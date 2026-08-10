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Raffreddamento ad acqua senza blocco di raffreddamento: il modder pompa il liquido di raffreddamento direttamente sul chip della GPU

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 10.8.2026

Perché usare un blocco di raffreddamento in metallo? Un modder pompa il liquido di raffreddamento direttamente sul chip GPU nudo. Dopo diverse perdite e altri inconvenienti, la temperatura di una RTX 2060 Super scende effettivamente a valori super.

Il canale YouTube TrashBench è noto per le sue idee folli. L'ultima: il raffreddamento ad acqua direttamente sul die nudo della GPU, senza un blocco di raffreddamento metallico o un heatspreader. Nonostante diverse perdite e la legittima preoccupazione di annegare hardware costoso, i risultati sono sorprendentemente buoni.

Smalto per unghie e stampa 3D

«Cercando il waterblock perfetto, mi sono chiesto: perché abbiamo bisogno del metallo?», dice l'host del canale. «Perché non pompare semplicemente l'acqua direttamente sul silicio nudo?» Per i primi test viene utilizzata una RTX 3060 già morta – in questo modo il design può essere provato senza rischi.

Screenshot YouTube TrashBench

Per essa viene costruito un waterblock stampato in 3D che convoglia il liquido di raffreddamento speciale, che dovrebbe proteggere dai cortocircuiti, direttamente sul die della GPU. Tutti i componenti SMD accanto al chip vengono sigillati preventivamente con smalto per unghie per prevenire cortocircuiti causati dall'acqua.

Successivamente vengono utilizzati trucchi idraulici collaudati: rondelle, guarnizioni e fascette stringitubo. I raccordi dell'acqua vengono fusi nella parte stampata in 3D,

Diversi tentativi

Il primo test perde prontamente. TrashBench sigilla quindi il blocco stampato in 3D con resina epossidica. Questo funziona, ma improvvisamente gocciola dai raccordi dei tubi – anche questi ricevono la loro porzione di resina epossidica. Finalmente ha il primo prototipo sigillato.

Screenshot YouTube TrashBench

Dopo test dal vivo riusciti con una GTX 980, segue il test principale: montaggio, test e benchmarking con una RTX 2060 Super. Si scopre che la scelta del materiale di stampa 3D sulla stampante 3D è tutt'altro che secondaria. Alcuni materiali perdono ai bordi, altri sono leggermente porosi. Durante i test sotto tensione, lo YouTuber utilizza per precauzione un cavo riser PCIe, in modo che eventuali perdite non gocciolino direttamente sulla scheda madre.

Ne è valsa la pena?

Per confronto, lo YouTuber non solo esegue il benchmark del suo raffreddamento diretto, ma anche del dissipatore di serie e di un raffreddamento ad acqua all-in-one (AIO) che monta sulla GPU. In effetti, il suo progetto fai-da-te raffredda meglio. La GPU raggiunge solo 28 gradi Celsius. Con l'AIO sono 36 e con il dissipatore di serie 70 gradi Celsius. Durante il gioco, tra cui Heaven Benchmark e Cyberpunk 2077, la scheda funziona senza problemi.

Screenshot YouTube TrashBench

TrashBench testa se il principio funziona anche con una CPU con un Intel Core i5-7600K. La conclusione: la dimensione della camera di raffreddamento gioca un ruolo cruciale. La GTX 980 aveva la camera più grande e ha raggiunto la temperatura più bassa, nella RTX 2060 Super era più piccola, nella CPU era la più piccola a causa del supporto di montaggio. Con camere più grandi si sarebbero probabilmente ottenuti valori migliori ovunque – motivo sufficiente per un video di follow-up. Ma una cosa è già chiara: pompare acqua direttamente sul silicio nudo funziona.

Immagine di copertina: Screenshot YouTube / TrashBench

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