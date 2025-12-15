iRobot è in bancarotta e sta per essere acquisita

Novità e trend
L'acquisizione da parte di Amazon è fallita, iRobot rimane indipendente
di Lorenz Keller
Il produttore di aspirapolvere robot iRobot ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Verrà rilevata dall'azienda cinese Picea Robotics in modo che le attività commerciali e i dispositivi possano continuare.
iRobot sta attraversando difficoltà finanziarie da qualche tempo. A novembre, ad esempio, iRobot ha dovuto annunciare che i ricavi erano molto al di sotto delle aspettative e le riserve si stavano riducendo. Gary Cohen, CEO di iRobot, lo ha annunciato in un comunicato stampa: «<aref="»">Questo deficit ha aumentato il consumo di cassa e ha avuto un impatto sulla redditività in quanto non siamo stati in grado di coprire completamente la nostra base di costi fissi. </aref="»">
Ora, le trattative finali con gli investitori non sono andate a buon fine. iRobot ha presentato «domanda di ammissione al processo di Chapter 11 preconfezionato» domenica sera, 14 dicembre. Si tratta di una procedura di insolvenza e riorganizzazione accelerata negli Stati Uniti.
Il produttore di robot aspirapolvere è stato rilevato da Picea Robotics. Questa azienda cinese ha già costruito gli attuali modelli di Roomba. iRobot viene quindi rilevata dal suo fornitore.
Questa è una buona notizia per i clienti, in quanto le operazioni continueranno senza interruzioni. Questo è particolarmente importante perché i modelli più recenti dipendono dall'app di iRobot. Se il produttore spegne i server, i dispositivi possono essere utilizzati solo in misura limitata. Questo è esattamente ciò che è successo al produttore Neato che ha interrotto completamente la produzione nel 2023. Nell'ottobre del 2025, l'azienda di salvataggio ha terminato l'assistenza e spento i server.
iRobot afferma che le operazioni continueranno senza alcuna restrizione per quanto riguarda le funzionalità dell'app, il servizio clienti, la disponibilità dei pezzi di ricambio e l'assistenza ai prodotti.
La nuova proprietaria, Picea, non solo produce dispositivi per altri produttori come Shark e Anker, ma ha anche un proprio marchio di robot aspirapolvere, attivo negli Stati Uniti e altrove. Si chiama 3i. Non è ancora chiaro se i due marchi continueranno a operare in parallelo.
Se vuoi sapere perché iRobot si è trovata in queste difficoltà e come l'azienda voleva effettivamente salvarsi nel 2025, puoi leggerlo in questi due articoli. Purtroppo, come ora sappiamo, questi piani non hanno funzionato.
I gadget sono la mia passione: che siano necessari per l'ufficio, per la casa, per lo sport e il piacere o per la casa intelligente. O, naturalmente, per il grande hobby accanto alla famiglia, ovvero la pesca.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Debora Pape
Novità e trend
di Kevin Hofer
Novità e trend
di Jan Johannsen