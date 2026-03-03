Novità e trend 72 49

MacBook Pro e MacBook Air ricevono i chip M5

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Oltre ai nuovi chip, i nuovi MacBook di Apple sono dotati di SSD più grandi e più veloci. Il design non è cambiato e i prezzi rimangono stabili.

Apple presenta M5 Pro e M5 Max, nuove versioni di fascia alta dei suoi attuali chip. Per la prima volta, sono basati sulla cosiddetta Architettura Fusion. Questa prevede l'accoppiamento di due die a 3 nanometri per formare un system-on-a-chip (SoC). Entrambi i chip contengono una CPU a 18 core, che si basa su un processore di tipo "Fusion".

Entrambi i chip contengono una CPU a 18 core con sei «Super Cores» - il nuovo nome dei core per le prestazioni. Inoltre, ci sono dodici core di efficienza, che Apple chiama «optimized performance cores». Complessivamente, questo dovrebbe fornire fino al 30 percento di prestazioni in più rispetto ai chip precedenti.

La GPU è composta da un massimo di 20 core nel modello M5 Pro e da un massimo di 40 core nel modello M5 Max. Integra un acceleratore neurale in ogni core. La larghezza di banda della memoria aumenta a 307 o 614 gigabyte al secondo (GB/s). Il risultato dovrebbe essere un picco di prestazioni di calcolo quattro volte superiore per le attività di intelligenza artificiale rispetto all'M4 Pro e all'M4 Max. Secondo Apple, le prestazioni grafiche con il ray tracing aumentano del 35 percento. In effetti, il normale M5 ha fatto grandi progressi in quest'area alla prova. Secondo Apple, le prestazioni grafiche con il ray tracing aumentano del 35%.

Nuovo MacBook Pro: SSD più veloce e Wi-Fi 7

Questa è la base del chip su cui Apple sta aggiornando il MacBook Pro. Oltre alla potenza di calcolo, Apple sta risolvendo alcuni dei colli di bottiglia dei suoi predecessori. Con una velocità massima di 14,5 GB/s, si dice che le unità SSD siano due volte più veloci rispetto alla generazione M4. Tuttavia, questo dovrebbe essere percepibile solo con grandi quantità di dati.

Il MacBook Pro con M5 Pro parte con un SSD da 1 terabyte (TB), quello con M5 Max addirittura da 2 TB. Nuovo è anche il chip wireless N1, che porta con sé il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6. Non è cambiato nient'altro. Una riprogettazione fondamentale non è prevista prima della generazione M6.

Si dice che i nuovi chip offrano prestazioni superiori fino al 30 percento rispetto ai loro predecessori.

Fonte: Apple

I prezzi rimangono stabili nonostante gli SSD più grandi. Questo è un aspetto positivo se si considera l'attuale crisi dello storage. Un dettaglio meno piacevole è che Apple non fornisce più un alimentatore in Europa. Ecco una panoramica delle configurazioni base con i vari chip:

M5 Pro

14", M5 Pro (15/16 core), 24 GB, 1 TB: CHF 1999.- / EUR 2399.-

14", M5 Pro (18/20 core), 24 GB, 1 TB: CHF 2199.- / EUR 2699.-

16", M5 Pro (18/20 core), 24 GB, 1 TB: CHF 2499.- / EUR 2999.-

M5 Max

14", M5 Max (18/32 core), 36 GB, 2 TB: CHF 3399,- / EUR 4199,-

14", M5 Max (18/40 core), 48 GB, 2 TB: CHF 3899.- / EUR 4824.-

16", M5 Max (18/32 core), 36 GB, 2 TB: CHF 3699.- / EUR 4499.-

16", M5 Max (18/40 core), 48 GB, 2 TB: CHF 4199.- / EUR 4999.-

I colori disponibili sono Space Black e Silver. Puoi preordinare il nuovo MacBook Pro dal 4 marzo. Sarà consegnato a partire dall'11 marzo.

Nuovo MacBook Air: M5 e più memoria

Anche il MacBook Air riceve la nuova generazione di chip. L'M5 di base è lo stesso già utilizzato nel MacBook Pro più economico. Nell'Air, la GPU è leggermente ridotta, con 8 core anziché 10 nella configurazione più economica del modello da 13 pollici. La CPU ha sempre 10 core. La versione completa del chip costa 100 franchi o 125 euro in più. È sempre inclusa nel modello da 15 pollici, il che significa che la differenza di prezzo reale tra le due dimensioni si riduce a 50 franchi o 125 euro.

È stato introdotto anche il chip wireless N1 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Tuttavia, il miglioramento più importante rispetto al vecchio modello è il raddoppio della memoria di base. Invece di 256 GB, l'SSD da 512 GB è ora standard. Finalmente! Il misero SSD è stato uno dei pochi punti critici della mia prova del MacBook Air M4. È possibile configurare fino a 4 TB. Come per il MacBook Pro, anche la velocità dell'SSD dovrebbe essere raddoppiata.

Il MacBook Air M5 è disponibile nei colori «Sky Blue», «Silver», «Polar Star» e «Midnight».

Fonte: Apple

Il prezzo del MacBook Air aumenterà di 100 dollari negli Stati Uniti, ma rimarrà invariato in Svizzera e Germania. Il modello da 13 pollici parte da 1049 franchi o 1199 euro con 512 GB di SSD e 16 GB di RAM. La versione da 15 pollici costa almeno 1199 franchi o 1499 euro. Il MacBook Air inoltre non viene più fornito con un alimentatore.

I preordini per il MacBook Air M5 saranno possibili dal 4 marzo, mentre le consegne inizieranno l'11 marzo.

Immagine di copertina: Apple

