia combatte per la prima volta in livelli 3D. Una storia sanguinosa e affascinante.

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Resonance: A Plague Tale Legacy»

No, non è un errore di battitura! Dopo che i predecessori si chiamavano «A Plague Tale:» e poi «Innocence» e «Requiem», il prefisso è ora un suffisso. Forse perché si tratta di un prequel ambientato quindici anni prima di «Requiem»?

Data: 2026

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Call of Duty: Black Ops 7»

Un nuovo anno, un nuovo «Call of Duty». Black Ops sarà presto pieno di bastoni e ha già raggiunto la versione 7. Nel teaser non si vede ancora molto, a parte una donna nel ruolo stereotipato di «Tech CEO». È inoltre chiaro che è coinvolto anche David Mason, protagonista di «Black Ops 2». Tanto di cappello a Microsoft! Il trailer è iniziato con una critica al capitalismo e si è concluso con una critica al capitalismo.

Data: 2025

In uscita per: Xbox Series X/S, PS5, PC

Altri trailer di nuovi sequel

Remake o remaster

Ancora più facile di un sequel: rimettere a nuovo un gioco già collaudato! Non ci sono sorprese, la maggior parte di queste cose erano già note. Solo «Persona 4» non era ancora stato annunciato ufficialmente...

Espansioni

Tanti trattini e due punti

I grandi assenti

Per me, ci sono stati alcuni assenti in questo showcase: «Halo» era completamente assente, così come «Fable». Di sfuggita, «è stato menzionato il prossimo Forza», che «dovrebbe essere Forza Horizon 6». Mi sarei sicuramente aspettato uno dei tre titoli.

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo