Novità e trend 10 0

Presentato Zigbee 4.0: Il protocollo per le case intelligenti ha un raggio d'azione maggiore

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 19.11.2025

A quasi dieci anni esatti dal lancio di Zigbee 3.0, il protocollo wireless per la casa intelligente riceve un nuovo numero di versione. In futuro potrà anche utilizzare le bande 800 e 900 MHz come standard.

La Connectivity Standards Alliance (CSA), l'organizzazione che si occupa dello sviluppo di Zigbee, ha presentato la quarta versione del protocollo wireless per la casa intelligente. Zigbee 4.0 si concentra su una maggiore portata, una maggiore sicurezza e una maggiore durata della batteria. Anche il nuovo marchio «Suzi» fa parte dell'aggiornamento. Suzi sta per Sub-GHz-Zigbee. Il nuovo profilo integra l'uso della banda di frequenza di 800 MHz in Europa (900 MHz negli Stati Uniti) in aggiunta alla banda di 2,4 GHz comunemente utilizzata finora.

Se utilizzi già dispositivi Zigbee, inizialmente non cambierà nulla per te: Zigbee 4.0 è retrocompatibile e puoi continuare a usarlo. Mentre sempre più produttori utilizzano il nuovo standard Matter per integrare i loro dispositivi, Zigbee rimane rilevante con la nuova versione. I due protocolli non si escludono a vicenda: Matter può integrare anche dispositivi Zigbee tramite gateway.

Che cos'è Zigbee? Zigbee è un protocollo radio wireless per dispositivi smart home e IoT sviluppato a partire dal 2004. Dalla ratifica di Zigbee 3.0 nel 2015, è lo standard utilizzato da marchi importanti come Philips Hue e Ikea Trådfri. Zigbee è noto per la sua efficienza energetica. Questo è particolarmente importante per i termostati, i sensori o i contatti delle porte alimentati a batteria. Zigbee può essere utilizzato per creare una rete mesh in cui i dispositivi trasmettono segnali l'uno all'altro per aumentare la portata e la stabilità. La velocità di trasmissione è limitata a un massimo di 250 kilobit al secondo.

Maggiore portata, minore consumo energetico, configurazione più rapida

Zigbee diventerà ancora più potente con Suzi. L'uso di frequenze più basse richiede meno energia, il che ha un effetto positivo sulla durata della batteria. Inoltre, i segnali dovrebbero essere in grado di penetrare meglio i muri e altri ostacoli. Questo si traduce in una maggiore portata. Le interferenze dei segnali Wi-Fi o Bluetooth sono ridotte, il che rende la rete Zigbee più stabile. Suzi è quindi interessante per le applicazioni di energia intelligente, come i contatori di elettricità e i sensori installati all'esterno o in edifici estesi.

Anche la funzione «Zigbee Direct» è stata ottimizzata. Zigbee Direct è stato introdotto nel 2023 e si riferisce alla combinazione di Zigbee con Bluetooth Low Energy (BLE). La funzione facilita principalmente la messa in funzione di nuovi dispositivi Zigbee: La configurazione iniziale avviene tramite Bluetooth senza un hub separato. Ora è possibile aggiungere alla rete diversi dispositivi contemporaneamente.

Zigbee diventa più sicuro

Zigbee 4.0 rafforza anche i meccanismi di sicurezza del protocollo. Un punto chiave è la crittografia modernizzata, che ora si basa sui processi crittografici più recenti e fornisce quindi una migliore protezione contro gli attacchi come l'intercettazione o la manipolazione dei pacchetti dati.

La CSA parla di agilità crittografica: il sistema è in grado di adottare nuovi e più potenti metodi di crittografia non appena diventano standard internazionali. Questo significa che la rete è più protetta dalle minacce future.

Anche l'autenticazione è stata migliorata: funzioni come «Dynamic Link Key» e «Device Interview» sono progettate per garantire che solo i dispositivi affidabili siano autorizzati a entrare nella rete. In questo modo si riduce il rischio che dispositivi non autorizzati o manipolati possano accedere alla rete.

Con Zigbee 4.0, esistono livelli di sicurezza per la comunicazione che dipendono dalla sensibilità dei dati trasmessi. Viene applicato un livello di sicurezza più elevato, in particolare per le applicazioni sensibili come i dispositivi energetici intelligenti o i sensori rilevanti per la sicurezza.

La certificazione diventa più facile

Per poter utilizzare ufficialmente Zigbee, i produttori devono far certificare i loro dispositivi. Il processo di certificazione garantisce che i dispositivi soddisfino tutti i requisiti delle funzioni Zigbee e gli attuali standard di sicurezza. Zigbee 4.0 semplifica il processo di certificazione in modo che i nuovi prodotti possano essere immessi sul mercato più rapidamente. L'inizio della certificazione per Zigbee 4.0 è previsto per la prima metà del 2026.

Immagine di copertina: Shutterstock/Halfpoint

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







