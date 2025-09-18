Telefono Hiroh con /e/OS: disattiva fotocamere, microfono e connessioni con gli interruttori

Novità e trend
di Jan Johannsen
Finora, la versione di Android /e/OS senza Google poteva essere montata solo su altri smartphone. L'"Hiroh Phone Powered by Murena", invece, è disponibile solo con /e/OS. Fotocamera, microfono e tutte le connessioni possono essere disattivate tramite un interruttore.
Gli interruttori dell'Hiroh Phone consentono a tutti di controllare le funzioni dello smartphone. In termini di caratteristiche, si tratta di uno smartphone di fascia media, ma viene offerto a un prezzo top.
Due interruttori si trovano a destra e a sinistra del telaio dell'Hiroh Phone. Uno è un interruttore on/off che scollega o collega i circuiti della fotocamera e del microfono. In questo modo, il telefono si assicura che i componenti siano realmente spenti. Il secondo interruttore disattiva immediatamente tutte le connessioni wireless. La rete mobile, il Wi-Fi, il Bluetooth e l'NFC vengono spenti più rapidamente con un solo movimento rispetto alla modalità di volo. Murena presenta un nuovo modello di telefono che consente di spegnere i circuiti della fotocamera e del microfono.
Murena presenta il suo partner Hiroh come l'inventore del kill switch. Tuttavia, il nome non mi dice nulla e fino ad ora ho pensato che gli interruttori (di arresto di emergenza) esistessero da molto tempo. Tuttavia, sono molto rari negli smartphone.
Se non lo disattivi deliberatamente, vuoi comunque avere tra le mani un buon smartphone. L'Hiroh Phone offre caratteristiche di fascia media e dovrebbe essere facile da utilizzare:
Il sistema operativo a bordo è /e/OS, la cui versione 3.1.1 è stata appena rilasciata. Tuttavia, la critica più grande che viene mossa ad Android, privo di Google, è che gli aggiornamenti di sicurezza vengono rilasciati solo con un certo ritardo. Il che non è molto attraente per un dispositivo che si concentra sulla sicurezza.
Per il momento, l'Hiroh Phone può essere preordinato esclusivamente tramite il sito Murena. A fronte di un deposito di 99 euro, è previsto un buono acquisto di 299 euro. In questo modo lo smartphone costerà 999 euro invece del prezzo normale di 1199 euro. La consegna è prevista per gennaio o febbraio 2026.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
