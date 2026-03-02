Novità e trend 10 4

Apple presenta iPhone 17e e iPad Air con M4

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 2.3.2026

L'iPhone più economico ha i chip più recenti e una migliore ricarica wireless. A parte questo, sorprendentemente poco è cambiato. Fortunatamente anche il prezzo rimane invariato, sebbene Apple abbia aumentato la memoria.

Apple ha presentato l'iPhone 17e in un comunicato stampa. Il modello mantiene il design del modello precedente. I miglioramenti si limitano ai chip, alla fotocamera e a un display più robusto. Inoltre, l'iPhone entry-level non deve più fare a meno di MagSafe e ha più memoria nella versione base. Come per l'iPhone 16e di un anno fa, il prezzo parte da 599 franchi o 699 euro.

Stesso design, stesso display

Sorprendentemente, l'iPhone 17e ha ancora un'apertura nella parte superiore del display (la «notch»). Nel periodo precedente era

previsto che Apple sarebbe passata a un nuovo design. ci si aspettava che Apple passasse a un design più recente con Dynamic Island. Il Camera Control è un'altra funzione di cui dovrai fare a meno sull'iPhone più economico. Le opzioni di colore sono nero, bianco e «Soft Pink».

Oltre al nero e al bianco, l'iPhone 17e è ora disponibile anche in un colore rosa pastello.

Fonte: Apple

Non è cambiato nulla nemmeno per quanto riguarda il display OLED da 6,1 pollici. Continua ad avere solo 60 hertz. Almeno ora è protetto dallo stesso Ceramic Shield 2 utilizzato nel iPhone 17 e 17 Pro. Si dice che sia tre volte più resistente ai graffi rispetto al vecchio vetro protettivo.

MagSafe e nuovi chip

Con 256 gigabyte, l'iPhone 17e ha il doppio della memoria del suo predecessore - allo stesso prezzo. Si tratta di un risultato notevole nel bel mezzo dell'attuale crisi della memoria. I motivi della resistenza di Apple sono probabilmente da un lato i contratti a lungo termine con i fornitori e dall'altro il sovvenzionamento incrociato attraverso costosi aggiornamenti: da 256 a 512 GB si deve pagare un supplemento di ben 200 franchi.

Il chip A19 è un chip che non è accessibile a tutti.

Il chip A19 è lo stesso dell'iPhone 17. Il nuovo modem C1X è già presente nell'iPhone Air. È molto efficiente e dovrebbe garantire una maggiore durata della batteria. La velocità di ricarica wireless passa da 7,5 a 15 watt. Questo perché l'iPhone 17e ora supporta MagSafe e lo standard Qi2.

Con l'aggiunta di MagSafe, Apple ha eliminato una delle maggiori critiche al modello precedente.

Fonte: Apple

Sul retro, c'è ancora una fotocamera singola con una lunghezza focale di 26 mm e un'apertura di ƒ/1.6. Il suo sensore ha una risoluzione di 48 megapixel, che vengono compressi a 24 megapixel come standard (pixel binning). Ha uno zoom digitale 2x, che Apple descrive come «Zoom in qualità ottica» perché l'elaborazione delle immagini («Fusion Engine») dovrebbe migliorare la qualità al di là di un semplice ritaglio. In pratica, la verità sta nel mezzo.

Il motore ora supporta anche la modalità ritratto automatico, che riconosce persone e animali e ti permette di aggiungere una sfocatura in seguito. Purtroppo, Apple non installerà la fotocamera selfie migliorata dell'iPhone 17 con il sensore quadrato da 18 megapixel sulla parte anteriore. Al contrario, viene ancora utilizzata la vecchia fotocamera da 12 megapixel.

L'iPhone 17e costa 599 franchi o 699 euro con 256 GB di memoria e 799 franchi o 949 euro con 512 GB di memoria. Puoi preordinarlo a partire dal 4 marzo. Le consegne inizieranno l'11 marzo.

Nuovo iPad Air con M4

In contemporanea con l'iPhone 17e, Apple ha annunciato un aggiornamento dell'iPad Air. Il sottile tablet è ora dotato del chip M4 e di 12 GB di RAM (invece dei precedenti 8 GB). Il nuovo chip wireless N1 supporta anche il Wi-Fi 7, mentre le versioni con comunicazioni mobili ricevono lo stesso modem C1X dell'iPhone 17e.

Secondo Apple, l'iPad Air è ora dotato di un chip M4 e di 12 GB di RAM (invece dei precedenti 8 GB).

Secondo Apple, le prestazioni multi-core sono migliorate del 30 percento rispetto al modello precedente. Il chip N1 garantisce inoltre connessioni wireless migliori e più stabili, anche per funzioni come AirDrop o l'hotspot personale. Tutte le altre specifiche rimangono invariate. L'iPad Air non ha ancora un display OLED, ma un LCD con un picco di luminosità di 500 nit.

Il chip più veloce e la RAM più grande possono essere utili se hai diversi programmi aperti contemporaneamente che richiedono prestazioni elevate.

Fonte: Apple

L'iPad Air con M4 è disponibile per il pre-ordine dal 4 marzo e sarà consegnato dall'11 marzo. Il prezzo parte da 579 franchi o 649 euro con un display da 11 pollici e 128 GB di memoria. La versione con display da 13 pollici costa almeno 749 franchi o 849 euro.

Immagine di copertina: Apple

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







