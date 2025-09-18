Murena
Telefono Hiroh con /e/OS: disattiva fotocamere, microfono e connessioni con gli interruttori

Jan Johannsen
18.9.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Finora, la versione di Android /e/OS senza Google poteva essere montata solo su altri smartphone. L'"Hiroh Phone Powered by Murena", invece, è disponibile solo con /e/OS. Fotocamera, microfono e tutte le connessioni possono essere disattivate tramite un interruttore.

Gli interruttori dell'Hiroh Phone consentono a tutti di controllare le funzioni dello smartphone. In termini di caratteristiche, si tratta di uno smartphone di fascia media, ma viene offerto a un prezzo top.

Spegnere fotocamera e microfono e tagliare le connessioni

Due interruttori si trovano a destra e a sinistra del telaio dell'Hiroh Phone. Uno è un interruttore on/off che scollega o collega i circuiti della fotocamera e del microfono. In questo modo, il telefono si assicura che i componenti siano realmente spenti. Il secondo interruttore disattiva immediatamente tutte le connessioni wireless. La rete mobile, il Wi-Fi, il Bluetooth e l'NFC vengono spenti più rapidamente con un solo movimento rispetto alla modalità di volo. Murena presenta un nuovo modello di telefono che consente di spegnere i circuiti della fotocamera e del microfono.

Murena presenta il suo partner Hiroh come l'inventore del kill switch. Tuttavia, il nome non mi dice nulla e fino ad ora ho pensato che gli interruttori (di arresto di emergenza) esistessero da molto tempo. Tuttavia, sono molto rari negli smartphone.

Smartphone di fascia media con /e/OS

Se non lo disattivi deliberatamente, vuoi comunque avere tra le mani un buon smartphone. L'Hiroh Phone offre caratteristiche di fascia media e dovrebbe essere facile da utilizzare:

  • Display: 6,67 pollici AMOLED, 120 Hertz, 1800 nits, Gorilla Glass Victus
  • Chipset: Mediatek Dimensity 8300
  • Memoria: 16 gigabyte
  • Spazio di archiviazione: 512 gigabyte
  • Camera principale: 108 megapixel
  • Camera ultragrandangolare: 13 megapixel
  • Camera frontale: 32 megapixel
  • Batteria 5000 mAh, carica fino a 33 watt
  • Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Il sistema operativo a bordo è /e/OS, la cui versione 3.1.1 è stata appena rilasciata. Tuttavia, la critica più grande che viene mossa ad Android, privo di Google, è che gli aggiornamenti di sicurezza vengono rilasciati solo con un certo ritardo. Il che non è molto attraente per un dispositivo che si concentra sulla sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, l'Hiroh Phone può essere preordinato esclusivamente tramite il sito Murena. A fronte di un deposito di 99 euro, è previsto un buono acquisto di 299 euro. In questo modo lo smartphone costerà 999 euro invece del prezzo normale di 1199 euro. La consegna è prevista per gennaio o febbraio 2026.

Immagine di copertina: Murena

Jan Johannsen
