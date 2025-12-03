Novità e trend 12 5

Google produce AI clickbait

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.12.2025

Negli Stati Uniti, Google sta sperimentando titoli di post più brevi nella sua app Discover. Questo prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che cambia completamente il significato di alcuni articoli.

Se nel prossimo futuro Google Discover ti presenterà titoli strani e brevi che sembrano clickbait, potrebbe non essere colpa del portale collegato. Google è attualmente alla prova di una nuova funzione in cui l'intelligenza artificiale genera titoli concisi per gli articoli linkati in Discover. Il risultato è una serie di affermazioni che vanno dall'accurato, al fuorviante, al completamente falso. Al momento sono interessati solo gli utenti degli Stati Uniti.

Il caso è stato riportato da The Verge. Google ha confermato alla rivista i test in corso.

Che cos'è Discover? Su molti smartphone Android, puoi trovare Google Discover passando il dito a destra sulla schermata iniziale. Discover è una raccolta di link generati per te che elenca articoli di altri portali (e pubblicità). Se clicchi su uno di questi titoli, verrai reindirizzato all'articolo originale. Il funzionamento è simile a quello di Google Ultime notizie, ma Discover non si limita alle notizie.

La brevità non è sempre la spezia della brevità

Normalmente, Google mostra il titolo originale degli articoli elencati in Discover. L'autrice del testo è solitamente responsabile del titolo. Dato che il titolo funge da immagine di riferimento per l'articolo, i giornalisti si preoccupano molto della sua formulazione, che a volte può essere più lunga per riflettere correttamente il significato dell'articolo.

Si tratta di un titolo troppo lungo.

Ovviamente troppo lungo per Google. Mallory Deleon, portavoce dell'azienda, ha dichiarato a The Verge che alcuni utenti negli Stati Uniti stanno vedendo titoli più corti. Il loro scopo è quello di aiutare i lettori a capire meglio di cosa parla l'articolo collegato prima di cliccare sul link. La contraddizione è subito evidente: argomenti complessi non possono essere riassunti in modo arbitrario. Inoltre, l'intelligenza artificiale commette degli errori.

Per questi motivi, i titoli non possono essere riassunti in modo arbitrario.

Per questi motivi, a quanto pare vengono creati titoli che cambiano il significato del titolo originale o addirittura lo travisano completamente. Ad esempio, un titolo di Google Discover suggerisce che Valve ha annunciato il prezzo della annunciata Steam Machine. Tuttavia, il rapporto afferma che, secondo Valve, il prezzo sarà basato su quello di un PC da gioco - una differenza importante.

Screenshot dei titoli modificati in Discover.

Fonte: The Verve

Un altro titolo di The Verge è stato cambiato da «Come gli sviluppatori Microsoft usano l'AI» a «Gli sviluppatori Microsoft usano l'AI». Un titolo che suggerisce un'analisi diventa un fatto meno significativo. Google non indica chiaramente che il titolo è generato dall'AI.

Situazione di perdita

Titoli così abbreviati non solo generano confusione tra i lettori, ma possono anche avere un impatto diretto sui click e quindi sulla monetizzazione delle riviste.

È chiaro che i titoli meno significativi, come l'uso dell'intelligenza artificiale in Microsoft, portano a un minor numero di clic. I titoli clickbait, invece, possono aiutare gli articoli a guadagnare traffico nel breve periodo, ma sono anche impopolari per gli utenti. Questi ultimi potrebbero evitare la piattaforma in futuro.

Google modifica quindi il lavoro dell'autore senza il suo consenso e ne influenza direttamente la portata. Poiché molte persone leggono solo i titoli, le informazioni generate in modo errato possono affermarsi. In questi casi, Google contribuisce alla diffusione di Ultime Notizie.

Immagine di copertina: Shutterstock/RYO Alexandre

