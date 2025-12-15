Novità e trend 50 39

iRobot è in bancarotta e sta per essere acquisita

Il produttore di aspirapolvere robot iRobot ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Verrà rilevata dall'azienda cinese Picea Robotics in modo che le attività commerciali e i dispositivi possano continuare.

iRobot sta attraversando difficoltà finanziarie da qualche tempo. A novembre, ad esempio, iRobot ha dovuto annunciare che i ricavi erano molto al di sotto delle aspettative e le riserve si stavano riducendo. Gary Cohen, CEO di iRobot, lo ha annunciato in un comunicato stampa: «<aref="»">Questo deficit ha aumentato il consumo di cassa e ha avuto un impatto sulla redditività in quanto non siamo stati in grado di coprire completamente la nostra base di costi fissi. </aref="»">

Ora, le trattative finali con gli investitori non sono andate a buon fine. iRobot ha presentato «domanda di ammissione al processo di Chapter 11 preconfezionato» domenica sera, 14 dicembre. Si tratta di una procedura di insolvenza e riorganizzazione accelerata negli Stati Uniti.

Il produttore di robot aspirapolvere è stato rilevato da Picea Robotics. Questa azienda cinese ha già costruito gli attuali modelli di Roomba. iRobot viene quindi rilevata dal suo fornitore.

I robot Roomba continueranno a funzionare per ora

Questa è una buona notizia per i clienti, in quanto le operazioni continueranno senza interruzioni. Questo è particolarmente importante perché i modelli più recenti dipendono dall'app di iRobot. Se il produttore spegne i server, i dispositivi possono essere utilizzati solo in misura limitata. Questo è esattamente ciò che è successo al produttore Neato che ha interrotto completamente la produzione nel 2023. Nell'ottobre del 2025, l'azienda di salvataggio ha terminato l'assistenza e spento i server.

iRobot afferma che le operazioni continueranno senza alcuna restrizione per quanto riguarda le funzionalità dell'app, il servizio clienti, la disponibilità dei pezzi di ricambio e l'assistenza ai prodotti.

La nuova proprietaria, Picea, non solo produce dispositivi per altri produttori come Shark e Anker, ma ha anche un proprio marchio di robot aspirapolvere, attivo negli Stati Uniti e altrove. Si chiama 3i. Non è ancora chiaro se i due marchi continueranno a operare in parallelo.

Se vuoi sapere perché iRobot si è trovata in queste difficoltà e come l'azienda voleva effettivamente salvarsi nel 2025, puoi leggerlo in questi due articoli. Purtroppo, come ora sappiamo, questi piani non hanno funzionato.

