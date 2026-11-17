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Lo Xiaomi 18 Pro Max arriva in Europa con una batteria più piccola

Un display sul retro, un display per la privacy sulla parte anteriore e fotocamere Leica: lo Xiaomi 18 Pro e il 18 Pro Max hanno dimensioni diverse, ma per il resto offrono le stesse entusiasmanti nuove funzionalità.

A quasi due mesi dalla presentazione in Cina, Xiaomi ha lanciato il 18 Pro e il 18 Pro Max per il mercato europeo, con un anticipo significativo rispetto ai predecessori, che solitamente venivano rilasciati solo a marzo. Entrambi gli smartphone differiscono nelle dimensioni, ma condividono lo stesso sistema di fotocamere. Anche il display per la privacy e lo schermo sul retro sono presenti su entrambi i modelli.

Ecco una panoramica delle specifiche principali:

Per quanto riguarda le batterie, Xiaomi ha nuovamente ridotto la capacità per l'Europa. Invece di 7000 e 8500 mAh, le batterie al silicio-carbonio degli smartphone in Europa offrono rispettivamente 6000 e 7050 mAh. Il motivo risiede in requisiti normativi. Tuttavia, questi non impediscono a priori capacità superiori: Xiaomi stessa vende in Europa, senza problemi, lo smartphone Redmi Note 17 Pro Max con una batteria da 10.000 mAh.

Il più grande Xiaomi 18 Pro Max in «Cosmic Blue».

Display sul retro invece di foto nella cover

I display da 2,9 e 2,7 pollici sul retro degli smartphone attirano l'attenzione. È possibile selezionare quadranti per un orologio o un'immagine di sfondo. Inoltre, possono visualizzare praticamente tutto ciò che appare nelle notifiche sulla parte anteriore. Alcune app consentono di controllare la riproduzione multimediale tramite il cosiddetto "back-display". È anche possibile fissare codici QR o carte d'imbarco per un accesso rapido. Il traduttore AI utilizza il mini-schermo per mostrare la traduzione al tuo interlocutore.

Per l'orologio sono disponibili diversi quadranti.

Naturalmente, il display funge da mirino per i selfie con la fotocamera principale. Non appena ci sono più di tre persone nell'inquadratura, lo smartphone passa automaticamente alla fotocamera ultra-grandangolare. Il display si trova insieme alle fotocamere sotto un vetro Gorilla Glass Victus 2.

Il display posteriore può mostrare diverse informazioni.

Se tutto ciò ti sembra superfluo, come è sembrato a me all'inizio: pensa a quante persone inseriscono foto o accessori estetici nelle loro cover trasparenti per smartphone.

Privacy Display: niente sguardi indiscreti sul tuo schermo

Il display frontale dei due modelli Xiaomi 18 è progettato per tenere lontani gli sguardi indiscreti laterali. In modalità privacy, disattiva i pixel del display standard. Rimangono attivi solo i cosiddetti "pixel privacy" con un angolo di visione più stretto. A differenza del Galaxy S26 Ultra di Samsung, gli Xiaomi non limitano solo la visuale sull'intero display. Puoi selezionare singole app, notifiche o aree specifiche da proteggere.

Tuttavia, chi guarda direttamente sopra la tua spalla avrà lo stesso angolo di visione che hai tu. Per questo motivo, lo smartphone ti avvisa tramite vibrazioni e nella «Hyper Island», un elemento di notifica attorno alla fotocamera frontale, quando rileva altri occhi.

Più ampio è l'angolo di visione, più il Privacy Display limita la visuale.

Modalità immagine retrò per le fotocamere

Per le fotocamere, Xiaomi continua la partnership con Leica. Il sistema di fotocamere, identico su entrambi gli smartphone, è stato sviluppato insieme agli esperti di fotografia di Wetzlar, in Assia. Sia la fotocamera principale che quella teleobiettivo a periscopio dispongono di un sensore da 200 megapixel. La teleobiettivo a periscopio ha una lunghezza focale di 75 mm (equivalente KB) e Xiaomi promette una qualità d'immagine eccezionale fino a un ingrandimento digitale di 300 mm.

La fotocamera ultra-grandangolare è quasi invisibile sotto il display.

Altre novità riguardano il software di elaborazione delle immagini. Ad esempio, con «Essential Moment» sono disponibili tre stili d'immagine: «B&W Film» per scatti in bianco e nero con una gamma tonale sfumata, «Iconic CCD» che, con i suoi colori vivaci e saturi, vuole ricordare le vecchie fotocamere digitali, e «Modern Vintage» che offre un «look senza tempo» con tonalità di colore finemente regolate.

L'IA ti supporta durante lo scatto. Ad esempio, schiarisce in modo mirato i volti nei ritratti. Durante l'editing, suggerisce composizioni o ritagli dell'immagine.

HyperOS 4 con ancora più estetica in vetro

Lo Xiaomi 18 Pro e il Pro Max sono i primi smartphone che Xiaomi equipaggia di fabbrica con HyperOS 4. L'interfaccia utente è basata su Android 17 e presenta ancora più elementi in vetro, per conferire un aspetto caldo e vivace. Inoltre, puoi personalizzare e organizzare la schermata di blocco e le notifiche in modo ancora più individuale.

Quanto vuoi che sia trasparente?

Prezzo e disponibilità

Le fotocamere sono identiche sui due Xiaomi 18 ed entrambi hanno un display sul retro e un Privacy Display sulla parte anteriore. La differenza principale è la dimensione, inclusa la capacità della batteria. Inoltre, il chipset dello Xiaomi 18 Pro è meno potente, ma comunque superiore a quasi tutti gli altri chipset.

Il prezzo di listino consigliato parte da 1399 euro per lo Xiaomi 18 Pro e da 1599 euro per lo Xiaomi 18 Pro Max, entrambi con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. I dispositivi saranno disponibili a breve. Quando arriverà il momento, inserirò qui i link.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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