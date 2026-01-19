Novità e trend 16 0

Nuovi strumenti per vecchi problemi: nel mirino le password deboli di Windows

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 19.1.2026

L'azienda di sicurezza informatica Mandiant pubblica tabelle arcobaleno liberamente accessibili che possono essere utilizzate per decifrare rapidamente le password di amministrazione NTLMv1 obsolete.

Gli sviluppatori di Mandiant hanno pubblicato un'ampia raccolta di cosiddette Rainbow Tables. Questo database è composto da valori crittografici precalcolati e permette di decriptare le password di amministrazione obsolete del protocollo Windows Net-NTLMv1. La Rainbow Table è liberamente accessibile su Google Drive.

Cosa sono le tabelle arcobaleno? Una tabella arcobaleno è una grande tabella di password in chiaro e dei loro valori hash. Un hash viene creato quando una password viene convertita da un algoritmo in una stringa di caratteri apparentemente casuale. Poiché questa conversione non è facilmente reversibile, in passato gli hash erano relativamente sicuri. Per i metodi più vecchi, come NTLMv1, tuttavia, il limitato campo di variazione degli hash è sufficiente per trovare la password originale in modo relativamente veloce utilizzando tabelle precalcolate. Se ricevi un valore di hash da un sistema, puoi cercarlo nella tabella e determinare il testo in chiaro con uno sforzo computazionale quasi nullo.

Qual è il problema di NTLMv1?

NTLMv1 è un protocollo di autenticazione di Microsoft degli anni '80. Già negli anni '90, tuttavia, le analisi hanno dimostrato che il protocollo presentava dei punti deboli. Nel 2012 si è tenuta la conferenza sulla sicurezza DEFCON, durante la quale lo standard è stato definitivamente dichiarato insicuro e quindi inutilizzabile. Microsoft stessa ha sostituito NTLMv1 con NTLMv2 diversi anni fa e nel 2022 ha annunciato ufficialmente che la vecchia versione sarebbe stata interrotta. Tuttavia, NTLMv1 è ancora utilizzato in alcune reti per vari motivi. Pubblicando le tabelle, Mandiant vuole dimostrare la facilità con cui le password di amministratore vecchio stile possono essere decifrate. Gli esperti di sicurezza vedono in questo uno strumento di prova e di verifica per i responsabili IT.

Non richiede attrezzature costose o molto tempo

Mandiant sostiene che con le nuove Rainbow Tables, una password NTLMv1 amministrativa può essere ricostruita in meno di dodici ore. Questo «non richiede un costoso hardware specializzato, ma può funzionare con un hardware con un prezzo inferiore ai 600 dollari».

Le tabelle arcobaleno possono essere utilizzate specificamente contro gli hash Net-NTLMv1. Questi possono essere utilizzati per l'autenticazione nella rete Windows. Non appena un aggressore dispone di un hash valido, ad esempio intercettando il traffico dati o utilizzando altri strumenti di applicazione dell'autenticazione, può utilizzare la tabella per trovare la password corrispondente.

Come dovrebbero reagire i responsabili?

Mandiant raccomanda agli operatori di rete di disattivare immediatamente il supporto a Net-NTLMv1 nei loro sistemi e di passare a meccanismi di autenticazione più recenti. Questo è l'unico modo per proteggere in modo permanente le reti da questi attacchi.

