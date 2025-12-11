Novità e trend 6 3

In futuro, potrai impostare le fonti preferite su Google

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 11.12.2025

Le nuove funzioni del motore di ricerca di Google dovrebbero rendere più visibili le fonti di informazione affidabili. In questo modo si potrebbe contrastare l'inefficienza dell'IA. Il gigante tecnologico vuole anche stringere più partnership con gli operatori di siti web.

Google vuole introdurre una nuova funzione di personalizzazione delle ricerche chiamata «Preferred Sources». In futuro, gli utenti potranno definire i siti web preferiti che appariranno con un peso maggiore per le query più adatte. Secondo Google, nei primi test circa 90.000 domini diversi sono stati contrassegnati come fonti preferite. I clic su questi link sono aumentati in media in modo significativo. La funzione sarà inizialmente lanciata in inglese e verrà gradualmente estesa ad altre lingue nel 2026.

Puoi decidere tu stesso cosa definire come fonte preferita.

Fonte: Google

Google mette in evidenza anche i contenuti degli abbonamenti in un carosello separato. Questa funzione apparirà per la prima volta nell'app Gemini e sarà poi trasferita nelle Panoramiche AI e nella Modalità AI. In futuro, in modalità AI, Google intende visualizzare un maggior numero di fonti direttamente nel risultato e spiegare brevemente perché sono rilevanti per la risposta.

Tutte queste misure hanno lo scopo di mettere in evidenza i contenuti degli abbonamenti in un carosello separato.

Queste misure mirano ad aumentare la visibilità dei contenuti seri rispetto alla cosiddetta spazzatura AI. La spazzatura generata dall'AI sta diventando sempre più un problema. Sebbene sia ottimizzata per i motori di ricerca, il suo contenuto è spesso del tutto privo di valore. Trovare informazioni affidabili diventa quindi sempre più simile a cercare un ago in un pagliaio.

Azione contro l'autodistruzione

La seconda presunta ragione delle innovazioni: Potrebbero contrastare l'imminente estinzione dell'Internet aperto - e quindi anche salvaguardare il modello di business di Google: Secondo alcuni studi, le panoramiche dell'intelligenza artificiale portano a una diminuzione del traffico sui siti web. Per gli editori, questo significa minori entrate pubblicitarie. Se non ci sono incentivi finanziari, a un certo punto non sarà più conveniente per i fornitori gestire i siti web. In questo modo, le fonti da cui i modelli di AI ottengono le informazioni si esaurirebbero gradualmente. Alla fine, Google morde la mano che lo nutre.

Le introduzioni contestuali «previste» riassumono i contenuti, ma incoraggiano anche gli utenti a cliccare ulteriormente.

Fonte: Google

Questo è probabilmente anche uno dei motivi per cui Google vuole stringere più partnership commerciali con le aziende e le piattaforme di media. L'azienda paga per i diritti di utilizzo e per la fornitura tecnica di interfacce. Secondo Google, ha già diverse migliaia di partnership con editori in tutto il mondo. I programmi pilota hanno lo scopo di studiare come le panoramiche generate dall'intelligenza artificiale, i riassunti audio o i sommari ricchi di link possano migliorare l'orientamento dei lettori.

La Commissione Europea ha recentemente lanciato una partnership commerciale con i media.

La Commissione UE ha recentemente lanciato un'indagine su questo argomento. Sta verificando se le panoramiche AI danneggiano la concorrenza e se i meccanismi di opt-out o di remunerazione sono sufficienti.

Immagine di copertina: Shutterstock

