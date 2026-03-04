Novità e trend 37 22

Il MacBook Neo costa solo 579 franchi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2026

Apple ha presentato un nuovo MacBook economico. Il Neo è basato su un chip dell'iPhone e dovrebbe offrire prestazioni sufficienti per le applicazioni da ufficio.

Con il MacBook Neo, Apple lancia un nuovo portatile da ufficio per chi ha un budget limitato. Con i suoi 13 pollici, è leggermente più piccolo del MacBook Air, ha un chip iPhone integrato e costa 579 franchi o 699 euro nella versione più economica. Rispetto ai MacBook più costosi, si fanno dei sacrifici in termini di prestazioni e connessioni, ma non in termini di lavorazione.

Chip iPhone e 8 GB di RAM

Il cuore del MacBook Neo è l'A18 Pro. Il chip proviene dall'iPhone 16 Pro del 2024 e dispone di 6 core CPU e 5 core GPU. Le prestazioni sono all'incirca pari a quelle dell'M1 del 2020, il che significa che il MacBook Neo è destinato a persone che utilizzano il computer principalmente per la navigazione web e le applicazioni da ufficio. Apple dichiara una durata della batteria fino a 16 ore di streaming video, due ore in meno rispetto al MacBook Air.

In linea con il prezzo basso, è dotato di soli 8 gigabyte (GB) di RAM. Non è possibile configurarne di più. È possibile aggiornare l'SSD di base da 256 GB a 512 GB pagando altri 100 franchi o euro. Il nuovo MacBook Air ha di serie 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Tuttavia, costa almeno 1049 franchi o 1199 euro.

Il display LCD da 13 pollici offre la stessa qualità d'immagine del MacBook Air. La sua risoluzione è di 2408 × 1506 pixel, che corrisponde a una densità di pixel di 219 pixel per pollice. La retroilluminazione senza local dimming raggiunge una luminosità massima di 500 nit. Solo un display con risoluzione 4K e fino a 60 hertz è supportato esternamente, ma puoi comunque utilizzarlo in parallelo con il display del laptop.

Unibody in alluminio colorato, poche connessioni

Il design del Neo è lo stesso di tutti gli altri MacBook. Nonostante le prestazioni inferiori, il portatile economico è leggermente più spesso (1,27 × 29,75 × 20,64 cm) dell'Air (1,13 × 30,41 × 21,5 cm). Ma il peso, pari a 1,23 kg, è esattamente lo stesso. In termini di materiali e lavorazione, il corpo in alluminio non differisce dai suoi fratelli maggiori. I colori disponibili sono «argento», «rosa», «agrumi» e«indaco».

Il coloratissimo Neo abbassa la soglia di prezzo per entrare nell'ecosistema Mac.

Fonte: Apple

Ci sono differenze nelle connessioni: Le due prese USB-C sul lato sinistro non supportano Thunderbolt. Una di esse offre USB 3 con 10 Gb/s, l'altra solo USB 2 con 480 Mb/s. A destra è presente una presa per le cuffie. Manca MagSafe, quindi dovrai ricaricare il Neo tramite USB-C. Apple non utilizza il proprio N1 per il chip wireless, ma probabilmente un vecchio chip Mediatek. Di conseguenza, sono disponibili solo il Bluetooth 6 e il Wi-Fi 6E.

Il MacBook Neo è in vendita da oggi.

Il MacBook Neo è già disponibile per l'ordinazione, con consegna a partire dall'11 marzo.

Immagine di copertina: Apple

