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Light Flip: telefono a conchiglia con l'essenziale e un navigatore

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 23.7.2026

Sempre più persone non vogliono più essere distratte dal loro smartphone. Tuttavia, non vogliono rinunciare a una o all'altra comodità dei dispositivi. Il Light Flip dovrebbe soddisfare questa esigenza.

«Meno è più» è il motto degli smartphone Light. Mentre i precedenti modelli a forma di barra del produttore erano pensati per prevenire il doomscrolling e altre distrazioni dai social media, il Light Flip è un telefono a conchiglia. L'inserimento del testo avviene tramite T9 utilizzando i tasti di selezione, il che ti incoraggia a essere conciso.

Novità e trend Meno è più: il "Light Phone III" fa a meno del superfluo Debora Pape 229 like 229 95 commenti 95

Un telefono a conchiglia per l'essenziale

Il Light Flip è il quarto smartphone del produttore ed è disponibile in sei colori. Il telefono a conchiglia è dotato di un display OLED da 2,8 pollici con una risoluzione di 640 × 480 pixel. Il funzionamento avviene tramite un pad direzionale e altri due tasti sotto lo schermo. I testi vengono inseriti tramite T9 utilizzando il tastierino numerico. A seconda della lettera desiderata, è necessario premere un numero fino a quattro volte.

Con LightOS, il produttore ha sviluppato un proprio sistema operativo per i suoi smartphone, che include solo strumenti utili. Sono elencati per nome, non ci sono icone di app. Nello specifico, si tratta di una sveglia, una calcolatrice, un calendario, un lettore musicale, un timer e una funzione note che include note vocali.

Light

Nonostante la nostalgia per l'era pre-smartphone, non si vuole rinunciare a certe comodità. Con l'accesso a podcast e navigazione, il Light Flip offre due funzioni che vanno oltre la portata dei vecchi telefoni cellulari. Inoltre, può essere utilizzato come hotspot e per l'autenticazione a due fattori, e mostra anche il meteo.

Light intende aggiungere ulteriori applicazioni con l'aiuto della community tramite un programma per sviluppatori. Tuttavia, non dovrebbero essere inclusi strumenti di intelligenza artificiale o app di social media. Invece dei messenger, con il Light Flip si torna a telefonare di più.

Light

Le caratteristiche del Light Flip includono un jack per cuffie, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E e 5G (NanoSIM + eSIM). Ciò è garantito, tra l'altro, dal chipset MediaTek MT8873 integrato. È affiancato da sei gigabyte di RAM. La memoria dati è di 128 gigabyte. Su di essa trovano spazio, tra l'altro, le foto della fotocamera da 50 megapixel.

La batteria da 1800 mAh è sostituibile e si ricarica tramite USB-C. Non ci sono informazioni sulla velocità di ricarica e il produttore non si pronuncia nemmeno sulla durata prevista della batteria. Il Light Flip è protetto dagli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP54.

Prezzo e disponibilità

Dopo averti fatto venire l'acquolina in bocca, ecco il problema: il Light Phone è attualmente disponibile solo direttamente dal produttore negli Stati Uniti. Lì costa 299 dollari – senza tasse, spedizione e simili.

Immagine di copertina: Luce

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