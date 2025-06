Novità e trend 33 11

2 invece di 0,5 centimetri: L'NFC riceve un aggiornamento della portata

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.6.2025

L'NFC Release 15 ha lo scopo di semplificare le transazioni attraverso la Near Field Communication. Il nuovo standard apporta anche ulteriori miglioramenti.

La prossima generazione di Near Field Communication (NFC) è ai blocchi di partenza. «NFC Release 15» porta con sé un aggiornamento decisivo: la portata delle connessioni senza contatto è stata quadruplicata da 0,5 cm a 2 cm. In futuro sarà più facile pagare, associare dispositivi o aprire porte con smartphone, smartwatch o anelli.

La maggiore portata significa che i dispositivi non devono più essere allineati al terminale con la stessa precisione di prima. L'aggiornamento alla release 15 dell'NFC promette di semplificare notevolmente le cose, soprattutto per i dispositivi di piccole dimensioni come gli smartwatch e altri wearable. Anche i servizi di tap-to-pay come Apple Pay dovrebbero funzionare in modo più veloce e affidabile.

Supporto per altre funzioni

Alcuni dispositivi registrano già connessioni contactless a distanze superiori a 5 millimetri. Con il nuovo standard, tuttavia, l'NFC Forum, il comitato che sta dietro allo standard, vuole ridefinire la linea di base «» . Ciò è necessario, tra l'altro, perché l'NFC viene utilizzato da dispositivi sempre più piccoli. Il nuovo standard rende anche più facile l'utilizzo degli smartphone come terminali di pagamento, una funzione utile per i piccoli negozi che prima dipendevano da un costoso hardware aggiuntivo.

Inoltre, le transazioni bidirezionali sono possibili con un solo tocco. Ad esempio, è possibile pagare e ricevere contemporaneamente punti fedeltà o ricevute digitali. L'aggiornamento supporta il Digital Product Passport (DPP), che sarà obbligatorio nell'UE entro il 2027. Questo ti consentirà di leggere le informazioni sui prodotti, l'origine e i dati sulla sostenibilità direttamente tramite un tag NFC.

La Release 15 dell'NFC è attualmente disponibile per le aziende di alto livello che fanno parte del comitato, come Apple, Google, Sony e Huawei. Queste aziende possono già integrare i miglioramenti nei loro prodotti. La certificazione pubblica di conformità al nuovo standard è prevista per l'autunno. Al momento non è ancora chiaro se i dispositivi esistenti saranno compatibili tramite un aggiornamento.

