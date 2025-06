Novità e trend 7 1

Ecco i nuovi giochi PS Plus di luglio

26.6.2025

Tre nuovi giochi, un weekend gratuito e sconti esclusivi: PS Plus non offre solo nuovi titoli a luglio.

Sony festeggia i 15 anni di Playstation Plus. Nel luglio 2025, inoltre, potrai aspettarti tre nuovi giochi nell'ambito dell'offerta mensile Playstation Plus, che sarà disponibile dal 1° luglio al 4 agosto. Durante questo periodo, potrai aggiungere e scaricare gratuitamente i giochi nella tua libreria. Saranno giocabili finché il tuo abbonamento a PlayStation Plus sarà attivo. Se cancelli il tuo abbonamento, perderai l'accesso a questi giochi. Non appena riattiverai il tuo abbonamento, potrai giocare di nuovo.

Il pezzo forte di questo mese è senza dubbio «Diablo IV». Puoi anche aspettarti un gioco di combattimento tradizionale e un'avventura di arrampicata meditativa. Di seguito ti presento i tre giochi in modo più dettagliato.

«Diablo IV» (PS5, PS4)

«Diablo IV» è un gioco di ruolo d'azione di Blizzard Entertainment che ti porta nell'oscuro mondo fantasy di Sanctuary. La storia si svolge 50 anni dopo gli eventi di «Diablo III: Reaper of Souls» ed è incentrata sul ritorno della demonessa Lilith. Puoi scegliere tra cinque classi giocabili - barbaro, maga, druido, cacciatore o negromante - e sviluppare il tuo personaggio attraverso un sistema di abilità. I personaggi possono essere sia maschi che femmine. Il mondo di gioco aperto è diviso in cinque regioni. Oltre alla campagna principale, ti aspettano numerose missioni secondarie, boss mondiali, dungeon e zone PvP.

Vintage: 2023



«The King of Fighters XV» (PS5, PS4)

Con «The King of Fighters XV», SNK porta su Playstation Plus l'ultimo capitolo della sua tradizionale serie di giochi di combattimento. Il gioco si basa su un sistema di combattimento a squadre 3 contro 3 in cui si selezionano tre combattenti e li si utilizza in modo strategico. In totale sono disponibili 39 personaggi, tra cui figure familiari come Kyo Kusanagi, Iori Yagami e Terry Bogard e nuovi lottatori. Dal punto di vista tecnico, il gioco dovrebbe stupire con animazioni fluide, arene dettagliate e una modalità online stabile. La storia viene raccontata attraverso delle cutscene e segue gli eventi dei giochi precedenti. Il gioco offre tutorial e opzioni di controllo semplificate per i principianti.

Vintage: 2022



«Jusant» (PS5)

«Jusant» è un gioco di arrampicata tranquillo e d'atmosfera dello studio francese Don't Nod. L'obiettivo è scalare una gigantesca torre che testimonia una civiltà abbandonata. Controlla un personaggio principale muto che utilizza corde, chiodi e appigli per trovare vari percorsi verso la cima. Devi tenere d'occhio la tua resistenza e adottare un approccio tattico. Il gioco rinuncia deliberatamente ai dialoghi e si affida alla narrazione visiva e a un paesaggio sonoro rilassante. I comandi sono precisi e trasmettono un'esperienza di arrampicata realistica.

Anno: 2023



15 anni di Playstation Plus: l'anniversario

Oltre ai nuovi giochi, Sony lancia anche i festeggiamenti per il 15° anniversario di Playstation Plus a luglio. Diverse offerte ti aspettano per tutta l'estate, tra cui sconti esclusivi, eventi e prove di gioco a tempo limitato: ad esempio per «WWE 2K25» o «Monster Hunter Wilds» per i membri Premium.

Sony sta anche organizzando un weekend multiplayer online: Sabato e domenica 28 e 29 giugno (dalle 0:01 alle 23:59 ora locale), potrai partecipare gratuitamente a partite multiplayer online, senza dover sottoscrivere un abbonamento a Playstation Plus.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, versioni di prova a tempo limitato di giochi selezionati e funzioni di streaming su cloud.



