Novità e trend 18 7

Il nuovo servizio di notizie Bitchat funziona senza Internet

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 10.7.2025

Quando salta la corrente, salta anche la comunicazione via internet, anche se il tuo smartphone è ancora acceso. Il nuovo servizio di messaggistica Bitchat del fondatore di Twitter Jack Dorsey utilizza una rete Bluetooth per comunicare offline.

Quando salta la corrente, salta anche la comunicazione via internet, anche se il tuo smartphone è ancora acceso. Il nuovo servizio di messaggistica Bitchat del fondatore di Twitter Jack Dorsey utilizza una rete Bluetooth per comunicare offline.

Testo:

Comunicare con gli altri tramite un'app di messaggistica senza internet, antenne radio e server centralizzati? Prima era inimmaginabile. Ma questa è esattamente l'idea che ha avuto Jack Dorsey, noto come fondatore di Twitter e co-fondatore di Bluesky. Tuttavia, Bitchat, il servizio di messaggistica sperimentale e decentralizzato di Dorsey, non è in grado di competere con WhatsApp &; Co. Il funzionamento dell'applicazione ne limita l'uso alla vicinanza offline con molte persone. L'obiettivo principale è la sicurezza, l'anonimato e l'elusione della censura.

Su Github, Dorsey descrive il funzionamento del servizio in modo più dettagliato. Bitchat funziona come una rete mesh e si basa sugli stessi principi del Bluetooth di Apple Airtag e di Samsung Smarttag: Più persone usano Bitchat, meglio funziona.

Bitchat è attualmente in fase di sviluppo.

Bitchat è attualmente in fase di beta test chiuso. Se, quando e come il progetto sarà aperto al pubblico è ancora da vedere.

Bitchat utilizza la gamma Bluetooth di altri dispositivi

Il nuovo messenger utilizza il Bluetooth Low Energy (BLE) per creare una rete mesh con altri dispositivi per un servizio di messaggistica peer-to-peer. I dispositivi possono comunicare direttamente tra loro nel raggio d'azione del Bluetooth. A questo scopo, a ogni dispositivo viene assegnato un identificativo univoco.

Per distanze maggiori, sono necessari partecipanti i cui dispositivi fungono da ponti di connessione «» . Per evitare che i messaggi circolino all'infinito attraverso i dispositivi ponte della rete, il software prevede anche un limite di portata: Un messaggio può essere inoltrato attraverso i dispositivi ponte solo sette volte, dopodiché scade. Il raggio d'azione totale è quindi di circa 300 metri.

Queste sono le funzioni principali che Bitchat dovrebbe avere.

Fonte: Jack Dorsey auf Twitter

Se il destinatario non è temporaneamente disponibile, il messaggio viene temporaneamente memorizzato su altri dispositivi. Non appena il destinatario si collega nuovamente alla rete Bitchat, il messaggio viene consegnato.

In futuro, il messenger potrebbe anche utilizzare i protocolli internet in misura limitata, «purché non vengano violati i suoi principi fondamentali», come scrive Dorsey su Github. Questi includono la sicurezza e l'anonimato.

La sicurezza dovrebbe essere al primo posto

Dorsey è un convinto sostenitore dell'idea «Protocolli, non Piattaforme». L'idea alla base è che la comunicazione non dovrebbe avvenire tramite singole piattaforme perché c'è sempre il rischio di censura e di compromessi.

Invece, i messaggi non dovrebbero essere inviati tramite piattaforme.

Al contrario, i messaggi dovrebbero essere inoltrati in modo decentralizzato con l'aiuto di protocolli intelligenti come BLE. In questo modo si sottraggono al controllo degli operatori delle piattaforme. Bitchat potrebbe quindi rivelarsi utile nei luoghi in cui Internet è monitorato o l'accesso ad esso è negato.

Secondo Dorsey, il servizio open source può essere utilizzato anche in forma anonima: non sono richiesti numero di telefono, indirizzo e-mail o altri identificativi. I messaggi sono inoltre crittografati end-to-end.

Tuttavia, l'applicazione non è stata ancora sottoposta a prove di sicurezza contro gli attacchi di hacker. La rivista Techcrunch ha quindi emesso un avviso per gli utenti in fase di beta testing: Per ora non ci si può fidare dell'app. In particolare, la promessa di sicurezza fatta da Dorsey potrebbe suscitare false aspettative. È possibile assumere l'identità di altre persone e inviare e ricevere messaggi a loro nome. Nell'articolo, l'esperto di sicurezza Alex Radocea accusa Dorsey di utilizzare la promessa di sicurezza solo per generare attenzione.

Dove l'app potrebbe dimostrare il suo valore

Bitchat è destinata alla comunicazione privata in prossimità fisica. Non puoi usarla per scambiare messaggi dall'altra parte dell'oceano, e forse nemmeno con il tuo amico in fondo alla strada.

Bitchat è un'app che si distingue per la sua semplicità.

Bitchat si rivela ideale nei luoghi in cui non c'è internet o in cui è sovraccarico o monitorato: nelle zone disastrate, durante le proteste e, naturalmente, durante i blackout urbani. In questo modo, le persone possono organizzarsi finché i loro smartphone sono carichi. Le prestazioni dell'applicazione si adattano al livello di batteria dello smartphone. Se è più basso, l'ambiente viene cercato meno frequentemente per trovare altri dispositivi partecipanti. Il sistema funziona al meglio nei luoghi in cui la batteria è carica.

Il sistema funziona meglio quando molte persone utilizzano il servizio, quindi è predestinato all'uso negli hotspot.

Immagine di copertina: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Mi piace questo articolo! A 18 persone piace questo articolo