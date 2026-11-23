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Lettore CD di Teenage Engineering: controllo del tempo e sincronizzazione synth

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 23.11.2026

Teenage Engineering lancia un lettore CD non proprio economico per DJ, musicisti e altri appassionati di audio.

Praticamente in contemporanea con FiiO, anche Teenage Engineering presenta un nuovo lettore CD. Tuttavia, l'EP/BC-1, a differenza del FiiO DM11, non è un lettore in stile Discman. Grazie a una batteria integrata è portatile in senso lato, ma decisamente più grande di un tipico lettore CD portatile. La caratteristica più evidente: il disco non si trova all'interno di un alloggiamento, ma è esposto. Non è un dispositivo da portare a spasso, quanto piuttosto uno strumento per DJ e appassionati di audio.

Più possibilità del solito

Come il FiiO DM11, anche il lettore di Teenage Engineering può salvare i brani di un CD su un supporto USB. Ciò avviene nel formato WAV non compresso. Secondo alcuni video su YouTube, non si tratta di un ripping, ma di una registrazione digitale. L'uscita audio è possibile tramite USB, presa per cuffie, line out o Bluetooth. Il dispositivo supporta anche Auracast. Il produttore non fornisce dettagli sui codec Bluetooth. Oltre ai CD audio, l'EP/BC-1 riproduce anche CD dati con brani MP3.

Auracast permette di collegare molti altoparlanti contemporaneamente via Bluetooth.

Fonte: Teenage Engineering

Per la navigazione, è possibile impostare dei marker all'interno dei brani e trovare un punto specifico tramite l'avanzamento rapido fino a 8 volte la velocità. Con il tastierino numerico si può saltare direttamente a un brano specifico, potendo anche indicare un momento preciso all'interno del brano in minuti e secondi.

Tutti i dispositivi di Teenage Engineering il cui nome inizia con «EP» hanno la stessa lunghezza dei bordi. Anche la larghezza è identica o esattamente la metà. Per questo motivo, l'EP/BC-1 si adatta perfettamente all'amplificatore Bluetooth a batteria EP35.

Amplificatore CHF 370.– Teenage Engineering EP35 K.O. Amp Chitarra, 35 W

Funzioni aggiuntive per musicisti

Inoltre, il dispositivo dispone di funzioni per chi ama fare musica. Tra queste, la velocità di riproduzione variabile dal 50 al 150 percento della velocità originale. L'intonazione cambia di conseguenza. Inoltre, l'EP/BC-1 può determinare il tempo di un brano e trasmettere questa informazione a un sintetizzatore o a un secondo lettore CD. Tuttavia, questo valore non si adatta se si agisce sul controllo della velocità.

Il CD sta tornando di moda?

Due nuovi lettori CD in brevissimo tempo: è sorprendente. Le vendite di CD diminuiscono di anno in anno. Nel 2024, il fatturato totale in Svizzera è sceso per la prima volta sotto i 10 milioni di franchi. Una parte considerevole delle vendite riguarda inoltre CD pensati specificamente per i bambini.

Tuttavia, il CD genera ancora più del doppio del fatturato rispetto ai vinili, almeno in Svizzera. Forse, contrariamente alla mia previsione del 2022, il CD diventerà davvero di moda.

L'EP/BC-1 è attualmente disponibile presso Teenage Engineering a 299 euro. Probabilmente, dopo qualche tempo, il dispositivo arriverà anche nel negozio di Digitec Galaxus.

Immagine di copertina: Ingegneria per adolescenti

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