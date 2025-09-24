Novità e trend 7 5

WhatsApp offrirà presto traduzioni: inizialmente mancano alcune lingue importanti per Android

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2025

Niente più copia e incolla con Deepl & Co.: WhatsApp sta per avere una funzione di traduzione. Questo ti permette di visualizzare i messaggi nella lingua che preferisci. WhatsApp su iPhone copre già molte lingue, ma alcune mancano ancora su Android.

Fino ad oggi, chi utilizzava WhatsApp per comunicare in lingue diverse doveva parlare le lingue stesse o utilizzare strumenti di traduzione aggiuntivi. Presto questi ultimi non saranno più necessari: Il messenger ha annunciato che sarà possibile far tradurre a WhatsApp i messaggi della persona con cui si sta parlando.

La nuova funzione è stata introdotta gradualmente per Android e iPhone dal 23 settembre. Puoi utilizzarla per i messaggi nelle chat individuali e di gruppo e per i messaggi dei canali.

L'opzione è nascosta: devi tradurre i messaggi della persona con cui stai parlando.

L'opzione è nascosta: avvia la traduzione premendo a lungo sul messaggio desiderato. Tocca « Translate» per selezionare la lingua desiderata. La prima traduzione scaricherà sul tuo dispositivo il pacchetto di lingue corrispondente. La privacy dei dati è protetta, poiché la traduzione avviene localmente senza che i testi vengano inviati a un server.

Molti utenti Android vengono inizialmente lasciati all'oscuro

Tutto questo suona molto bene, ma non è molto utile se vuoi tradurre in tedesco, francese o italiano, perché queste lingue sono ancora assenti. Inizialmente la casa madre di WhatsApp fornirà solo sei lingue per Android: inglese, spagnolo, portoghese, russo, arabo e hindi. Tuttavia, secondo l'annuncio «, altre lingue seguiranno a breve».

Gli utenti iPhone, invece, possono accedere a un numero significativamente maggiore di lingue, tra cui tedesco, francese, italiano, olandese, turco, polacco e altre.

Gli utenti iPhone hanno un po' più di difficoltà nella cronologia delle chat

Gli utenti di iPhone devono però fare i conti con un problema di praticità. Mentre su Android è possibile visualizzare tutti i messaggi - compresi i nuovi messaggi in arrivo - in traduzione, su iPhone devi tradurre ogni singolo messaggio

Vedere solo, non scrivere

Secondo l'annuncio di Meta, puoi solo visualizzare le traduzioni e non tradurre i tuoi messaggi in un'altra lingua prima di inviarli. Tuttavia, questo non è necessario perché anche i tuoi interlocutori possono visualizzare il tuo testo tradotto. Questo significa che tutti possono scrivere nella loro lingua preferita e devono fidarsi della traduzione di Meta.

Immagine di copertina: Shutterstock/Agenzia fotografica

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







