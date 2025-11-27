Novità e trend 10 7

Lockerstor Gen2+: Asustor rinnova la sua serie di NAS

Asustor rilancia la serie Lockerstor Gen2. I modelli Gen2+ continuano ad affidarsi al Celeron N5105 di Intel, ma ora offrono due connessioni di rete da 5 Gigabit.

La serie Lockerstor di Asustor ottiene un plus. I modelli Gen2+ combinano una maggiore velocità di rete con solide caratteristiche di fascia media senza superare la concorrenza. Mentre altri produttori come Ugreen o QNAP lavorano già con porte native da 10 Gigabit, Asustor si affida a due porte da 5 Gigabit (RJ45). Ciò significa che il produttore offre fino a 10 gigabit al secondo, almeno tramite multicanale SMB o aggregazione di link

I modelli in sintesi

La serie Gen2+ comprende tre modelli con due, quattro o sei alloggiamenti per i dischi rigidi. Si differenziano principalmente per la RAM: 4 gigabyte (GB) per i modelli a 2 e 4 alloggiamenti, 8 GB per quello a 6 alloggiamenti, ciascuno espandibile fino a 16 GB. Sono presenti anche slot M.2 per le unità SSD, che possono portare la capacità di archiviazione totale del modello con 6 alloggiamenti per dischi rigidi a oltre 200 terabyte. Asustor ora elenca anche gli HDD da 30 TB come compatibili.

Lockerstor 2 Gen2+ (AS6702T v2): 2 alloggiamenti, Intel Celeron N5105, 4 GB di RAM, 2 × 5-gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Lockerstor 4 Gen2+ (AS6704T v2): 4 alloggiamenti, Intel Celeron N5105, 4 GB di RAM, 2 × 5-gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Lockerstor 6 Gen2+ (AS6706T v2): 6 alloggiamenti, Intel Celeron N5105, 8 GB di RAM, 2 × 5-gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Opzionalmente, è possibile aggiungere una porta da 10 gigabit tramite una scheda di espansione. Come per altri produttori, le due porte da 5 gigabit possono essere raggruppate. Questo può essere fatto con l'aggregazione dei collegamenti, che aumenta la velocità della rete per le trasmissioni multiple. Oppure tramite SMB multicanale, che consente a un singolo file di grandi dimensioni di utilizzare la larghezza di banda combinata. Il prerequisito è che il client e il NAS supportino SMB 3 e che le porte siano collegate alla stessa velocità.

Le specifiche più importanti della nuova serie di NAS.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita consigliato è di 469,99 dollari USA per il modello a 2 vani, 619,99 dollari USA per quello a 4 vani e 819,99 dollari USA per quello a 6 vani. Asustor ha lanciato ufficialmente la serie Gen2+ il 25 novembre 2025. I dispositivi sono immediatamente disponibili sul mercato statunitense. Il lancio in Europa è imminente, ma il produttore non ha ancora annunciato prezzi specifici in euro o franchi o date. Ci stiamo impegnando per aggiungere i nuovi NAS al nostro negozio il prima possibile.

