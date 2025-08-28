Novità e trend 14 3

La funzione satellitare di Whatsapp è arrivata, ma solo per i dispositivi Pixel 10

Google introduce una funzione esclusiva per i nuovi Pixel 10: D'ora in poi, alcuni utenti selezionati negli Stati Uniti potranno inviare messaggi ed effettuare chiamate con Whatsapp tramite una connessione satellitare.

Le notifiche via satellite erano finora limitate alla comunicazione scritta e unidirezionale. Con i nuovi dispositivi Pixel 10, Google sta ampliando questa funzione in modo che ora sia possibile anche effettuare messaggi e chiamate tramite Whatsapp, completamente senza connessione wireless.

Perché è una cosa così importante? Perché non si tratta più solo di emergenze, ma di una vera e propria soluzione di comunicazione per la vita di tutti i giorni in aree prive di copertura di rete, come ad esempio durante le escursioni, in mare o in regioni remote. Google ha annunciato la funzione con un breve video su X.

Scrivere un Whatsapp tramite una connessione satellitare? Ora puoi!

La connessione non è così facile

La connessione, tuttavia, non è semplice e richiede pazienza. Come per la funzione di chiamata d'emergenza dei dispositivi Pixel 9, il tuo smartphone deve essere all'aria aperta e devi allinearlo con calma e precisione al satellite. Questo è l'unico modo per garantire una connessione ininterrotta.

Come per l'attuale funzione di chiamata di emergenza, devi allineare il dispositivo con precisione seguendo le istruzioni.

Siccome la funzione è basata su Android 16, Google potrebbe teoricamente rilasciarla anche per altri dispositivi Android. Tuttavia, non è ancora chiaro se e quando ciò avverrà. Anche i costi futuri sono ancora aperti. Mentre la funzione di chiamata d'emergenza era gratuita con Google, la situazione potrebbe essere diversa per la comunicazione Whatsapp - dopo tutto, consuma molti più dati.

Non è ancora chiaro se e quando la nuova funzione satellitare sarà disponibile al di fuori degli Stati Uniti. Sebbene non sia di per sé limitata agli Stati Uniti, è necessario trovare degli operatori di rete che la forniscano in Europa.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

