Intelligenti ma poco appariscenti: cosa possono fare davvero i nuovi occhiali intelligenti AI Halo

1.8.2025

Con Halo, Brilliant Labs lancia degli occhiali AI che si concentrano deliberatamente sulla moderazione. Invece di un'analisi cloud, tutto viene eseguito localmente; invece di un look tecnologico, c'è il classico stile Wayfarer e un'architettura open source.

A prima vista, sembrano poco appariscenti: montatura sottile, superficie opaca, nessun display visibile, niente campane e fischietti tecnici. I nuovi Halo di Brilliant Labs ricordano più gli occhiali di moda di tutti i giorni nel classico stile Wayfarer che un gadget high-tech.

Ma la prima impressione è ingannevole. Il discreto prodotto contiene un potente assistente AI, un mini display e un intero pacchetto di sensori. Il tutto combinato in una piattaforma aperta che si concentra sulla protezione dei dati e sulla potenza di calcolo locale.

Brilliant Labs è stata fondata nel 2019 da un ex dipendente di Apple e ha la sua sede principale a Singapore.

Cosa c'è dentro Halo?

Halo si indossa come un normale paio di occhiali. Pesa poco più di 40 grammi e offre una silhouette sottile e discreta, simile a quella degli occhiali da vista di tutti i giorni. Il micro display OLED integrato misura solo 0,2 pollici e mostra le informazioni solo quando inclini consapevolmente la testa. Il display si basa sullo stile delle classiche interfacce utente degli arcade retrò: semplice, colorato e funzionale. Invece di sovrapposizioni virtuali, ti vengono mostrati suggerimenti o reazioni compatte. Gli occhiali AI supportano la personalizzazione delle informazioni.

Gli occhiali AI supportano la personalizzazione individuale: Puoi regolare la distanza interpupillare (IPD) e impostare il sistema ottico per un'acutezza visiva compresa tra +2 e -6 diottrie. È inoltre possibile inserire lenti da vista o da sole tramite il nostro partner Smartbuyglasses.

L'Halo è dotato di altoparlanti per l'audio nelle tempie.

Oltre al display, Halo è dotato di un sensore ottico, di due microfoni con rilevamento dell'attività audio, di un sensore di posizione a 6 assi (IMU) e di altoparlanti per l'audio. Secondo il produttore, la batteria integrata dovrebbe durare fino a 14 ore.

Software: «Noa», «Narrative» e il «Vibe-Mode»

Halo funziona su un sistema aperto: è basato sul sistema operativo ZephyrOS con un'API basata su Lua. È appositamente ottimizzato per un hardware a basso consumo energetico. Il chip B1 integrato di Alif Semiconductor ha una NPU (Neural Processing Unit) integrata. Il lavoro di calcolo per l'intelligenza artificiale si svolge quindi direttamente sugli occhiali, non nel cloud. Il software è incentrato su un'API basata su Lua.

Il software è incentrato su «Noa», un assistente AI multimodale. Elabora le informazioni visive e acustiche provenienti dall'ambiente circostante e reagisce ad esse in tempo reale. Puoi controllare «Noa» con un comando vocale. Ad esempio, per attivare il microfono o la fotocamera o per passare gli occhiali alla modalità sleep.

A prima vista, gli occhiali Halo AI sembrano normali occhiali convenzionali

Un'altra caratteristica fondamentale è il sistema «Narrativo». A differenza degli assistenti vocali o degli occhiali intelligenti, Halo non memorizza dati grezzi come registrazioni audio o video. Invece, il sistema astrae le informazioni dall'ambiente circostante, come nomi, argomenti o contenuti delle conversazioni. Queste informazioni possono essere richiamate in un secondo momento. Così puoi chiedere un nome che hai sentito di recente senza che l'intera conversazione venga registrata da qualche parte.

Con «Vibe-Mode», Halo offre una funzione particolarmente creativa: puoi creare le tue applicazioni a voce. Basta dire ciò che ti serve e «Noa» genera una mini-app adatta. Questa viene eseguita direttamente sugli occhiali AI e può essere condivisa con altri o sviluppata ulteriormente. Non hai bisogno di conoscenze di programmazione, ma se ne hai, puoi estendere le app con Lua.

Open source e protezione dei dati

Halo è stato progettato per essere completamente aperto: Il design dell'hardware, il codice base e la documentazione tecnica sono liberamente accessibili su GitHub. Brilliant Labs adotta un approccio insolitamente trasparente alla protezione dei dati. Gli occhiali elaborano le informazioni localmente, non memorizzano alcun dato grezzo e non trasferiscono nulla nel cloud per impostazione predefinita. È possibile sincronizzare alcune funzioni tramite interfacce esterne solo se richiesto esplicitamente. Queste includono il tuo calendario o una soluzione di backup nel cloud.

Halo costa 299 euro.

Halo costa 299 dollari USA e può essere preordinato direttamente dal produttore. Le consegne sono previste in tutto il mondo a partire da novembre 2025.

