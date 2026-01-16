Novità e trend 4 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 17.1.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti. Dato che abbiamo sospeso gli articoli durante il periodo di Natale e Capodanno 2025/2026, includiamo anche tutti i trailer mancanti delle ultime settimane.

In copertina, da sinistra a destra: «The Blood of Dawnwalker», «Star Trek Voyager», «Exekiller».

Sei pronto per l'anno videoludico 2026? È l'anno in cui noi indegni potremo finalmente giocare al promesso «GTA 6» - se Dio vuole. Prima che ciò accada, però, ci sono ancora molte altre novità che ci attendono.

In questa serie di articoli, la redazione riassume settimanalmente i migliori, i più eccitanti e i più assurdi trailer e nuovi annunci della settimana. Scaviamo tra l'infinità di video e comunicati stampa e peschiamo i punti salienti per te con la massima cura.

Iniziamo.

Giochi o DLC appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Brekekekex» - colpisci la rana!

Vorrei sapere che tipo di problema ha lo sviluppatore «Nohost» con le rane. Perché nel suo nuovo gioco «Brekekex» potrai picchiare innumerevoli anfibi giganti con armi da mischia. Dal punto di vista visivo, il titolo colpisce per le sue graziose immagini cel-shaded in stile anime e per gli effetti in stop-motion. Secondo lo sviluppatore, non ci sono elementi RPG, né alberi di abilità o statistiche complicate: «Tutto ciò che conta sei tu, la tua abilità e il peso della tua arma» .

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Palworld» - nuovo gioco di carte

Il dreiste «Pokémon»-Kopie « Pokémon» omaggio «Palworld» sta entrando nel mondo delle carte collezionabili. Le carte collezionabili con protagonisti i simpatici mostriciattoli usciranno già in estate.

Tutti i dettagli sull'annuncio sono disponibili nell'articolo di Kim

Novità e trend "Palworld" avrà il suo gioco di carte collezionabili: il lancio è previsto per luglio 2026 di Kim Muntinga

Data: 30 luglio

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Il Sangue di Dawnwalker» - festeggiamo

Lo studio di sviluppo polacco Rebel Wolves festeggia l'inizio del nuovo anno con un nuovo video per il suo RPG d'azione «The Blood of Dawnwalker» - ed è davvero notevole. Il team guarda indietro all'anno passato in cui il gioco è stato annunciato. Nel video puoi anche vedere e ascoltare il tema principale del gioco, eseguito da un'orchestra dal vivo. Infine, ci sono nuovi approfondimenti sul gioco e sulla grafica della scatola. Tutto ciò che manca? Una data di uscita.

Le impressioni di Phil sulla Gamescom sono riportate in questo articolo:

Retroscena Anteprima di «The Blood of the Dawnwalker»: un clone di «The Witcher» con tanta voglia di sangue di Philipp Rüegg

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Code Vein 2» - tutto quello che devi sapere

L'uscita dell'anime soulslice «Code Vein 2» si avvicina. Bandai Namco ha pubblicato un dettagliato trailer riassuntivo per farti sapere cosa aspettarti da questo difficile gioco. C'è anche un traguardo di un dungeon e un trailer per l'incredibilmente dettagliatoeditor del personaggio, che promette ancora più opzioni rispetto al primo episodio.

Data: 30 gennaio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragon Quest VII Reimagined» - ecco come inizia tutto

Square Enix rilascia il video introduttivo del gioco come preludio al rilascio di «Dragon Quest VII Reimagined». Nel caso te lo fossi perso: All'inizio dell'anno è stata rilasciata anche una demo della nuova edizione del classico JRPG. Puoi trasferire il punteggio dalla demo al gioco finito.

Data: 5 febbraio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Mario Tennis Fever» - il più grande «Mario Tennis» di tutti i tempi

I giochi sportivi di Mario sono «un successo o una sconfitta». Il nuovo gioco di tennis con l'idraulico sembra orientarsi più verso il «successo» invece che verso il «fallimento». Questo è dovuto principalmente al fatto che il nuovo trailer mostra molti contenuti e modalità di gioco interessanti. Secondo Nintendo, ci sono 38 personaggi giocabili, un numero maggiore rispetto a qualsiasi altro gioco «Mario Tennis» precedente.

