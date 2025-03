Novità e trend 22 3

Il "Tap to pay" di Apple arriva in Svizzera: iPhone come terminale di pagamento

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2025

Se vuoi effettuare pagamenti senza contanti, in futuro un'azienda svizzera potrà farti vedere un iPhone al posto di un terminale di pagamento.

Con "Tap to pay", i negozianti possono accettare pagamenti senza contatto tramite iPhone. La funzione è disponibile nei paesi limitrofi come Germania e Austria dall'estate del 2024. Ora il metodo funziona anche in Svizzera e in altri paesi.

Come funziona "Tap to pay"

I rivenditori utilizzano un iPhone Xs o più recente. Hanno anche bisogno dell'app corrispondente del loro fornitore di servizi di pagamento. I clienti possono quindi tenere la carta, lo smartphone o lo smartwatch vicino all'iPhone. Il pagamento viene elaborato tramite NFC. Non sono necessari hardware aggiuntivi come i terminali di pagamento.

Quello che devi sapere come cliente

"Tap to pay" funziona con le carte di debito e di credito di numerosi fornitori di servizi come American Express, Discover, Mastercard e Visa. Ma funziona anche con i portafogli digitali di Apple, Google e altri. La stessa tecnologia che cripta le transazioni di pagamento per Apple Pay viene utilizzata per la protezione dei dati.

Cosa devi sapere come azienda

Il vantaggio per te come azienda è che non devi acquistare un terminale per carte. Inoltre, non ci sono costi di attivazione o costi fissi mensili. Tuttavia, le transazioni non sono completamente gratuite. Le spese di transazione variano a seconda del paese e del fornitore. Su SumUp in Germania, ad esempio, un'azienda paga una commissione dell'1,39 percento per transazione, in Svizzera è dell'1,5 percento per le carte di debito o del 2,5 percento per le carte di credito

Non serve necessariamente un iPhone

Il "Tap to pay" non è riservato solo ad Apple. Anche i dispositivi Android con almeno Android 11, funzione NFC e Google Play Services possono essere impostati come terminali di pagamento. SumUp offre questa opzione, ma altre piattaforme di pagamento come Zettle (Paypal) o Worldline con "Tap on Mobile" sono anche a bordo.

In Svizzera le aziende possono accettare pagamenti con uno smartphone Android già da qualche tempo. Ad esempio, con la già citata società Worldline o anche con Stripe. Worldline inoltre non applica alcun costo fisso. La commissione per le transazioni in Svizzera è pari all'1,7 percento fino a un massimo di 3,50 franchi. A parte questo, Worldline non applica alcun costo fisso.

Inoltre, il pagamento senza contatto con lo smartphone tramite Twint è molto diffuso in Svizzera. Come attività commerciale, puoi scegliere se accettare i pagamenti tramite un terminale di pagamento o semplicemente con un codice QR. La tariffa di transazione tramite codice QR è fissa all'1,3 percento. Worldline ora offre anche la combinazione di "Tap on Mobile" con Twint.

