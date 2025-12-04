Novità e trend 9 4

Boom dell'AI: Crucial scompare dal mercato consumer

L'hype per l'intelligenza artificiale miete una nuova vittima e questa volta colpisce i cacciaviti per PC in pieno marchio. Micron stacca la spina al suo marchio consumer Crucial. Perché gli SSD e le barre di RAM a basso costo devono morire affinché i chatbot possano pensare più velocemente.

Se hai assemblato un PC negli ultimi anni, sicuramente conoscerai Crucial. Il marchio è stato praticamente sinonimo di SSD e moduli RAM solidi e convenienti. Ho anche raccomandato più volte i modelli Crucial in varie prove.

Ora però quei giorni sono finiti. La società madre Micron non vuole più vendere componenti per il mercato consumer con questo marchio. Le ragioni del consiglio di amministrazione sono tanto sobrie quanto brutali: d'ora in poi l'attenzione si concentrerà interamente sulle imprese e - chi l'avrebbe mai detto - sull'intelligenza artificiale.

Più carbone come obiettivo

Le capacità produttive che prima venivano utilizzate per gli SSD NVMe o per le RAM DDR5 vengono radicalmente riorganizzate. Gli obiettivi desiderati sono le HBM (High Bandwidth Memory) e le NAND aziendali altamente specializzate.

La fame di memoria dell'intelligenza artificiale è praticamente insaziabile. Modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT o Claude non richiedono solo un'immensa potenza di calcolo, ma anche enormi quantità di memoria ultraveloce. Ed è qui che si possono ottenere prezzi significativamente più alti rispetto all'upgrade di un SSD da 1 TB per il PC da gioco domestico.

La memoria sta diventando un lusso

Cosa significa questo per gli utenti normali? Niente di buono. Se uno dei maggiori produttori di memoria al mondo volta le spalle al mercato dei consumatori, l'offerta si ridurrà e i prezzi aumenteranno. E questo in un momento in cui lo storage è già dannatamente costoso. È improbabile che altri produttori come Samsung, Western Digital o Kingston siano in grado di colmare il divario che ne deriva. Inoltre, temo che la loro attenzione si sposterà ancora di più verso i consumatori.

È un boccone amaro da ingoiare. L'era in cui potevi aggiornare lo storage quasi come un «usa e getta» a prezzi ridicolmente bassi è finita. Il boom dell'intelligenza artificiale sta risucchiando tutte le risorse e noi consumatori dovremo passare in secondo piano, nel bene e nel male.

Resta in pace.

Riposa in pace, Crucial. Dopo questa in offerta da parte di Micron, sarà difficile per me raccomandare i tuoi prodotti in futuro - se mai dovessi ritrovare la strada per noi «piccoli». Non mi piace abbastanza l'azienda per questo motivo.

