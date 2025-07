Novità e trend 46 3

Ikea lancia un'offensiva per la casa intelligente nello standard Matter

Il rivenditore svedese di mobili si affida allo standard aperto Matter per il suo futuro portafoglio di prodotti per la casa intelligente. I nuovi prodotti dovrebbero essere più facili da integrare in diversi sistemi.

Ikea sta riallineando la sua strategia per la casa intelligente e in futuro si concentrerà su Matter e Thread come standard centrali. Lo spiega il manager David Granath in un'intervista a «The Verge». A partire da gennaio 2026, l'azienda lancerà sul mercato oltre 20 nuovi prodotti intelligenti. Tra questi ci sono lampade, sensori e telecomandi che possono essere integrati in vari sistemi, anche senza l'hub di Ikea.

Matter è uno standard intersettoriale sviluppato da aziende come Apple, Google e Amazon. È stato progettato per semplificare la compatibilità tra i dispositivi di diversi produttori e rendere più facile la configurazione. Thread è un protocollo wireless ad alta efficienza energetica per le reti mesh, progettato specificamente per i dispositivi intelligenti come i sensori o le lampade.

Fino ad ora, Ikea si è affidata principalmente a Zigbee, un altro protocollo wireless a risparmio energetico con struttura a rete, che però richiede un proprio hub ed è meno aperto ad altre piattaforme. L'hub Dirigera esistente di Ikea sarà comunque in grado di integrare i dispositivi Zigbee. Un aggiornamento del firmware trasformerà presto Dirigera in un hub Matter. Inoltre attiva un trasmettitore Thread già installato ma precedentemente inattivo.

Nuovi altoparlanti propri al posto di Sonos

Come parte della nuova strategia, Ikea ha recentemente concluso la sua collaborazione con Sonos. Gli altoparlanti Symfonisk sviluppati congiuntamente saranno venduti e non sono previsti nuovi prodotti derivanti dalla collaborazione. I dispositivi esistenti continueranno a essere forniti con aggiornamenti software. Al contrario, Ikea lancerà sul mercato i propri altoparlanti Bluetooth in futuro. I primi due modelli sono un altoparlante retrò economico e una lampada da tavolo con altoparlante incorporato.

Con il passaggio a Matter e Thread, Ikea vuole rendere più facile l'integrazione dei suoi dispositivi nei vari ecosistemi di casa intelligente e aumentare la scelta per gli utenti. I nuovi prodotti possono essere integrati direttamente in sistemi come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa o Samsung SmartThings. Al contrario, dopo l'aggiornamento, l'hub Dirigera potrà controllare anche i prodotti di altri fornitori.