Data: 12 febbraio

Rilasciato per: Switch 2

«Exekiller» - Western e cyberpunk in uno

Sei un cacciatore di taglie in una terra desolata e retrofuturistica, a metà tra «Red Dead Redemption», «Fallout» e «Cyberpunk 2077». Che mix, che gioco! Sembra quasi troppo bello per essere vero. Qual è la fregatura?

Data: ???

Rilasciato per: prima PC, poi console

«Marathon» - come giocherai?

Hai voglia di un nuovo sparatutto ad estrazione? Allora puoi aggiungere «Marathon» alla tua lista dei desideri. Nel nuovo video, lo studio di sviluppo Bungie («Halo», «Destiny») presenta i diversi modi in cui il titolo multiplayer può essere giocato.

Data: marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sand: Raiders of Sophie» - Combatti su ragni meccanici del deserto

Uno sparatutto multiplayer a squadre in cui costruisci ragni mecha giganti per affrontare altri giocatori e avversari controllati dal computer nel deserto. Nel nuovo trailer c'è una data di uscita.

Data: marzo

Rilasciato per: PS5, PC

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» - come combattere come cattivo

Il terzo capitolo della serie «Yakuza» sta per ricevere un remake. Tuttavia, lo studio di sviluppo giapponese di culto RGG non si limita a rifare il gioco, ma aggiunge anche un nuovo gioco come bonus. In «Dark Ties» assumerai il ruolo del cattivo di «Yakuza 3» Mine e vivrai in prima persona la sua trasformazione in antagonista. Il nuovo trailer mostra quanto siano sporchi i combattimenti del boss di Yakuza.

Il mio Kyoudai e l'esperto di Yakuza Rainer scopriranno alla prova se vale la pena fare un viaggio nostalgico a Okinawa.

Data: 11 febbraio

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, Switch 2, PC

«Star Trek Voyager» - come funziona il sistema di combattimento

Il team di sviluppo di «Star Trek Voyager» presenta in dettaglio il sistema di combattimento del gioco di strategia nel nuovo trailer. Non dovrai aspettare ancora molto per provarlo anche tu

Data: 18 febbraio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Styx: Blades of Greed»

Il gioco stealth con il brutto orco mostra dieci minuti di gioco nel nuovo trailer. Il collega di redazione e maestro di sneak Kim non vede l'ora di giocare a questo gioco fantasy.

Data: 19 febbraio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«PUBG Blindspot» - Sparatutto dall'alto con «marchio PUBG»

Uno sparatutto che assomiglia un po' a «Rainbow Six Siege» da una prospettiva dall'alto. Cosa ha a che fare con «PUBG»? Non è chiaro. Ma sembra comunque interessante.

Data: 5 febbraio (Accesso anticipato)

Rilasciato per: PC

Trailer per i giochi già rilasciati

Questi giochi sono già stati rilasciati e riceveranno trailer per nuovi contenuti o aggiornamenti

«Fortnite» - dopo «I Simpson» ora arriva «South Park»

Dopo che «I Simpson» hanno potuto sfogarsi in «Fortnite», ora è il turno dei ragazzi e delle ragazze di «South Park». L'evento durerà fino al 5 febbraio.

Data: già in onda

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, Mobile, PC

«Call of Duty x Fallout» - Aspetta un attimo...

I personaggi dell'adattamento televisivo di «Fallout» tempesta «Call of Duty: Black Ops 7». In realtà è cool. Ma... Aspetta un attimo.

Ma Activision non aveva promesso che nell'ultimo «capitolo di CoD» avrebbe eliminato le skin assurde e le strane collaborazioni? Nell'agosto dello scorso anno, l'azienda ha dichiarato di essersi resa conto che la serie di giochi si era allontanata troppo dal suo gameplay coinvolgente e intenso e che doveva tornare a essere più autentica. Ah sì, ok.

Data: già disponibile

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

