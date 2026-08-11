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Il test Noctua smaschera false dichiarazioni dei produttori di case per PC

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 11.8.2026

Noctua ha misurato personalmente oltre 100 case per PC. Il risultato: molte delle specifiche del produttore relative all'altezza massima del dissipatore della CPU non sono corrette. Le deviazioni vanno da -3,5 a +10 millimetri.

Come scrive Noctua in un post, i dipendenti hanno misurato personalmente oltre 100 case per PC e hanno riscontrato deviazioni significative dalle specifiche ufficiali del produttore in 56 modelli. Lo specialista di dissipatori risponde così ai reclami dei clienti le cui misurazioni non corrispondevano ai dati sui siti web dei produttori.

Più spazio = potenziale sprecato

Le differenze sono a volte notevoli. Per l'NZXT H2 Flow, ad esempio, è ufficialmente indicata un'altezza massima del dissipatore di 75 mm, ma in realtà si adattano dissipatori fino a 79 mm. Per il Thermaltake TR100 ci sono 2,7 mm di spazio in più rispetto a quanto pubblicizzato, e per il Corsair Frame 4000D addirittura ben 10 mm.

Questo può sembrare innocuo all'inizio, ma è un'occasione persa per te come acquirente: chi si attiene rigorosamente ai numeri ufficiali, spreca potenzialmente prestazioni di raffreddamento, perché un dissipatore più grande e potente si sarebbe adattato facilmente. Nei primi due case menzionati, si adattano effettivamente ventole più grandi. Nell'ultimo, è possibile installare RAM più alta, perché la ventola del dissipatore può essere montata più in alto sull'elemento di raffreddamento. Tutte cose importanti per la costruzione di un PC.

Meno spazio = costruzione fallita

La situazione diventa più critica con il contrario. Noctua ha anche trovato case che in realtà offrono meno spazio di quanto indicato. Per l'Asus Prime AP201 sono 1,7 mm in meno, per il Lian Li B4-mATX addirittura 3,5 mm. Se hai scelto il tuo dissipatore esattamente secondo le specifiche del produttore, questo può diventare un problema. Nel case Asus, ad esempio, dovrai considerare anche l'altezza della RAM, o nel case Lian-Li una ventola che dovrebbe avere spazio secondo le specifiche non si adatta. La conseguenza: sforzi con i resi, perché devi restituire o il dissipatore o il case.

Misurare da soli è la cosa migliore

Il modo più sicuro è quindi acquistare prima il case e solo dopo assemblare gli altri componenti. Questo è particolarmente utile per le build Mini-ITX, poiché le riserve di spazio sono comunque limitate e le informazioni errate diventano rapidamente un problema. In alternativa, la banca dati di compatibilità di Noctua ti aiuta, in cui l'azienda pubblica le autorizzazioni misurate da loro per ogni case.

Questo solleva la domanda: tali imprecisioni riguardano solo i dissipatori della CPU, o anche altre informazioni come le autorizzazioni per GPU o alimentatori sono errate? La banca dati di Noctua finora copre solo i dissipatori. Per tutto il resto, dipendi ancora da altre fonti o dal metro a nastro.

Piccole deviazioni possono essere spiegate dalle tolleranze. Non ogni case prodotto in serie è identico. Ho chiesto ad Asus come spiegano le differenze. Una risposta è ancora in sospeso. Non appena la avrò, la pubblicherò qui come aggiornamento.

Immagine di copertina: Noctua

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