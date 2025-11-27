Lockerstor Gen2+: Asustor rinnova la sua serie di NAS

Novità e trend
Presentato Zigbee 4.0: Il protocollo per le case intelligenti ha un raggio d'azione maggiore
di Debora Pape
Asustor rilancia la serie Lockerstor Gen2. I modelli Gen2+ continuano ad affidarsi al Celeron N5105 di Intel, ma ora offrono due connessioni di rete da 5 Gigabit.
La serie Lockerstor di Asustor ottiene un plus. I modelli Gen2+ combinano una maggiore velocità di rete con solide caratteristiche di fascia media senza superare la concorrenza. Mentre altri produttori come Ugreen o QNAP lavorano già con porte native da 10 Gigabit, Asustor si affida a due porte da 5 Gigabit (RJ45). Ciò significa che il produttore offre fino a 10 gigabit al secondo, almeno tramite multicanale SMB o aggregazione di link
La serie Gen2+ comprende tre modelli con due, quattro o sei alloggiamenti per i dischi rigidi. Si differenziano principalmente per la RAM: 4 gigabyte (GB) per i modelli a 2 e 4 alloggiamenti, 8 GB per quello a 6 alloggiamenti, ciascuno espandibile fino a 16 GB. Sono presenti anche slot M.2 per le unità SSD, che possono portare la capacità di archiviazione totale del modello con 6 alloggiamenti per dischi rigidi a oltre 200 terabyte. Asustor ora elenca anche gli HDD da 30 TB come compatibili.
Opzionalmente, è possibile aggiungere una porta da 10 gigabit tramite una scheda di espansione. Come per altri produttori, le due porte da 5 gigabit possono essere raggruppate. Questo può essere fatto con l'aggregazione dei collegamenti, che aumenta la velocità della rete per le trasmissioni multiple. Oppure tramite SMB multicanale, che consente a un singolo file di grandi dimensioni di utilizzare la larghezza di banda combinata. Il prerequisito è che il client e il NAS supportino SMB 3 e che le porte siano collegate alla stessa velocità.
Il prezzo di vendita consigliato è di 469,99 dollari USA per il modello a 2 vani, 619,99 dollari USA per quello a 4 vani e 819,99 dollari USA per quello a 6 vani. Asustor ha lanciato ufficialmente la serie Gen2+ il 25 novembre 2025. I dispositivi sono immediatamente disponibili sul mercato statunitense. Il lancio in Europa è imminente, ma il produttore non ha ancora annunciato prezzi specifici in euro o franchi o date. Ci stiamo impegnando per aggiungere i nuovi NAS al nostro negozio il prima possibile.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Debora Pape
Novità e trend
di Debora Pape
Novità in assortimento