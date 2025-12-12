Novità e trend 1 2

Il grande spettacolo dei trailer ai Game Awards

Simon Balissat Traduzione: tradotto automaticamente 12.12.2025

È il più grande spettacolo di trailer che un evento di premiazione possa permettersi. I Game Awards offrono un'anteprima di ciò che accadrà nei prossimi anni. Ecco gli annunci più importanti.

L'hype è sempre enorme prima dei Game Awards: La Community spera in annunci come «GTA VII» (anche prima dell'arrivo del 6) o «Elder Scrolls VI» (che fine ha fatto?). Alla fine, i titoli mostrati sono molto meno spettacolari. Ecco i trailer più importanti, ordinati secondo la mia personale rilevanza.

Il nuovo «Divinity»

Gli sviluppatori di «Baldur's Gate 3» di Larian hanno annunciato il loro nuovo progetto. Non c'è da sorprendersi che si tratti di «Divinity 3». Purtroppo non si vede alcun gameplay. Sono comunque estremamente entusiasta!

«Divinity 3» non ha una data di uscita, le piattaforme sono sconosciute.

«Tomb Raider»: La doppia Lara

Una volta un remake del primo «Tomb Raider» e una volta una nuova parte. Nella nuova edizione, intitolata «Legacy of Atlantis», Lara appare proprio come la immaginavo nei miei sogni bagnati di dodicenne. «Catalyst» è un nuovo «Tomb Raider». Il trailer mi sembra un titolo di Netflix dal taglio morbido, grazie all'Unreal Engine 5. Onestamente: vorrei che per il 2013 tornasse il reboot di Lara.

«Tomb Raider: Fate of Atlantis» in arrivo su tutte le piattaforme nel 2026

«Star Wars»: The Old Republic e i Pod

Il gioco di ruolo di Bioware «Knights of the Old Republic» è considerato un classico. Da non confondere con «The Old Republic», un MMO piuttosto mediocre. Per rendere le cose ancora più confuse, ora c'è «Fate of the Old Republic», un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo di «Knights of the Old Republic»- originatore Casey Hudson con un trailer in CGI.

«Star Wars: Fate of the Old Republic» è in arrivo su tutte le piattaforme, non si conosce la data di uscita

È stato annunciato un secondo gioco del franchise Disney: «Star Wars: Galactic Race». È basato sul discutibile classico «Podracer» del 1999 e quindi ha dei prerequisiti migliori di «Fate of the Old Republic».

«Star Wars: Galactic Race» uscirà per tutte le piattaforme nel 2026

Sono in «Control», di nuovo

In «Control» tutto è andato fuori controllo nell'edificio degli uffici di un ministero. In «Control Resonant» il nome dice ancora meno e il mondo intero sembra essere fuori controllo.

_ «Control Resonant» uscirà su tutte le piattaforme nel 2026_

La madre di tutti i puzzle game

Jonathan Blow è una sorta di capostipite dei puzzle game con «Braid» e «The Witness». È giusto che ora annunci la madre di tutti i puzzle game! «Order of the Sinking Star» contiene oltre 1000 puzzle e Blow ha sviluppato un proprio linguaggio di programmazione per il gioco.

«Order of the Sinking Star» uscirà nel 2026 per PC

«Left4Dead» incontra «Star Trek»

E' da un po' che non sento parlare del regista J.J. Abrams. Forse perché sta sviluppando uno sparatutto multiplayer con Mike Booth, il creatore di «Left4Dead». Il trailer non mi dice esattamente di cosa si tratta... Qualcosa che riguarda cloni, frasi divertenti e un season pass?

«4:Loop» uscirà nel 2026 su PS5 e PC

«Yakuza»-maker: The dragon rises

Toshihiro Nagoshi è uno dei creatori del franchise «Yakuza». Ora ha uno studio tutto suo. Il titolo del suo primo gioco dimostra che non riesce a lasciarsi andare: «Gang of Dragon». Suona «come un drago», non è vero?

«Gang of Dragon» non ha una data di uscita

Horror con Stellan

Quando leggo il nome dell'attore Stellan Skarsgard da qualche parte, non posso fare a meno di pensare a lui. L'attore svedese ha un ruolo da protagonista in «Ontos». Puoi almeno sentire la sua voce nel trailer.

«Ontos» uscirà nel 2026 su PC e X Box

Pilota Herd

Se il grande gioco svizzero «Herdling» non ti basta, tra due anni ci sarà un altro gioco di mandrie. « The Free Shepard» sta creando una nuova tendenza?

«The Free Shepard» uscirà nel 2027 per tutte le piattaforme

Preparati

«Mega Man» e «Total War - Warhammer 40k» sono la stessa cosa: Tizi in armatura che fanno a pezzi tutto.

_ «Total War - Warhammer 40k» è in arrivo su PC e non ha una data di uscita _

_ «Mega Man: Dual Override» in arrivo su tutte le piattaforme nel 2027_

La cooperativa è il nuovo giocatore singolo

Due titoli co-op splendidamente animati sono stati presentati con «Out of Words» e «Orbitals».

«Out of Worlds» sarà rilasciato per tutte le piattaforme nel 2026, Orbitals sarà rilasciato su Switch 2 nel 2026

Pittura per numeri

Giochi con numeri nel titolo!

«Forrest 3».

«Ace Combat 8»

«Solasta 2»

«Phantom Blade «Zero»

«Lords of the Fallen 2»

Lontano dalla corsa

«Decrepit» è un Souls in prima persona

«AUDIOMECH» è uno sparatutto in cui la musica determina le armi

«John Carpenter's Toxic Commando» ha una data di uscita

«No Law» è un gioco di ruolo cyberpunk

«Saros» è in arrivo il 30 aprile

«Warlock» è un gioco di ruolo di azione assolutamente generico

«Badgerboy» è un divertente platform con un tasso

