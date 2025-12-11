Novità e trend 18 6

Jolla Phone con Sailfish OS: uno smartphone con radici Nokia

11.12.2025

Stanco di Android o iOS? Con Sailfish OS c'è un'alternativa: è stato sviluppato in Finlandia per quasi 15 anni. Ora c'è un nuovo smartphone con questo sistema.

Come Android, Sailfish OS è basato su Linux e le app Android possono essere installate. La scelta dell'hardware adatto è ancora più limitata rispetto a GrapheneOS, che funziona solo sui dispositivi Pixel. Uno smartphone con questo sistema operativo è attualmente disponibile per il pre-ordine. La consegna del nuovo Jolla Phone è prevista per la prima metà del 2026.

Nokia, Windows Phone e MeeGo: uno sguardo alla storia recente

Quando Nokia è passata a Windows Phone con i suoi smartphone nel 2011, il lavoro sul suo sistema operativo MeeGo non è stato interrotto, ma esternalizzato. Nel 2012, Jolla ha introdotto Sailfish OS come ulteriore sviluppo di MeeGo. Il primo Jolla Phone è stato lanciato nel 2013. Sebbene lo smartphone non abbia avuto successo, lo sviluppo del sistema operativo non è stato interrotto. Sailfish OS 5.0 è stato rilasciato alla fine di febbraio 2025.

Il nuovo Jolla Phone da tutte le angolazioni.

Fonte: Jolla

Negli ultimi dieci anni c'è stata poca attenzione per Sailfish OS o per Jolla Oy, l'azienda che ne è alla base. Nel 2015 gran parte della forza lavoro è stata licenziata. A dicembre, un finanziamento ha garantito la sopravvivenza dell'azienda. Qualche mese prima, l'azienda aveva annunciato che si sarebbe concentrata sulla concessione di licenze per il software e avrebbe esternalizzato lo sviluppo dell'hardware.

Nel 2018, la società russa Rostelekom è diventata azionista di Jolla Oy. Con Aurora OS, l'azienda si è occupata di software extra per il mercato russo. Secondo le informazioni provenienti dalla Finlandia, il rapporto commerciale è stato interrotto nel 2021. L'anno successivo, Rostelekom finì nelle liste delle sanzioni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La separazione definitiva è avvenuta nel 2023 con la fondazione di Jollyboys Oy. Questo ha dato a Sailfish OS una nuova casa.

Sailfish OS: app Android e protezione dei dati

Grazie alla sua architettura, Sailfish OS non è adatto solo agli smartphone. Ad esempio, Seafarix è un partner di cooperazione nel settore automobilistico. Il sistema operativo può essere utilizzato anche per yacht ed elettrodomestici, oltre che per tablet, computer, navigatori satellitari, televisori e sistemi di infotainment. A differenza di GrapheneOS, che si basa sul progetto open source Android, Sailfish OS è un sistema operativo proprietario

Ecco come appare Sailfish OS 4.

Fonte: Jolla

Con Sailfish OS, le applicazioni Android possono essere installate tramite «Jolla AppSupport». Il «Jolla Harbour» ha un proprio app store. È possibile utilizzare anche piattaforme note come Aurora (non il sistema operativo russo) o F-Droid. Anche il Play Store di Google può essere utilizzato con una modifica.

Al momento, Sailfish OS può essere installato solo su alcuni smartphone Xperia di Sony - e meno comodamente di GrapheneOS o /e/OS. Nel 2024, il Jolla C2 è stato uno smartphone con Sailfish OS finanziato in crowdfunding. Con il nuovo Jolla Phone, il produttore sta cercando di riportare il suo sistema operativo alle masse.

Batteria sostituibile, app Android senza Android e un interruttore per la protezione dei dati

Le caratteristiche collocano il nuovo Jolla Phone nella fascia media inferiore. Questa categorizzazione potrebbe cambiare a seconda del chipset installato. Il produttore sta attualmente parlando di un chipset 5G di Mediatek, che potrebbe rappresentare uno spettro più ampio.

Il nuovo Jolla Phone è disponibile in arancione, nero o bianco.

Fonte: Jolla

Oltre al sistema operativo Sailfish OS, le caratteristiche speciali dello smartphone includono una batteria sostituibile. Per farlo, è necessario rimuovere il retro, anch'esso sostituibile. Con «Physical Privacy Switch», il nuovo Jolla Phone ha un cursore sul lato. Puoi usarlo per disattivare il microfono, il Bluetooth o le applicazioni Android e tutto ciò che selezioni nelle impostazioni

L'interruttore della privacy si trova sul lato destro del Jolla Phone.

Fonte: Jolla

Ottimamente, il nuovo Jolla Phone prende in prestito dal suo predecessore del 2013. Il produttore non ha annunciato per quanto tempo il dispositivo riceverà aggiornamenti software. Il primo Jolla Phone ha avuto un'impressionante durata di sette anni.

I dati principali in breve

I dati principali a colpo d'occhio:

Display: 6,36 pollici AMOLED, Full HD, Gorilla Glass

Chipset: Mediatek 5G chipset

Memoria: 12 GB di RAM

Spazio di archiviazione: 256 GB + microSD

Camera principale: 50 megapixel

Camera ultra grandangolare: 13 megapixel

Camera frontale: Sì, risoluzione non specificata

Batteria: 5500 mAh, senza specifiche sulla capacità di ricarica

Prezzo e disponibilità

Al momento, il nuovo Jolla Phone può essere preordinato solo direttamente dal produttore. Il prezzo attuale di prevendita è di 549 euro. È richiesto un deposito di 99 euro. Il prezzo di vendita successivo dovrebbe essere compreso tra 599 e 699 euro. I dispositivi saranno spediti nell'UE, in Svizzera, Norvegia e Regno Unito. Il produttore prevede di consegnare il secondo lotto di prevendita alla fine della prima metà del 2026.

Immagine di copertina: Jolla

