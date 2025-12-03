Novità e trend 28 5

Il Commodore 64 Ultimate è dotato di oltre 100 giochi classici

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.12.2025

I fan di Commodore fanno rivivere il culto: Il nuovo Commodore 64 Ultimate viene fornito con una chiavetta USB a forma di cassetta contenente più di 100 giochi.

Il 2025 potrebbe essere l'anno della resurrezione per il marchio Commodore. Dopo l'acquisizione dei marchi esistenti da parte di un fan, lo YouTuber Peri Fractic, a giugno, è seguito l'annuncio del primo prodotto: il Commodore 64 Ultimate. Il dispositivo è destinato a riportare alla mente i ricordi d'infanzia delle generazioni più anziane, ma è dotato di tecnologie all'avanguardia come le porte USB-C.

Novità e trend Breadbox 2.0: ecco il Commodore 64 Ultimate di Martin Jud

La fornitura comprende anche una chiavetta USB con numerosi giochi classici e altre chicche «» . Sotto forma di cassetta, ovviamente, come potrebbe essere altrimenti? Fino ad ora non si sapeva cosa contenesse la chiavetta. Ora il segreto è stato svelato: l'azienda ha disegnato una copertina per la rivista per appassionati ZZAP 64, che sicuramente farà venire le lacrime agli occhi a molti fan di Commodore.

Commodore ha ottenuto il permesso dal detentore del copyright Rockford per il design della copertina.

Fonte: Commodore

La chiavetta contiene più di 100 titoli su licenza, oltre a brani musicali e demo Commodore. Tra questi ci sono classici degli anni '80 e '90 come «The Way of the Exploding Fist» (1985), «Hunchback» (1983) e «Acid Runner» (1993). Ma ci sono anche titoli sviluppati successivamente per il C64. Puoi trovare l'elenco completo qui.

Questo rende la cassetta un tesoro per gli appassionati dell'epoca dei giochi classici per computer. Altri giochi sono disponibili su itch.io - e nella sua newsletter, Peri Fractic afferma che anche le vecchie cartucce originali del C64 possono essere utilizzate con il nuovo dispositivo Ultimate.

Quando uscirà il Commodore 64 Ultimate?

Il Commodore 64 moderno è disponibile per il pre-ordine da luglio e ora l'attesa sembra volgere al termine. Circa quindici giorni fa, Peri Fractic ha riferito lo stato attuale tramite il canale ufficiale di Commodore.

All'epoca 10.000 dispositivi erano pronti per l'assemblaggio finale. Si trattava di 5000 Commodore 64 Ultimate di colore beige «Basic Edition», 2000 di «Starlight Edition trasparente con illuminazione RGB» e 3000 di «Founders Edition dorata». Dovrebbero essere prodotti 500 pezzi al giorno e spediti subito dopo. Gli ordini sono ancora possibili, ma la data di consegna prevista è febbraio.

Immagine di copertina: Commodore

Mi piace questo articolo! A 28 persone piace questo articolo







