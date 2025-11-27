Novità e trend 25 9

GrapheneOS per Pixel 10: disponibile la prima versione con supporto sperimentale

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 27.11.2025

Ci è voluto più tempo rispetto al passato, ma GrapheneOS è ora disponibile per tutti i dispositivi della serie Pixel 10 - almeno in versione sperimentale.

GrapheneOS, la versione di Android priva di servizi Google, con una forte attenzione alla protezione dei dati, è disponibile solo per i dispositivi Pixel. Quest'anno, tuttavia, Google ha reso più difficile l'accesso alla versione open source di Android, il che significa che GrapheneOS è stato rilasciato in ritardo per il Pixel 10 rispetto agli smartphone precedenti.

Maggiore sforzo: il Pixel 10 non è più in AOSP

Il team dietro GrapheneOS ha dovuto investire più lavoro questa volta per portare il suo sistema operativo sui Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Google ha rimosso per la prima volta i dispositivi dall'Android Open Source Project (AOSP) e non ha più reso facilmente disponibile il codice necessario. Tramite i suoi canali social media, GrapheneOS ha annunciato che ora è disponibile un supporto sperimentale per l'ultima generazione di smartphone di Google. Tuttavia, la versione è già descritta come «stabile».

L'installazione è possibile tramite il programma GrapheneOS Web Installer. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina di rilascio.

La versione attuale di GrapheneOS è basata su Android 16 QPR1, il primo aggiornamento trimestrale del sistema operativo, rilasciato l'11 novembre 2025 tramite AOSP. La versione attuale di GrapheneOS non è disponibile solo per il Pixel 10, ma anche per gli smartphone più vecchi fino al Pixel 6.

Previsto hardware proprio

GrapheneOS afferma che sta cercando di trovare un hardware complementare ai dispositivi Pixel come base per il sistema operativo. Tuttavia, nessun altro smartphone sul mercato soddisfa attualmente i requisiti di sicurezza per il firmware e l'hardware. Per questo motivo, l'azienda ha dichiarato di essere in trattativa con un grande produttore e di aver fissato un termine di uno o due anni in cui GrapheneOS non funzionerà più solo sugli smartphone Pixel.

Il telefono dovrebbe rientrare nella gamma dei normali Pixel in termini di caratteristiche, cioè senza Pro o suffisso. Inoltre non sarà un dispositivo molto conveniente, poiché solo un SoC Snapdragon «di punta» garantirà un lungo periodo di supporto e gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 25 persone piace questo articolo







