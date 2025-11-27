Novità e trend 26 6

Dimentica "Doom" su un tostapane: i giochi SNES ora girano su una scarpa da ginnastica

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 27.11.2025

Per il 35° anniversario del Super Nintendo, il designer Gustavo Bonzanini combina la console con la moda anni '90: una sneaker Nike Air Max 90.

Il Super Nintendo fu lanciato sul mercato giapponese 35 anni fa con il nome di Super Famicom (スーパーファミコン; Sūpā Famikon). Gustavo Bonzanini, un designer di Singapore, ha voluto celebrare l'anniversario in grande stile e ha ideato la AIR SNES: una versione modificata della scarpa da ginnastica Nike Air Max 90. Nella versione di Bonzanini, l'iconica scarpa degli anni '90 è anche una console di gioco perfettamente funzionante.

Un emulatore con Raspberry Pi

Il Super Nintendo originale misura circa 30 × 24 × 11 centimetri e pesa oltre due chilogrammi. Non entrerebbe mai in una scarpa. La soluzione di Bonzanini: un'emulazione. Per farlo, ha utilizzato un Raspberry Pi Zero W. Questo ha una potenza di calcolo sufficiente per i giochi SNES a 16 bit.

Un look molto retrò: l'iconica presa jack.

Fonte: Gustavo Bonzanini

Il microcomputer è abbastanza piccolo da poter essere inserito nella linguetta della scarpa da ginnastica e include una batteria per 30 minuti di gioco. Tuttavia, Bonzanini ritiene che la connessione mini-HDMI integrata nel Raspberry Pi non sia sufficiente nel 1990 e aggiunge al dispositivo un convertitore analogico. Ora è possibile collegare i colorati cavi alle iconiche prese RCA e connettere la console a una TV compatibile.

Il gamepad abbinato è un must

Bonzanini ha optato anche per una versione compatta e pratica del gamepad. È possibile utilizzare la sneaker con il gamepad originale dello SNES, ma in questo caso si è vincolati a un altro cavo. Il designer ha quindi apportato un piccolo aggiornamento al Raspberry Pi con un kit 8Bitdo Mod. Questo permette di collegare un gamepad al Raspberry Pi tramite Bluetooth.

Un gamepad senza cavi ha i suoi vantaggi.

Fonte: Gustavo Bonzanini

I tuoi sogni retrò si sono purtroppo infranti

Naturalmente, ora vuoi sapere dove puoi acquistare la scarpa. Almeno a me piace molto. Le preferisco anche alle Crocs Xbox recentemente presentate, che non solo hanno un brutto aspetto, ma non hanno nemmeno una tecnologia incorporata. Purtroppo il pezzo di design è un pezzo unico. Per ora non è prevista la produzione in serie di questo elegante pezzo. Il gioco è finito per il grande sogno o è l'inizio del tuo prossimo progetto mod?

Immagine di copertina: Gustavo Bonzanini

