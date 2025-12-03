Novità e trend 44 13

La Corte blocca la sorveglianza di massa: il FIS viola i diritti fondamentali

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 3.12.2025

Il Tribunale Amministrativo Federale blocca la ricognizione dei cavi del FIS e chiede una revisione sostanziale del sistema di sorveglianza da parte del legislatore.

Il 2 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) ha sentenziato:» La controversa ricognizione via radio e via cavo «del Servizio Federale di Intelligence (FIS) non è compatibile con la Costituzione Federale Svizzera nella sua forma attuale. Inoltre, viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Che cos'è «la ricognizione via radio e via cavo»?

In parole povere, il FIS utilizza la cosiddetta ricognizione via cavo per monitorare le comunicazioni transfrontaliere: può intercettare i dati che viaggiano attraverso i cavi internazionali in fibra ottica - ad esempio il traffico di internet e delle e-mail - e cercarli per parole chiave specifiche. Questa pratica, nota come Intelligence Services Act, è stata votata nel 2016 ed è stata adottata.

Questo significa che la sorveglianza riguarda potenzialmente tutte le persone in Svizzera le cui comunicazioni sono state inviate tramite server o linee internet straniere, come nel caso di molti servizi di posta elettronica, anche se il mittente e il destinatario vivono in Svizzera.

Come funziona il monitoraggio.

Perché il tribunale se ne sta occupando adesso?

Nel 2017, l'associazione Digitale Gesellschaft e diversi privati hanno presentato una denuncia contro il provvedimento. Chiedevano che la ricognizione dei cavi venisse interrotta e accusavano il FIS di aver violato i loro diritti fondamentali. Hanno criticato il fatto che la legge fosse formulata in modo troppo vago. La legge concedeva al FIS poteri di sorveglianza troppo ampi e non proteggeva a sufficienza i diritti degli individui. Nel 2020, il Tribunale federale svizzero ha accolto il reclamo in linea di principio e ha rinviato il caso al TAF. Il TAF ha ora completato il suo esame e ha emesso la sua sentenza: la sorveglianza via radio e via cavo nella sua forma attuale viola i diritti fondamentali - in particolare la protezione della privacy e il diritto alla comunicazione riservata.

Cosa critica nello specifico il tribunale?

Il TAF ha riscontrato diverse gravi carenze nel sistema di sorveglianza. Per altroché tali carenze, non è più possibile parlare di sorveglianza legalmente consentita. L'attuale sistema è quindi incostituzionale.

Non c'è alcuna garanzia che il FIS elabori solo «dati significativi e corretti». C'è il rischio che gli astanti vengano colpiti.

La legge non contiene meccanismi di protezione sufficienti per le comunicazioni particolarmente sensibili - ad esempio tra giornalisti e le loro fonti o tra avvocati e clienti.



La sorveglianza non è soggetta a un controllo esterno sufficientemente efficace: non c'è una supervisione indipendente e continua come sarebbe richiesto per la sorveglianza di massa secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Le persone colpite non hanno ancora un rimedio legale efficace per verificare successivamente se le loro comunicazioni sono state influenzate.

Cosa succede ora?

Il TAF incarica il legislatore - cioè il Parlamento - di correggere le carenze note. Il FIS dovrà cessare le ricognizioni via radio e via cavo se non verrà creato un sistema compatibile con la Costituzione e la CEDU entro un periodo di cinque anni. Con questa decisione, il TAF dichiara chiaramente che l'attuale forma di sorveglianza di massa non è legalmente sostenibile. La protezione della privacy e dei diritti fondamentali, in particolare delle comunicazioni confidenziali, ha quindi la precedenza sulla sorveglianza non provocata.

