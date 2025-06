Novità e trend 3 0

Il controllo vocale di Alexa ora funziona con più bridge Hue

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 26.6.2025

Se utilizzi diversi bridge Hue nella tua casa, in precedenza potevi controllarli solo indirettamente utilizzando i comandi vocali di Alexa. Con la nuova versione dell'app Hue, ora è possibile farlo direttamente.

I mulini di Philips Hue macinano lentamente, ma macinano. Hue ha integrato il tanto atteso supporto multi-bridge nella sua app alla fine del 2024. Fino ad allora era possibile utilizzare un solo ponte per ogni account Hue. Ma l'integrazione non era ancora completa. Ad esempio, gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant - a differenza di Siri di Apple - erano ancora in grado di funzionare con un solo bridge.

Con l'ultimo aggiornamento alla versione 5.45.125 dell'app Hue, questa situazione sta cambiando, almeno per quanto riguarda Alexa. Se acquisti l'app dall'Apple Store, l'aggiornamento è già disponibile. Probabilmente sarà disponibile a breve anche su Google Play. Con la nuova versione dell'app, tuttavia, dovrai ricollegare Alexa a Hue in modo che possa riconoscere i ponti aggiuntivi. Hue promette che le automazioni e le impostazioni esistenti rimarranno invariate.

Il supporto di più bridge non era precedentemente disponibile per Alexa e Google Assistant

Un bridge può controllare circa 50 dispositivi Hue. Con l'integrazione del supporto multi-bridge, puoi aggiungere più bridge al tuo account e quindi controllare più luci, interruttori, sensori e telecamere. Tuttavia, ogni dispositivo è assegnato in modo permanente a un ponte specifico e i ponti non comunicano tra di loro. Questo è anche il punto in cui è possibile controllare un numero maggiore di dispositivi Hue.

Questo è anche il problema di comunicazione con Alexa & Co. perché, nonostante il supporto multi-bridge nell'app Hue, questo non si applicava alle integrazioni con gli assistenti vocali: Alexa e Google Assistant potevano essere accoppiati a un solo bridge e quindi era possibile comandare i dispositivi ad esso collegati solo tramite il controllo vocale. L'ultimo aggiornamento rende la tua vita un po' più semplice, almeno se non utilizzi app di terze parti e se Alexa è il tuo assistente vocale preferito.

.. e se non sei affetto da problemi di comunicazione tra Alexa e Hue. In passato, tuttavia, molti utenti hanno avuto problemi generali con il controllo vocale delle lampade Hue con Alexa. Signify, l'azienda dietro Philips Hue, ha confermato le lamentele alla fine di maggio. Fortunatamente non ho riscontrato questi problemi.

Per quanto ne so, il controllo vocale di un'installazione a più ponti tramite Google Assistant non è ancora possibile.

Altre novità dell'aggiornamento di Hue

Secondo le note della patch nell'Apple Store, la nuova versione dell'app porta anche un supporto aggiuntivo per le lampade Hue e un nuovo interruttore, che sono stati lanciati sul mercato solo di recente:

Illuminazione a parete: Hue Play Wall Washer

Interruttore: la nuova versione dello Smart Button

Versioni bianche dei faretti da soffitto Xamento e Adore

