L'archivio di Anna si intensifica: 2,8 milioni di brani Spotify pubblicati

di Samuel Buchmann
Il conflitto tra Spotify e Anna's Archive sta entrando nel vivo. La piattaforma nota per le sue "librerie ombra" ha iniziato a pubblicare milioni di canzoni di Spotify, nonostante l'ingiunzione del tribunale.
Anna's Archive è un motore di metaricerca per biblioteche ombra e aiuta a trovare libri pirata e altre risorse. Ma non si fermerà ai testi: Alla fine del 2025, il sito ha annunciato di essersi assicurato quasi l'intero archivio di Spotify. Si tratta dei metadati dei brani più popolari e più ascoltati, ovvero circa 86 milioni di brani.
Dopo che inizialmente solo i metadati erano accessibili, Spotify ha prontamente risposto con una causa legale insieme alle etichette Sony, Universal e Warner. L'obiettivo: mettere offline il sito web in modo permanente. Sebbene l'archivio abbia perso alcuni domini come risultato, è ancora accessibile tramite terminazioni alternative - tra cui una dalla Groenlandia.
Senza alcun annuncio ufficiale o elenco formale, sono stati scoperti 47 torrent con un totale di 60.000 file Spotify.
Questo è attualmente oggetto di una vivace discussione su Reddit - i file possono essere trovati in modo poco appariscente tramite il torrent «torrents.json». Inoltre, l'archivio non ha etichettato i brani con nomi chiari, ma con gli ID astratti delle tracce di Spotify. Questo è probabilmente il motivo per cui l'Archivio di Anna ha pubblicato anche un file di metadati ricercabili come indice dei brani. Questi metadati contengono informazioni come il brano, l'album e l'editore.
Infatti, l'ingiunzione del 16 gennaio 2026 vieta espressamente alla piattaforma di ospitare o distribuire contenuti protetti da copyright. Anche ai fornitori di servizi come Cloudflare è stato chiesto di cessare il supporto.
Dopo una breve pausa, durante la quale la sezione musicale del sito è rimasta offline, l'archivio sembra aver trovato un modo per aggirare i blocchi. Poiché molti registratori di domini internazionali non applicano automaticamente le ordinanze dei tribunali statunitensi, il sito rimane accessibile per il momento.
Spotify e le etichette musicali coinvolte stanno attualmente mantenendo un profilo basso. Interpellata da Torrentfreak, Spotify si è limitata a fare riferimento all'ingiunzione esistente e non ha rilasciato ulteriori commenti.
Dal momento che Anna's Archive ha rilasciato solo una frazione dei 300 terabyte annunciati, c'è da temere che un numero significativamente maggiore di dati possa finire online nel prossimo futuro.
