Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2026

7.1.2026

Con il nuovo anno, Microsoft sta lanciando alcuni grandi titoli di gioco direttamente nell'Xbox Game Pass. Tra questi, "Star Wars Outlaws", "Resident Evil Village" e, per i fan del retrò, "Final Fantasy".

Come sempre, i nuovi giochi sono un misto di nuove uscite e di classici (parzialmente rieditati). Tutti i titoli verranno rilasciati nelle prossime settimane e saranno disponibili per cloud, console o PC, a seconda del livello di abbonamento.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Inoltre, il PC Game Pass è disponibile solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Brews & Bastards»

Quando: a partire da ora

Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

«Brews & Bastards» è un RPG dungeon crawler d'azione in stile fantasy. Vesti i panni di un gruppo di personaggi che si fanno strada attraverso dungeon generati proceduralmente e pieni di demoni ubriachi. Il gioco offre la possibilità di giocare in singolo e in cooperativa locale per un massimo di quattro persone. Diverse bevande magiche conferiscono abilità speciali. Il gioco si rivolge a giocatori che non disdegnano un senso dell'umorismo stravagante e ricco di alcolici.

«Little Nightmares Enhanced Edition»

Quando: a partire da ora

Dove: Cloud, console portatile, PC e Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Il gioco horror con puzzle e platform presenta una grafica carina ma crea un'atmosfera cupa e inquietante. Controlla un bambino di nome Six che deve fuggire da un mondo da incubo pieno di creature grottesche. La «Enhanced Edition» migliora il gioco con una risoluzione 4K e 60 FPS.

«Atomfall»

Quando: a partire da ora

Dove: cloud, console, console portatili e PC

Come: Game Pass Premium

L'azione in «Atomfall» è anche seria. È un gioco d'azione e avventura post-apocalittico con elementi di gioco di ruolo ambientato in una versione alternativa della Gran Bretagna dopo un incidente nucleare. Si esplorano aree aperte, si raccolgono equipaggiamenti, si incontrano strane fazioni e si devono prendere decisioni che influenzano il corso della storia. Il gioco è pensato per un giocatore singolo e si concentra sull'esplorazione, sull'atmosfera e sulle decisioni narrative.

«Lost in Random: The Eternal Die»

Quando: a partire da ora

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Game Pass Premium

Anche «Lost in Random: The Eternal Die» è un gioco d'azione e avventura. Il giocatore singolo si concentra sull'esplorazione e sul combattimento in un mondo fiabesco e oscuro in cui le meccaniche del caso e dei dadi giocano un ruolo centrale. Ti muovi attraverso luoghi bizzarri, risolvi piccoli enigmi e utilizzi un sistema di combattimento che combina azioni in tempo reale con abilità basate sul caso.

«Rematch»

Quando: da ora

Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Premium

Anche gli sport sono inclusi nell'elenco dei nuovi giochi Game Pass. In «Rematch», controlli un singolo calciatore in partite online dal ritmo incalzante da una prospettiva in terza persona. A seconda della situazione, puoi passare dall'attacco alla difesa e persino al ruolo di portiere, con ogni posizione che ha le sue abilità. Il gioco è interamente basato su partite multigiocatore e non offre una campagna per giocatore singolo.

«Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition»

Quando: a partire da ora

Dove: Cloud, PC e Xbox serie X|S

Come: Game Pass Premium

«Warhammer 40.000: Space Marine» è un gioco in terza persona orientato all'azione che combina combattimenti in mischia e con armi da fuoco senza troppe interruzioni. Vesti i panni di uno Space Marine che combatte contro gli Orchi e le truppe del Caos, con una chiara attenzione al combattimento diretto e brutale. Oltre alla campagna per giocatore singolo, sono disponibili anche modalità multigiocatore in cui le squadre si sfidano tra loro o combattono in cooperazione contro ondate di nemici. L'edizione «Master Craftet Edition» offre una grafica migliore e nuove funzioni di convenienza.

«Final Fantasy»

Quando: 8 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy» è il primo gioco della famosa serie omonima. È un classico gioco di ruolo in cui guidi un gruppo di quattro eroi attraverso un mondo fantasy aperto. Il gioco combina battaglie a turni, classi di personaggi liberamente selezionabili e una storia semplice ma essenziale sul ripristino dell'equilibrio degli elementi. Secondo Xbox, il gioco è disponibile in una versione riveduta e corretta in 2D per il Game Pass.

Non esiste un trailer presentabile per il gioco originale del 1987.

«Star Wars Outlaws»

Quando: 13 gennaio

Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Per i fan di «Star Wars», il gioco open-world «Star Wars Outlaws» potrebbe fare al caso tuo. Si svolge tra «L'Impero colpisce ancora» e «Il ritorno dello Jedi». Assumi il ruolo del ladro Kay Vess, che esplora vari pianeti, completa missioni per i sindacati e si muove in una galassia piena di crimini usando armi da fuoco, furtività e veicoli. Il gioco è solo per giocatore singolo.

«My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery»

Quando: 15 gennaio

Dove: Cloud, console, console portatili e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Il gioco si fa davvero colorato: «My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery» è un'avventura in 3D facilmente accessibile in cui controlli vari pony della serie e risolvi una serie di piccoli enigmi e semplici compiti nella città nuvola di Zephyr Heights. Ogni personaggio ha le proprie abilità. Puoi giocare da solo o in cooperativa locale con due giocatori.

«Resident Evil Village»

Quando: 20 gennaio

Dove: Cloud, console e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

«Resident Evil Village» va in una direzione completamente diversa. Questo gioco survival horror non è adatto ai deboli di cuore. Esplora un villaggio remoto con una prospettiva in prima persona nei panni di Ethan Winters e devi tenere testa a nemici mostruosi. Il gioco combina l'esplorazione, la gestione delle risorse e battaglie ricche di azione.

«Mio: Memories in Orbit»

Quando: 20 gennaio

Dove: Cloud, console portatile, PC e Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Mio: Memories in Orbit» è un gioco Metroidvania in cui esplori un'arca troppo grande nei panni di un agile robot e sblocchi gradualmente nuove abilità. Il mondo ha una struttura labirintica e si apre poco a poco, man mano che superi macchine, enigmi ambientali e sistemi di nemici. Il gioco è un titolo solo per giocatore singolo.

Questi giochi non saranno più disponibili nel Game Pass

A breve dovrai dire addio a questi sei titoli del catalogo Game Pass:

«Flintlock The Siege of Dawn»

«Neon White»

«Road 96»

«The Ascent»

«Le avventure natalizie del Grinch»

Immagine di copertina: Ubisoft

