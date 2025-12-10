Novità e trend 16 34

Il Parlamento mette in pausa l'FM

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 10.12.2025

La Svizzera interrompe l'abbandono dell'FM. Dopo lunghe discussioni sulla copertura e sulla fornitura, il parlamento estende l'operatività della radio analogica.

La radio svizzera rimarrà disponibile in forma analogica più a lungo del previsto. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di rinviare lo spegnimento dei trasmettitori FM e quindi approvare la mozione presentata. In questo modo hanno dato il via a un cambio di rotta per quanto riguarda la digitalizzazione delle stazioni radiofoniche.

La decisione è stata probabilmente influenzata dal significativo calo di ascoltatori che la SRG ha riscontrato dalla fine del funzionamento dell'FM. La SRG è stata la prima a spegnere le stazioni analogiche alla fine del 2024. Poco dopo, la loro portata è diminuita in modo significativo, soprattutto nella Svizzera francese e in Ticino. Il calo ha alimentato i dubbi sul fatto che il DAB+ e la radio via internet stiano sostituendo la rete analogica in modo sufficientemente affidabile.

La SRG aveva già rinunciato alle sue licenze anni fa e avrebbe dovuto ripresentare una nuova domanda se avesse voluto tornare alla rete analogica. Le stazioni radio private, invece, dispongono ancora di un'infrastruttura FM funzionante e stanno mostrando interesse per un utilizzo prolungato.

Distribuzione e accettazione del DAB valutate troppo positivamente

Il previsto spegnimento dell'FM ha diviso a lungo il settore. I sostenitori, come il rappresentante dell'FDP di Uri, Josef Dittli, sottolineano l'elevata quota di mercato del DAB+. La radio digitale dimostra di dominare il mercato - secondo l'OFCOM con una quota di circa il 90 percento, come spiega il rappresentante del FDP di Uri, Josef Dittli. Inoltre, il passaggio al DAB+ è già costato 84 milioni di franchi in sussidi. Rimanere in FM servirebbe solo alle stazioni radio private per sottrarre introiti pubblicitari «» . Anche il capo del DETEC, Albert Rösti, condivide questa opinione. I rappresentanti della Svizzera francese e del Ticino hanno sottolineato in parlamento che molti ascoltatori nelle regioni periferiche o quando viaggiano in auto continuano a dipendere dal segnale analogico. I sostenitori della radio FM sono convinti che il mantenimento dell'FM sia un vantaggio per le emittenti private.

I sostenitori di un'estensione sottolineano che la Svizzera si affida da anni alla tecnologia radiofonica digitale. Il funzionamento parallelo costerebbe energia, bloccherebbe le frequenze e rallenterebbe la modernizzazione. Sostengono che l'industria ha avuto abbastanza tempo per prepararsi alla transizione. La SRG ha inoltre sempre sottolineato che il DAB+ è il futuro e ha deliberatamente rimosso i suoi programmi dalla rete analogica in una fase iniziale. Secondo il direttore generale della SRG Susanne Wille, riprendere le operazioni in FM costerebbe circa 15 milioni di franchi all'anno, che «dovrebbero essere investiti in una tecnologia in via di abbandono piuttosto che nei nostri programmi».

La decisione parlamentare estende la fase di transizione durante la quale coesisteranno servizi analogici e digitali. Il Consiglio Federale dovrà inoltre stabilire quante licenze FM verranno assegnate in futuro e quali standard tecnici verranno applicati. Le licenze saranno assegnate nuovamente a partire dal 1° gennaio 2027.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







