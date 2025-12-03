Admin.ch / YouTube
4413

La Corte blocca la sorveglianza di massa: il FIS viola i diritti fondamentali

Florian Bodoky
3.12.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Il Tribunale Amministrativo Federale blocca la ricognizione dei cavi del FIS e chiede una revisione sostanziale del sistema di sorveglianza da parte del legislatore.

Il 2 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ha sentenziato:» La controversa ricognizione via radio e via cavo «del Servizio Federale di Intelligence (FIS) non è compatibile con la Costituzione Federale Svizzera nella sua forma attuale. Inoltre, viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Che cos'è «la ricognizione via radio e via cavo»?

In parole povere, il FIS utilizza la cosiddetta ricognizione via cavo per monitorare le comunicazioni transfrontaliere: può intercettare i dati che viaggiano attraverso i cavi internazionali in fibra ottica - ad esempio il traffico di internet e delle e-mail - e cercarli per parole chiave specifiche. Questa pratica, nota come Intelligence Services Act, è stata votata nel 2016 ed è stata adottata.

Questo significa che la sorveglianza riguarda potenzialmente tutte le persone in Svizzera le cui comunicazioni sono state inviate tramite server o linee internet straniere, come nel caso di molti servizi di posta elettronica, anche se il mittente e il destinatario vivono in Svizzera.

Come funziona il monitoraggio.
Come funziona il monitoraggio.
Fonte: Digitale Gesellschaft Schweiz

Perché il tribunale se ne sta occupando adesso?

Nel 2017, l'associazione Digitale Gesellschaft e diversi privati hanno presentato una denuncia contro il provvedimento. Chiedevano che la ricognizione dei cavi venisse interrotta e accusavano il FIS di aver violato i loro diritti fondamentali. Hanno criticato il fatto che la legge fosse formulata in modo troppo vago. La legge concedeva al FIS poteri di sorveglianza troppo ampi e non proteggeva a sufficienza i diritti degli individui. Nel 2020, il Tribunale federale svizzero ha accolto il reclamo in linea di principio e ha rinviato il caso al TAF. Il TAF ha ora completato il suo esame e ha emesso la sua sentenza: la sorveglianza via radio e via cavo nella sua forma attuale viola i diritti fondamentali - in particolare la protezione della privacy e il diritto alla comunicazione riservata.

Cosa critica nello specifico il tribunale?

Il TAF ha riscontrato diverse gravi carenze nel sistema di sorveglianza. Per altroché tali carenze, non è più possibile parlare di sorveglianza legalmente consentita. L'attuale sistema è quindi incostituzionale.

  • Non c'è alcuna garanzia che il FIS elabori solo «dati significativi e corretti». C'è il rischio che gli astanti vengano colpiti.
  • La legge non contiene meccanismi di protezione sufficienti per le comunicazioni particolarmente sensibili - ad esempio tra giornalisti e le loro fonti o tra avvocati e clienti.
  • La sorveglianza non è soggetta a un controllo esterno sufficientemente efficace: non c'è una supervisione indipendente e continua come sarebbe richiesto per la sorveglianza di massa secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
  • Le persone colpite non hanno ancora un rimedio legale efficace per verificare successivamente se le loro comunicazioni sono state influenzate.

Cosa succede ora?

Il TAF incarica il legislatore - cioè il Parlamento - di correggere le carenze note. Il FIS dovrà cessare le ricognizioni via radio e via cavo se non verrà creato un sistema compatibile con la Costituzione e la CEDU entro un periodo di cinque anni. Con questa decisione, il TAF dichiara chiaramente che l'attuale forma di sorveglianza di massa non è legalmente sostenibile. La protezione della privacy e dei diritti fondamentali, in particolare delle comunicazioni confidenziali, ha quindi la precedenza sulla sorveglianza non provocata.



