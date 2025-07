Novità e trend 15 3

Breadbox 2.0: ecco il Commodore 64 Ultimate

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 14.7.2025

Il computer domestico con il caratteristico involucro a forma di scatola di pane è tornato. A partire dall'autunno, il Commodore 64 Ultimate sarà disponibile con il moderno hardware FPGA e le vecchie connessioni.

In origine, lo youtuber Christian Simpson alias «Peri Fractic» voleva acquistare i diritti esclusivi del marchio Commodore. Tuttavia, come ha riportato la collega Debora, ha poi acquistato l'intera azienda - la Commodore Corporation, compresi tutti i 47 marchi ancora registrati. Il suo piano di rivitalizzare il marchio come progetto per i fan ha così preso slancio. Ha anche annunciato di voler introdurre una nuova Commodore e questo è esattamente ciò che ha fatto ora.

Design classico e tecnologia moderna

Dopo più di 30 anni, c'è un nuovo hardware che funziona come l'originale. Ciò significa che il Commodore 64 Ultimate non emula il vecchio hardware, ma utilizza un nuovo chip FPGA di AMD (Xilinx Artix-7) per garantire una riproduzione fedele del software. Ha a disposizione 128 megabyte di RAM DDR2 e 16 megabyte di memoria flash NOR.

Il software non viene emulato, ma riprodotto fedelmente all'originale» utilizzando un chip FPGA di AMD «.

Fonte: Commodore International Corporation

Grazie a connessioni vecchie e moderne, il nuovo C64 dovrebbe essere compatibile con il 99 percento dei vecchi giochi e periferiche. Naturalmente, questo include anche un'interfaccia Datasette, su cui è possibile utilizzare l'omonima unità a nastro.

Tutti i vecchi collegamenti sono a bordo.

Fonte: Commodore International Corporation

Se non possiedi un datasette (o cassette audio), il nuovo C64 può simulare anche questo, ad esempio da una chiavetta USB. Lo stesso vale per le unità floppy, i moduli, i chip SID, le espansioni di memoria e le funzioni di rete.

Sono previste anche connessioni moderne.

Fonte: Commodore International Corporation

Poiché puoi utilizzare anche schermi moderni grazie alla connessione HDMI, il computer simula il timing PAL/NTSC (1080p @ 50 Hertz o 60 Hertz). Gli effetti Scanline possono essere attivati come opzione. Le altre nuove connessioni sono tre USB-A 2.0, una USB-C, connessione jack da 3,5 mm, S/PDIF ottico, slot MicroSD e connessione Ethernet (100 Mbps). Il Commodore 64 Ultimate può anche connettersi a una rete WLAN (la versione Wi-Fi non è menzionata nelle specifiche).

La tastiera ha nuovi interruttori.

Fonte: Commodore International Corporation

Il layout della tastiera non è cambiato. Tuttavia, la pressione dei tasti sarà diversa, poiché sono stati installati i moderni interruttori Gateron Pro 3.0 con LED RGB (forza di corsa di 55 grammi).

Da autunno disponibile anche in versione trasparente e oro-trasparente

La fornitura include una cassetta USB «» con oltre 50 giochi, musica e demo su licenza. Si tratta di una chiavetta USB con design a cassetta audio e 64 gigabyte di memoria

Esiste anche una versione a LED trasparente.

Fonte: Commodore International Corporation

Puoi preordinarlo su commodore.net. La consegna è prevista per ottobre/novembre 2025. La versione standard è attualmente disponibile a partire da 299,99 dollari, IVA e spedizione escluse. Se vuoi un C64 con un tocco di modernità, c'è anche una Starlight Edition trasparente con LED a partire da 349,99 dollari e una Founders Edition trasparente in oro a partire da 499,99 dollari. Quest'ultima include anche un badge placcato in oro 24 carati e tasti in oro satinato.

La Founders Edition dorata con cassa in ambra e badge in oro 24 carati.

Fonte: Commodore International Corporation

Immagine di copertina: Commodore International Corporation

Mi piace questo articolo! A 15 persone piace questo articolo